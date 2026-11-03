সংগীত সদায় মোৰ চলচ্চিত্ৰৰ সৈতে দৰ্শকৰ সংযোগ স্থাপনৰ গুৰুত্বপূর্ণ অংশ হৈ আহিছে: ইমৰাণ হাছমী
‘ৰুহ’ৰ জৰিয়তে ভৌতিক ধাৰালৈ ঘূৰি অহা অভিনেতা ইমৰাণ হাছমীয়ে তেওঁৰ ছবি এখনৰ সৈতে দৰ্শকে সংগীতৰ জৰিয়তে কেনেদৰে সংযোগ স্থাপন কৰে সেই বিষয়ে কয় ।
By IANS
Published : November 3, 2026 at 12:47 PM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউড তাৰকা ইমৰাণ হাছমী ‘ৰুহ’ নামৰ এখন ভৌতিক ছবিৰ জৰিয়তে এই ধাৰালৈ পুনৰ ঘূৰি আহিছে ৷ এইখন এখন মিউজিকেল হৰৰ ফিল্ম ৷ তেওঁ কৈছে যে, সংগীতেই দৰ্শকে তেওঁৰ ছবিৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।
ছবিখনৰ সংগীত দৃষ্টিভংগীৰ বিষয়ে কোৱাৰ সময়ত ইমৰাণে এক বিবৃতিত কয়, "এই ছবিখনত কুমাৰ জীৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিবলৈ পোৱাটো অবৰ্ণনীয় । সংগীত সদায়ে মোৰ ছবিসমূহৰ সৈতে দৰ্শকে কেনেকৈ সংযোগ স্থাপন কৰে তাৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হৈ আহিছে ।"
“ৰুহত আমি এনেকুৱা সংগীত সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, যিয়ে ছবিখনৰ আত্মাক জীৱন্ত কৰি ৰাখে, যিখন ছবি গভীৰভাৱে ৰোমাণ্টিক, ভৌতিক আৰু আৱেগৰ দ্বাৰা শিপাই আছে ।”
টিপছ ফিল্মছ এণ্ড টিপছ মিউজিকৰ কুমাৰ তৌৰাণীয়ে ইমৰাণৰ সৈতে মিলি ৰুহ প্ৰযোজনা কৰিছে । এখন মিউজিকেল হৰৰ ছবি যিয়ে চিনেমাৰ দৃষ্টিভংগীৰ মূলতে আৱেগক স্থান দিয়ে ।
কুমাৰ তৌৰাণীয়ে লগতে কয়, "ইমৰাণৰ সৈতে এই সম্পৰ্ক বিশেষ, কিয়নো আমি তেওঁৰ প্ৰথম ছবি ফুটপাথৰ প্ৰযোজকো আছিলোঁ । বছৰ বছৰ ধৰি আমি কেইবাখনো ছবিৰ মাজেৰে বহু স্মৰণীয় সফলতা লাভ কৰিছোঁ আৰু ৰুহৰ সৈতে আমি সেই যাদুক আকৌ এবাৰ পুনৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ উৎসাহিত হৈছোঁ । মই এই প্ৰকল্পত ছানী খান্না আৰু বিক্ৰম খাখৰৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিবলৈও উৎসাহিত হৈ আছোঁ আৰু আমি দৰ্শকসকলৰ বাবে থিয়েট্ৰিকেল চিনেমাৰ আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতা ঘূৰাই অনাৰ বাবে আগ্ৰহী ।"
বিশাল কাপুৰ আৰু ময়ংক শৰ্মাৰ দ্বাৰা ৰচিত, ময়ংক শৰ্মাৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই ছবিখনে এক নাট্য অভিজ্ঞতাক একত্ৰিত কৰিছে যিয়ে ভয়ানক আৰু ৰোমাঞ্চৰ ধাৰাসমূহৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাই সংগীতক কাহিনীৰ কেন্দ্ৰীয় অংশ হিচাপে লৈছে ।
ভিকেড ফিল্মছ প্ৰডাকশ্বনছৰ প্ৰযোজক বিক্ৰম খাখৰে কয়, "ৰুহ আমাৰ বাবে এক অতি বিশেষ প্ৰজেক্ট । টিপছ ফিল্মছ আৰু টিপছ মিউজিকে আমাৰ সৈতে যোগদান কৰাটো এটা উল্লেখনীয় মাইলৰ খুঁটি । ২০২৭ চনত ছবিগৃহত দৰ্শকৰ বাবে স্মৰণীয় ভয়ানক অভিজ্ঞতা কঢ়িয়াই আনিবলৈ আমি সামূহিকভাৱে উৎসাহিত হৈছোঁ ।"
প্ৰযোজক ছানী খান্নাই কয়, "কুমাৰ তৌৰাণী আৰু গিৰিশ কুমাৰে ৰুহত আমাৰ সৈতে যোগদান কৰাত আমি আনন্দিত হৈছোঁ । সমগ্ৰ ছবি আৰু সংগীত উদ্যোগত তেওঁলোকৰ কৃতিত্বই এই সহযোগিতাক বিশেষভাৱে ৰোমাঞ্চকৰ কৰি তুলিছে, বিশেষকৈ যিখন ছবিত সংগীতে ইমান অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা পালন কৰিছে ।"
"এই অংশীদাৰিত্বৰ জৰিয়তে আমি হিন্দী, তামিল আৰু তেলুগু বজাৰৰ দৰ্শকৰ মাজলৈ ৰুহক লৈ যাবলৈ আগ্ৰহী ।"
টিপছ ফিল্মছে উপস্থাপন কৰা ৰুহ হৈছে এ ভিকেড ফিল্মছ প্ৰডাকশ্বনৰ চিনেমা । ময়ংক শৰ্মাৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই ছবিখনৰ প্ৰযোজক কুমাৰ তৌৰাণী, গিৰিশ কুমাৰ, বিক্ৰম খাখৰ আৰু ছানী খান্না । বিশাল কাপুৰ আৰু ময়ংক শৰ্মাৰ দ্বাৰা ৰচিত এই ছবিখনৰ সহ-প্ৰযোজনা কৰিছে টিপছ মিউজিকত সংগীতৰ সৈতে বিকাশ সাহনীয়ে ।
২০২৭ চনত হিন্দী, তামিল আৰু তেলুগু ভাষাত ছবিখন ছবিগৃহত মুক্তি পাব ।
লগতে পঢ়ক : জয়দীপ আহলাৱতৰ পৰা হৰ্ষবৰ্ধন ৰাণেলৈকে, নিজকে প্ৰচাৰ নকৰা কম মূল্যাংকিত অভিনেতা