‘মায়াবিনী’ গুণগুণাই বন্ধু জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিত পুৰণি দিনৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কুনাল গাঞ্জাৱালাৰ
‘জুবিনক্ষেত্ৰ’ত আৱেগিক কুনাল গাঞ্জাৱালা । ‘মায়াবিনী’ গীতটি গুণগুণাই প্ৰয়াত বন্ধু জুবিন গাৰ্গক জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।
Published : November 19, 2026 at 9:41 PM IST
সোণাপুৰ: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ শেষ বিশ্ৰামস্থলী 'জুবিনক্ষেত্ৰ'ত বৃহস্পতিবাৰে এক আৱেগিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । বলীউডৰ যশস্বী কণ্ঠশিল্পী তথা প্ৰাণৰশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এসময়ৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধু কুনাল গাঞ্জাৱালা জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ প্ৰিয় বন্ধুগৰাকীৰ শেষ বিশ্ৰামস্থলীত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে । শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পাছত কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে বহু সময় ধৰি সমাধিস্থলীত নীৰৱে বহি থাকে আৰু পুৰণি দিনৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি আৱেগিক হৈ পৰে ।
'মায়াবিনী’ৰে বন্ধুক স্মৰণ
প্ৰাণৰ শিল্পীৰ শেষ বিশ্ৰামস্থলীত শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰাৰ পাছত উপস্থিত সাংবাদিকসকলৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত কুনাল গাঞ্জাৱালাই জুবিন গাৰ্গৰ কালজয়ী গীত ‘মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত’ গুণগুণাই এক অনন্য শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । সাংবাদিকৰ অনুৰোধত গীতটি গাই তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে যে বিগত এবছৰ ধৰি দেশ-বিদেশৰ বিভিন্ন মঞ্চত তেওঁ এই গীতটো পৰিৱেশন কৰি প্ৰিয় বন্ধুগৰাকীক স্মৰণ কৰি আহিছে । জুবিনৰ আকস্মিক বিয়োগ আজিও মানি ল’ব পৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে এই অকাল প্ৰস্থানৰ বেদনাই সদায় মনত খুন্দিয়াই থাকে ।
তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকৰ আছিল: কুনাল গাঞ্জাৱালা
নিজৰ বন্ধুত্বৰ সোণালী দিনবোৰ সুঁৱৰি কুনাল গাঞ্জাৱালাই কয়, "১৯৯৬ চনৰ পাছতহে জুবিনৰ সৈতে মোৰ চিনাকি হৈছিল, কিন্তু অসমবাসীৰ সৈতে তেওঁৰ আত্মিক সম্পৰ্ক তাৰ বহু আগৰে পৰাই আছিল । আমি তেওঁক যিমান ভাল পাইছিলোঁ, অসমৰ ৰাইজে তেওঁক তাতোকৈ বহু বেছি ভাল পাইছিল । সঁচা অৰ্থত তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকৰ আছিল ।"
জুবিন ক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি তেওঁ কয় যে ঠাইখিনি অত্যন্ত শান্ত আৰু পৱিত্ৰ; বৰ্তমান নৱীকৰণৰ কাম চলি থকা বাবে কিছু সৰু যেন লাগিলেও ই এক বিশাল ক্ষেত্ৰ ।
অসমবাসীলৈ কুনাল গাঞ্জাৱালাৰ আধ্যাত্মিক আৰু আৱেগিক বাৰ্তা
শোকস্তব্ধ অসমবাসীক উদ্দেশ্যি এক গভীৰ আধ্যাত্মিক বাৰ্তা প্ৰদান কৰি কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে কয়, "আজি মনত দুখো আছে আৰু এক প্ৰকাৰৰ শান্তিও আছে, কাৰণ তেওঁ এতিয়া পৃথিৱীৰ সকলো কোলাহলৰ পৰা আঁতৰি এক অতি শান্ত ঠাইত ভগৱানৰ সৈতে আছে । মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে আপোনালোকে এই শোকৰ পৰা লাহে লাহে ওলাই আহক ।"
তেওঁ কয়, "কেতিয়াবা আমাৰ মৰমবোৰ অলপ স্বাৰ্থপৰ হৈ পৰে, আমাৰ অত্যাধিক মৰম আৰু বান্ধোনে আত্মাক ইয়াতেই আবদ্ধ কৰি ৰাখিব পাৰে । গতিকে আমি অলপ নিঃস্বাৰ্থ হৈ হৃদয়ৰ পৰা তেওঁক মুক্ত কৰি দিব লাগে, যাতে তেওঁ আগুৱাই যাব পাৰে আৰু ভাৰতবৰ্ষ, অসম তথা সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে আৰু অধিক ডাঙৰ কাম কৰিব পাৰে ।"
পৰিয়ালবৰ্গ আৰু সমগ্ৰ অসমবাসীৰ প্ৰতি গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰা কুনাল গাঞ্জাৱালাৰ এই আন্তৰিক কথাবোৰে জুবিন অনুৰাগীসকলক পুনৰবাৰ আৱেগবিহ্বল কৰি তুলিছে ।