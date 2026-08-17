ETV Bharat / entertainment

কোটি টকীয়া অফাৰকো ‘না’ কৈছিল ছানী দেওল-আল্লু অৰ্জুনে; গুটখাৰ বিজ্ঞাপনৰ পৰা আঁতৰি থকা আন তাৰকাসকল

পান মচলা আৰু গুটখাৰ বিজ্ঞাপন প্ৰত্যাখ্যান কৰা বলীউড আৰু দক্ষিণৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাসকল ৷

Eight Bollywood and South superstars who rejected pan masala advertisements
কোটি টকীয়া পান মচলাৰ বিজ্ঞাপন প্ৰত্যাখ্যান কৰা বলীউড আৰু দক্ষিণৰ ছুপাৰষ্টাৰ (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 17, 2026 at 4:33 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ছানী দেওলকে ধৰি বলীউডৰ কেইবাজনো তাৰকাই স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক পান মচলা আৰু গুটখাৰ বিজ্ঞাপনৰ কোটি টকীয়া প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিছিল । ইয়াৰ বিপৰীতে, এই বিজ্ঞাপন কৰি এতিয়া শ্বাহৰুখ খান, অজয় দেৱগণ আৰু টাইগাৰ শ্ৰফ আইনী তদন্তৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ আনহাতে অক্ষয় কুমাৰে এনে বিজ্ঞাপন কৰি সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈ ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হৈছিল ৷ বিজ্ঞাপন কৰি উপাৰ্জন কৰা ধন তেওঁ ইতিমধ্যে দান কৰিছে । বিষয়টোৱে ছ’চিয়েল মিডিয়াত অধিক চৰ্চা লাভ কৰিছে ।

পান মচলা আৰু গুটখাৰ বিজ্ঞাপন কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল ছানী দেওলে ৷ ছানী দেওলৰ উপৰিও বলীউডৰ বহুকেইগৰাকী তাৰকাই পূৰ্বে পান মচলা আৰু গুটখাৰ বিজ্ঞাপন কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে । এতিয়া পান মচলাৰ বিজ্ঞাপন কৰাৰ বাবে শ্বাহৰুখ খান, অজয় দেৱগণ আৰু টাইগাৰ শ্ৰফে ছ’চিয়েল মিডিয়াত তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও এই তাৰকাসকলে মহাৰাষ্ট্ৰ খাদ্য আৰু ঔষধ প্ৰশাসনৰ এক তদন্তৰো মুখামুখি হৈছে । তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠিছে যে, তেওঁলোকে প্ৰকৃততে নিষিদ্ধ হৈ পৰা 'বিমল পান মচলা'ৰ ছাৰ’গেট বিজ্ঞাপন (অন্য সামগ্ৰীৰ নামেৰে কৰা পৰোক্ষ প্ৰচাৰ) কৰিছিল ।

ছানী দেওলে কেতিয়াও নকৰে পান মচলাৰ বিজ্ঞাপন

Eight Bollywood and South superstars who rejected pan masala advertisements
পান মচলা আৰু গুটখাৰ বিজ্ঞাপন নাকচ কৰা অভিনেতা (Photo : IANS)

এটা অনুষ্ঠানটোত অভিনেতা ছানী দেওলে নিজৰ সতীৰ্থ অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলৰ পৰা পৃথক হৈ তেওঁ কিয় কেতিয়াও পান মচলাৰ বিজ্ঞাপন কৰা নাই, সেই বিষয়ে সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰে । ছানী দেওলৰ মন্তব্য, "মই পান মচলাৰ বিজ্ঞাপন কৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও কেতিয়াও নকৰোঁ । মই গুটখা বা তেনে কোনো সামগ্ৰীৰ প্ৰচাৰ কেতিয়াও নকৰোঁ । মই এনেধৰণৰ বিজ্ঞাপনৰ বহুতো অফাৰ বা প্ৰস্তাৱ পাওঁ, কিন্তু মই সেইবোৰ গ্ৰহণ নকৰোঁ ।" তেওঁ লগতে কয়, "মই নিজে যিবোৰ কথা বিশ্বাস নকৰোঁ, তেনে কোনো কাম মই কৰিব নিবিচাৰোঁ । মই এই সকলোবোৰ বস্তু সমৰ্থন নকৰোঁ । মই ভাবো যে এনেধৰণৰ ক্ষতিকাৰক সামগ্ৰীৰ প্ৰচাৰ বা বিজ্ঞাপন কৰাটো কোনো ভাল কথা নহয় ।"

অক্ষয় কুমাৰে খুজিছিল ক্ষমা

Eight Bollywood and South superstars who rejected pan masala advertisements
পান মচলা আৰু গুটখাৰ বিজ্ঞাপন নাকচ কৰা অভিনেতা (Photo : IANS)

বলীউডৰ খিলাড়ী অক্ষয় কুমাৰে পূৰ্বে শ্বাহৰুখ খান আৰু অজয় দেৱগণৰ সৈতে এটা পান মচলা ব্ৰেণ্ডৰ বিজ্ঞাপনত কাম কৰিছিল । কিন্তু এই বিজ্ঞাপনটোক লৈ ব্যাপক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু অভিনেতাগৰাকীয়ে তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল । ছ’চিয়েল মিডিয়াত সৃষ্টি হোৱা এই হুলস্থুলৰ পিছত, অক্ষয় কুমাৰে তেওঁৰ অনুৰাগীসকলৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিছিল । তেওঁ লগতে ঘোষণা কৰিছিল যে তেওঁ এই ব্ৰেণ্ডটোৰ সৈতে থকা সকলো সম্পৰ্ক শেষ কৰিবলৈ ওলাইছে । অভিনেতাগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছিল যে, তেওঁ বিজ্ঞাপনটোৰ পৰা নিজক আঁতৰাই আনিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে । ইয়াৰ উপৰিও, এই বিজ্ঞাপনটোৰ বাবদ তেওঁ লাভ কৰা সমগ্ৰ ধন কোনো মহৎ কামৰ বাবে দান কৰি দিছে ।

ৰণবীৰ সিঙো আঁতৰি আহিছিল পান মচলাৰ বিজ্ঞাপনৰ পৰা

Eight Bollywood and South superstars who rejected pan masala advertisements
পান মচলা আৰু গুটখাৰ বিজ্ঞাপন নাকচ কৰা অভিনেতা (Photo : IANS)

পান মচলাৰ বিজ্ঞাপন কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰা অভিনেতাৰ তালিকাত ৰণবীৰ সিঙৰ নামো অন্তৰ্ভুক্ত আছে । তেওঁ এটা পান মচলা ব্ৰেণ্ডৰ বিজ্ঞাপন অভিযানৰ পৰা নিজক আঁতৰাই ৰাখিছিল । যেতিয়া তেওঁক এই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল, তেতিয়া এই দক্ষ অভিনেতাগৰাকীয়ে কৈছিল যে, তেওঁ যিটো বিজ্ঞাপনৰ বাবে শ্বুটিং কৰিছিল, সেইটো যে ‘ছাৰ’গেট এডভাৰটাইজিং’ৰ আওতাত পৰে, সেই বিষয়ে তেওঁ পূৰ্বে অৱগত নাছিল । ভুলটো গম পোৱাৰ পিছত অভিনেতাগৰাকীয়ে সেই সামগ্ৰীটোৰ বিজ্ঞাপনৰ বাবদ লাভ কৰা সকলো ধন ব্ৰেণ্ডটোক ওভতাই দিছিল ।

অমিতাভ বচ্চনেও অস্বীকাৰ কৰিছিল পান মচলাৰ বিজ্ঞাপন কৰিবলৈ

Eight Bollywood and South superstars who rejected pan masala advertisements
পান মচলা আৰু গুটখাৰ বিজ্ঞাপন নাকচ কৰা অভিনেতা (Photo : IANS)

বলীউডৰ শ্বাহেনশ্বাহ অমিতাভ বচ্চনে এটা ব্ৰেণ্ডৰ ৰূপালী প্ৰলেপযুক্ত ইলাচীৰ গুটি প্ৰচাৰ কৰিছিল । কিন্তু এই বিজ্ঞাপনটোক লৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত, তেওঁ নিজেই এই সমগ্ৰ বিজ্ঞাপন অভিযানৰ পৰা নিজক আঁতৰাই আনিছিল ।

অনিল কাপুৰে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল পান মচলাৰ কোটি টকীয়া চুক্তি

Eight Bollywood and South superstars who rejected pan masala advertisements
পান মচলা আৰু গুটখাৰ বিজ্ঞাপন নাকচ কৰা অভিনেতা (Photo : IANS)

অভিনেতা অনিল কাপুৰেও এটা পান মচলাৰ বিজ্ঞাপনৰ বাবে ১০ কোটি টকাৰ এক বৃহৎ চুক্তি লাভ কৰিছিল । এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছিল যে, "হয়, এটা ডাঙৰ পান মচলা কোম্পানীয়ে অনিল কাপুৰক এক অতি আকৰ্ষণীয় প্ৰস্তাৱ দিছিল । কিন্তু তেওঁ লগে লগেই ইয়াক প্ৰত্যাখ্যান কৰে ।" তেওঁ বিশ্বাস কৰে যে, অনুৰাগী আৰু সাধাৰণ দৰ্শকৰ প্ৰতি তেওঁৰ এক বিশেষ দায়িত্ব আছে । কেৱল পইচাৰ বাবে তেওঁ এনেধৰণৰ সামগ্ৰীৰ প্ৰচাৰ কৰিব নিবিচাৰে, যিবোৰে মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে ।

কাৰ্তিক আৰিয়ানো আঁতৰি থাকে তামোল-চুপাৰী আৰু পান মচলাৰ বিজ্ঞাপনৰ পৰা

Eight Bollywood and South superstars who rejected pan masala advertisements
পান মচলা আৰু গুটখাৰ বিজ্ঞাপন নাকচ কৰা অভিনেতা (Photo : IANS)

এক সাক্ষাৎকাৰত অভিনেতা কাৰ্তিক আৰিয়ানেও প্ৰকাশ কৰিছিল যে, তেওঁ চুপাৰী আৰু আন তেনেধৰণৰ বিজ্ঞাপনৰ বহু লোভনীয় প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে । কাৰ্তিকৰ মন্তব্য, "মই বহুতো ব্ৰেণ্ডৰ অফাৰ পাইছিলোঁ যিবোৰ মই কৰিবলৈ অমান্তি হ'লোঁ, যেনে চুপাৰী আৰু পান মচলা ব্ৰেণ্ডসমূহ । মই এইবোৰ বস্তুৰ লগত নিজক খাপ খুৱাই ল’ব নোৱাৰোঁ । সেইবাবে মই চেষ্টা কৰোঁ যাতে যিমান দিনলৈকে সম্ভৱ এনে সামগ্ৰীক মই ‘না’ বুলি ক’ব পাৰোঁ ।" তেওঁ লগতে কয়, "কোন শুদ্ধ বা কোন ভুল, মই সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ । সকলোৰে নিজা নিজা চিন্তা-ভাৱনা থাকে । কিন্তু এইবোৰ কাম মোৰ ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনাৰ সৈতে অলপো মিলি নাযায় ।"

আল্লু অৰ্জুনৰো আছে পান মচলা আৰু গুটখাৰ বিজ্ঞাপনৰ প্ৰতি অনিহা

Eight Bollywood and South superstars who rejected pan masala advertisements
পান মচলা আৰু গুটখাৰ বিজ্ঞাপন নাকচ কৰা অভিনেতা (Photo : IANS)

'পুষ্পা' ছবিৰ অভিনেতা আল্লু অৰ্জুনে সদায় ধঁপাত, পান মচলা আৰু সুৰা ব্ৰেণ্ডৰ প্ৰচাৰ কৰাৰ পৰা নিজক আঁতৰাই ৰাখে । এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, আল্লু অৰ্জুনে তেওঁৰ এখন চিনেমাৰ বাবে এটা ব্ৰেণ্ড প্লেচমেণ্টৰ চুক্তি লাভ কৰিছিল, যাক তেওঁ প্ৰত্যাখ্যান কৰে । ছবিৰ পৰ্দাত যেতিয়াই অভিনেতাজনে ধূমপান, মদ্যপান বা কিবা চোবাই থকা (যেনে পান-মচলা খোৱা) দৃশ্য কৰে, তেতিয়াই সেই একেটা ফ্ৰেমতে ব্ৰেণ্ডটোৱে নিজৰ ল’গ’টো দেখুৱাব বিচাৰিছিল । প্ৰতিবেদনৰ মতে, চিনেমাৰ ভিতৰতে এইদৰে পৰোক্ষ প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে অভিনেতাগৰাকীক ১০ কোটি টকাৰ এক বৃহৎ অফাৰ দিয়া হৈছিল । কিন্তু আল্লু অৰ্জুনে এই লোভনীয় চুক্তিক প্ৰত্যাখ্যান কৰে ।

যশেও প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল পান মচলাৰ কোটি টকীয়া চুক্তি

Eight Bollywood and South superstars who rejected pan masala advertisements
পান মচলা আৰু গুটখাৰ বিজ্ঞাপন নাকচ কৰা অভিনেতা (Photo : IANS)

'টক্সিক' ছবিৰ অভিনেতা যশেও ২০২২ চনত এটা পান মচলা আৰু ইলাচী ব্ৰেণ্ডৰ সৈতে কৰিবলগীয়া কোটি টকীয়া বিজ্ঞাপনৰ চুক্তি প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল । যশৰ বিজ্ঞাপনৰ চুক্তিসমূহ পৰিচালনা কৰা এজেঞ্চী 'এক্সীড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট'এ এই সন্দৰ্ভত এটা বিবৃতি জাৰি কৰিছিল । সেই বিবৃতিত কোৱা হৈছিল, "শেহতীয়াকৈ আমি এটা পান মচলা ব্ৰেণ্ডৰ পৰা অহা কোটি কোটি টকাৰ এক বৃহৎ অফাৰ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছোঁ । ভৱিষ্যতেও আমি কাৰ সৈতে ব্যৱসায়িকভাৱে জড়িত হ'ম, সেই বিষয়ত যথেষ্ট সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিম ।"

বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হয়, "যশৰ সৰ্বভাৰতীয় জনপ্ৰিয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি তেওঁৰ অনুৰাগী আৰু দৰ্শকসকলৰ ওচৰলৈ এক শুদ্ধ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰোঁ । আমি আমাৰ সময় আৰু শ্ৰম কেৱল তেনে ব্ৰেণ্ডৰ বাবেহে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰোঁ যিবোৰৰ নিজস্ব এক নৈতিকতা আছে, যিসকলৰ চিন্তাধাৰা আমাৰ সৈতে মিলে আৰু যিসকলে দীৰ্ঘম্যাদী কল্যাণৰ কথা ভাবে— ঠিক যেনেকৈ অভিনেতা যশ নিজে ।"

লগতে পঢ়ক : অভিনেতা শ্বাহৰুখ খান, অজয় ​​দেৱগণ আৰু টাইগাৰ শ্ৰফলৈ এফডিএৰ জাননী

TAGGED:

ছানী দেওল পান মচলা
গুটখাৰ বিজ্ঞাপন
পান মচলাৰ বিজ্ঞাপন
ৰণবীৰ সিং বিজ্ঞাপন বিতৰ্ক
CELEBS REJECTED PAN MASALA AD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.