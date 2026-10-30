ঈথাত শ্ৰদ্ধা কাপুৰৰ শক্তিশালী অভিনয়, কিংবদন্তি লাৱনী নৃত্যশিল্পী বিঠাবাইৰ প্ৰেৰণাদায়ক যাত্ৰা

ঈথাত শ্ৰদ্ধা কাপুৰৰ শক্তিশালী অভিনয়, কিংবদন্তি লাৱনী নৃত্যশিল্পী বিঠাবাইৰ প্ৰেৰণাদায়ক যাত্ৰা
শ্ৰদ্ধা কাপুৰে তেওঁৰ নতুন চিনেমা ‘ঈথা’ত কিংবদন্তি লাৱনী নৃত্যশিল্পী বিঠাভাইৰ ভূমিকাত অভিনয় কৰিছে, এই ছবিখনে মহাৰাষ্ট্ৰৰ লোক পৰম্পৰা, সংস্কৃতি আৰু কলাকৌশলৰ ঐতিহ্য প্ৰতিফলিত কৰে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 4:23 PM IST
হায়দৰাবাদ: আগন্তুক ছবি ঈথাৰ জৰিয়তে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰম্পৰাগত লোকশিল্পৰ জগতখনত ভৰি দিছে শ্ৰদ্ধা কাপুৰে । কিংবদন্তি লাৱনী আৰু তামাছা পৰিৱশেনকাৰী বিঠাবাই ভাউ মাং নাৰায়ণগাঁওকাৰৰ জীৱনৰ আভাস দি নিৰ্মাতাই ট্ৰেইলাৰটো মুকলি কৰিছে । লক্ষ্মণ উটেকাৰৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই ছবিখনত ৰণদ্বীপ হুদাইও গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ৷ ৪ ডিচেম্বৰত ছবিগৃহত মুক্তি পোৱাৰ কথা ছবিখন ।
ট্ৰেইলাৰৰ আৰম্ভণিতে শ্ৰদ্ধাই লাৱনী পৰিৱেশন কৰা দেখা গৈছে, য’ত তেওঁৰ চৰিত্ৰৰ শক্তি আৰু আত্মবিশ্বাস প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । কিন্তু পিছ মুহূৰ্ততে ঈথাই ভৰিৰ ওপৰত উঠিবলৈ যত্ন কৰা দেখি দৰ্শকৰ মেজাজ সলনি হৈ যায় । শ্ৰদ্ধাৰ কণ্ঠত ভগ্ন আস্থা আৰু ছিন্নভিন্ন গৌৰৱৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে । "আপুনি এবাৰ কৈছিল, 'প্ৰথমে কি ভাঙি যায় চাওঁ, মোৰ বিশ্বাস নে মোৰ অহংকাৰ ।' মোৰ আস্থা আছিল মোৰ অহংকাৰ আছিল ৷ এবাৰ ভাঙি গ’ল, বাকী সকলো ছিন্নভিন্ন হৈ পৰিল"- তেওঁ কয় ।
আৱেগিক দৃশ্য এটাত হতাশ আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত যেন লগা ঈথাই শিল এটা তুলি লৈ নিজৰ কাট-আউটলৈ দলিয়াই দিয়ে ৷ এই দৃশ্যটোৱে এগৰাকী বিখ্যাত অভিনেত্ৰীৰ ৰাজহুৱা ভাবমূৰ্তিৰ আঁৰৰ ব্যক্তিগত সংগ্ৰামৰ ইংগিত দিয়ে, যাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে তেওঁৰ সফলতাৰ যাত্ৰা সহজ নাছিল । তাৰ পিছত ট্ৰেইলাৰটোত লোকশিল্পলৈ তেওঁৰ অৱদান উপস্থাপন কৰা হয় । লাৱনী আৰু তামাছাক পৰম্পৰাগত সীমাৰ উৰ্ধলৈ লৈ যোৱা আৰু এই শিল্পকলাসমূহক অধিক স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে ঈথাক প্ৰশংসা কৰা হৈছে । এই কৃতিত্বৰ বাবে তেওঁক সন্মানিত কৰাৰ আভাসো পোৱা যায় ।
শেষৰ সময়ছোৱাত আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় অংশ এটা দেখা পোৱা গ’ল ৷ ঈথাক তেওঁৰ পৰম্পৰাগত সাজ-পোছাকৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰা হয় । তেওঁ আত্মবিশ্বাসেৰে বুজাই দিয়ে যে, তেওঁ নৌভাৰী শাৰী পিন্ধিছে, কেৱল এডোখৰ কাপোৰৰ টুকুৰাতকৈও ই অধিক । নৌভাৰী শাৰীক মাৰাঠী নাৰীৰ গৌৰৱ আৰু তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ প্ৰতীক বুলি অভিহিত কৰে তেওঁ । ট্ৰেইলাৰটোত ছবিখনৰ আগৰ টিজাৰৰ এটা শক্তিশালী সংলাপো আছে, য'ত ঈথাই কয়, "যদি মই শুই থাকি মৰি যাওঁ, তেন্তে মোক অসহায় বুলি কোৱা হ'ব । কিন্তু যদি মই নাচি মৰি যাওঁ, তেন্তে মোক কিংবদন্তি হিচাপে মনত ৰখা হ'ব ।"
ঈথাৰ বিষয়ে অধিক
মহাৰাষ্ট্ৰৰ অন্যতম প্ৰখ্যাত লাৱনী আৰু তামাছা পৰিবেশক বিঠাবাই ভাউ মাং নাৰায়ণগাঁওকাৰৰ জীৱনৰ আধাৰত নিৰ্মিত ঈথা এখন জীৱনীমূলক নাটক । শ্ৰদ্ধা কাপুৰে কিংবদন্তি লোকশিল্পীগৰাকীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ বিপৰীতে ৰণদ্বীপ হুদা, মহম্মদ জীশন আয়ুব, নানা পাটেকাৰ আৰু সিদ্ধাৰ্থ জাধৱো এই ছবিখনৰ অংশ ৷
চিনেমাখনৰ পৰিচালক লক্ষ্মণ উটেকাৰ আৰু মেডক ফিল্মছ আৰু কাঠপুতলী ক্ৰিয়েশ্বনছৰ অধীনত দীনেশ বিজন, লক্ষ্মণ উটেকাৰ আৰু কৰিশ্মা শৰ্মাই প্ৰযোজনা কৰিছে । সংগীত আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড স্ক’ৰ ৰচনা কৰিছে অজয়-অতুলে । ছাৱাত কৰা কামৰ পিছত উটেকাৰ আৰু বিজানৰ মাজত আন এক সহযোগিতা চিহ্নিত কৰে ঈথাই ।
লগতে পঢ়ক : অ’টিটিত 'অবছেছন' ৰ হিন্দী সংস্কৰণ, জনপ্ৰিয় দৃশ্য পুনৰ সৃষ্টি কৃতি ছেনন-বৰুণ ধৱনৰ