দশেৰা ২০২৬: যশৰ পৰা অৰবিন্দ ত্ৰিবেদীলৈ—‘ৰাৱণ’ৰ চৰিত্ৰৰে চিৰস্মৰণীয় হোৱা তাৰকা

দশেৰা ২০২৬: যশৰ পৰা অৰবিন্দ ত্ৰিবেদীলৈ—‘ৰাৱণ’ৰ চৰিত্ৰৰে চিৰস্মৰণীয় হোৱা তাৰকা
দশেৰা উপলক্ষে ছবি আৰু টেলিভিছন ধাৰাবাহিকত ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেতাসকলৰ ওপৰত চকু ফুৰাওঁ আহক । এজনে কিন্তু সকলোকে হতাশ কৰি পেলাইছিল ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 20, 2026 at 5:18 PM IST
হায়দৰাবাদ : ৰামায়ণত ৰাম আৰু ৰাৱণ উভয়ৰে চৰিত্ৰ অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ । মনোৰঞ্জন জগতৰ বহু অভিনেতাই এই চৰিত্ৰসমূহ অতি নিপুণতাৰে চিত্ৰিত কৰিছে ।
অৱশ্যে মাত্ৰ কেইজনমানেহে সঁচা অৰ্থত ৰাৱণৰ চৰিত্ৰ ফুটাই তুলিছে ৷ অসুৰৰ ৰজা আৰু লংকাৰ শাসকক তেওঁলোকে পৰ্দাত জীৱন্ত কৰি তুলিছে । এতিয়া এই তালিকাত যোগদান কৰিবলৈ সাজু হৈছে আন এটা নাম: কান্নাড়া ছুপাৰষ্টাৰ যশ ।
নিতেশ তিৱাৰীৰ ছবি ‘ৰামায়ণঃ ১ম খণ্ড’ আগন্তুক নৱেম্বৰ মাহত মুক্তি পোৱাৰ কথা । এই ছবিখনত ৰণবীৰ কাপুৰে ৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ বিপৰীতে যশে ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । এতিয়া পূৰ্বে ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত দৰ্শকক আমোদ দিয়া কেইগৰাকীমান অভিনেতাৰ ওপৰত চকু ফুৰাও আহক-
অৰবিন্দ ত্ৰিবেদী
ৰামানন্দ সাগৰৰ ‘ৰামায়ণ’ মনত আছেনে? এই টিভি ধাৰাবাহিকখনত অৰবিন্দ ত্ৰিবেদীয়ে ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত অতি স্মৰণীয় অভিনয় কৰিছিল । তেওঁৰ শক্তিশালী অভিনয়ে চৰিত্ৰটোক ইমানেই বাস্তৱ কৰি তুলিছিল যে মানুহে তেওঁক ভয় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ৷ এই চৰিত্ৰটো সকলো সময়ৰ বাবে অবিস্মৰণীয় হৈ পৰিছিল । শ্ব’টোত অৰুণ গোভিলে ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ বিপৰীতে দীপিকা চিখলিয়াই সীতাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । আজিলৈকে এই ধাৰাবাহিকখন ভাৰতৰ অন্যতম প্ৰিয় পৌৰাণিক ধাৰাবাহিক হিচাপে স্মৰণ কৰা হয় ।
আৰ্য বব্বৰ
টেলিভিছন আৰু লাইভ থিয়েটাৰ দুয়োটাতে ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে বলীউডৰ অভিনেতা আৰ্য বব্বৰে । প্ৰবীণ অভিনেতা ৰাজ বব্বৰৰ পুত্ৰই প্ৰথমে ২০১৫ চনৰ টিভি শ্ব’ ‘সংকত মোচন মহাবলী হনুমান’ত ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল, য’ত তেওঁৰ চৰিত্ৰটোক এই বিখ্যাত খলনায়কৰ আধুনিক, ‘জেন এক্স’ সংস্কৰণ হিচাপে উপস্থাপন কৰা হৈছিল । বহু বছৰৰ পাছত দিল্লীৰ লালকিল্লাত অনুষ্ঠিত হোৱা ‘লৱ-কুশ ৰামলীলা’ৰ সময়ত মঞ্চত তেওঁ ৰাৱণৰ চৰিত্ৰটো পুনৰ ৰূপায়ণ কৰে ।
অখিলেন্দ্ৰ মিশ্ৰ
২০০৮ চনৰ টিভি ধাৰাবাহিক ‘ৰামায়ণ’ত অখিলেন্দ্ৰ মিশ্ৰই ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । এই ধাৰাবাহিকখনত গুৰমীত চৌধাৰীয়ে ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ বিপৰীতে দেবীনা বেনাৰ্জীয়ে সীতাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । অখিলেন্দ্ৰ মিশ্ৰই ৰাৱণৰ চৰিত্ৰটোলৈ এক সুকীয়া মাদকতা কঢ়িয়াই আনিছিল, তেওঁক এজন শক্তিশালী, বুদ্ধিমান আৰু ভয়ংকৰ শাসক হিচাপে উপস্থাপন কৰিছিল ।
ছৈইফ আলী খান
Saif Ali Khan idea !! " How it could be 🤔 if I represent Ravana in typical Mughal Style" And Here we go .. 😣😖😏 #Adipurush #DisappointingAdipurish https://t.co/MrO8iMbTJz— 🚩OM 🚩 (@ProudKannadiga2) October 2, 2022
২০২৩ চনত ওম ৰাউতে ৰামায়ণৰ আন এক আধুনিক অভিযোজন ‘আদিপুৰুষ’ নিৰ্মাণ কৰিছিল । ইয়াত প্ৰভাসে ‘ৰাঘৱ’ (ভগৱান ৰাম)ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ বিপৰীতে কৃতি ছেননে ‘জানকী’ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । ছৈইফ আলী খানে ‘লংকেশ’ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল—ৰাৱণৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত চৰিত্ৰ । ছৈইফ আলী খানৰ চৰিত্ৰটোৱে কঠোৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু সামগ্ৰিকভাৱে ছবিখন এক বৃহৎ ব্যৰ্থতা বুলি প্ৰমাণিত হৈছিল ।
যশ
নিতেশ তিৱাৰীৰ ছবি ‘ৰামায়ণ: ১ম খণ্ড’ত ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে যশে । ট্ৰেইলাৰত তেওঁৰ চিত্ৰণে শ্ৰোতা-দৰ্শকক আকৰ্ষণ কৰিছে । লংকাৰ বহুমুখী, জটিল আৰু অসীম ভয়ংকৰ ৰজাৰ চৰিত্ৰটোত যশে এক সতেজ আৰু শক্তিশালী দৃষ্টিভংগী আনিছে । ‘ৰামায়ণ’ত তেওঁ ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা ৰণবীৰ কাপুৰৰ বিৰুদ্ধে মুখামুখি হ’ব, আনহাতে সীতাৰ চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব সাই পল্লৱীক ।
লগতে পঢ়ক : ৰামায়ণৰ পৰা আদিপুৰুষলৈ: কোনে কোনে অভিনয় কৰিছে ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত ?