ETV Bharat / entertainment

নিৰিবিলি পৰিৱেশত শাল গছৰ ছাঁৰ তলত এইবাৰ এদিনৰ বাবে বহিল নাট্যমেলা

উদুলি-মুদুলি বাদুংডুপ্পা নাট্য কলাকেন্দ্ৰৰ বাকৰি । আৰম্ভ হ’ল বাদুংডুপ্পা নাট্য কলা কেন্দ্ৰৰ ষোল্লদশ নাট্য সমাৰোহ ‘আণ্ডাৰ দ্যা শাল ট্ৰি’ ।

BADUNGDUPPA KALA KENDRA Under The Sal Tree
এইবাৰ এদিনীয়াকৈ ‘আণ্ডাৰ দ্যা শাল ট্ৰি’ (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 16, 2025 at 12:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গোৱালপাৰা : সোমাবাৰে এদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ল বাদুংডুপ্পা কলা কেন্দ্ৰৰ ষোল্লদশ বাৰ্ষিক থিয়েটাৰ মহোৎসৱ ‘আণ্ডাৰ দ্যা শাল ট্ৰি’ । উদুলি-মুদুলি কলাকেন্দ্ৰৰ বাকৰি । বাদুংডুপ্পা কলা কেন্দ্ৰৰ জনক তথা স্বনামধন্য নাট্যকাৰ প্ৰয়াত শুক্ৰাচাৰ্য ৰাভাৰ সম্পৰীক্ষণমূলক এক প্ৰকাৰৰ নাট্য আন্দোলন হ'ল ‘আণ্ডাৰ দ্যা শাল ট্ৰি’ ৷ এইবেলি এদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰামপুৰত থকা বাদুংডুপ্পা কলাকেন্দ্ৰৰ বাকৰিত আণ্ডাৰ দ্যা শাল ট্ৰি ।

নিৰিবিলি পৰিৱেশৰ মাজত মুকলি আকাশৰ তলত আৰু অৰণ্য সদৃশ শাল গছৰ মাজত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে সৰ্বমুঠ ৩ খনকৈ নাটক । শাল গছৰ তলত প্ৰাকৃতিক মঞ্চৰ লগতে বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰা গেলাৰীত সহস্ৰাধিক দৰ্শকে বহি তিনিখনকৈ নাটক উপভোগ কৰিলে ।

এইবাৰ এদিনীয়াকৈ ‘আণ্ডাৰ দ্যা শাল ট্ৰি’ (ETV Bharat Assam)

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় থিয়েটাৰ মহোৎসৱ ‘আণ্ডাৰ দ্যা শাল ট্ৰি’ত প্ৰদৰ্শন হোৱা এই নাটককেইখনৰ দৰ্শকৰূপে উপস্থিত থাকে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ নাট্যপ্ৰেমীৰ লগতে বহু কেইগৰাকী বিদেশী নাট্যকাৰ । উল্লেখ্য যে, বাদুংডুপ্পা হৈছে বাঁহেৰে নিৰ্মিত এটি বাদ্যযন্ত্ৰ, যি ৰাভা জনগোষ্ঠীয়ে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এই বাদ্যযন্ত্ৰটিৰ নামেৰেই নামাকৰণ কৰা হৈছিল নাট্য সম্ৰাট শুক্ৰাচাৰ্য ৰাভাৰ সপোনৰ বাদুংডুপ্পা কলা কেন্দ্ৰ ।

BADUNGDUPPA KALA KENDRA
বাদুংডুপ্পা নাট্য কলা কেন্দ্ৰৰ বাকৰি (Photo : ETV Bharat Assam)

এই অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰে বিশিষ্ট সাংবাদিক দিলীপ চন্দনে ৷ বাদুংডুপ্পা নাট্যকলা কেন্দ্ৰত প্ৰদৰ্শিত হোৱা নাটককেইখন ক্ৰমে- মদন ৰাভাৰ ৰচিত আৰু ধনঞ্জয় ৰাভাৰ পৰিচালিত ৰাভা ভাষাৰ ‘ৰণজুমুক’, অংশুমান শইকীয়াৰ পৰিচালিত অসমীয়া নাটক ‘এদিন তেওঁ আহিব’ আৰু অনুপ হাজৰিকাৰ হিন্দী নাটক ‘ডেৰ ইঞ্চ ওপৰ’ ৷

BADUNGDUPPA KALA KENDRA
নাটক উপভোগ কৰিবলৈ শাল গছৰ তলত বহিছে দৰ্শক (Photo : ETV Bharat Assam)

প্ৰণিধানযোগ্য যে, বাদুংডুপ্পা নাট্য কলাকেন্দ্ৰৰ পৰিচালক মদন ৰাভাই জানিবলৈ দিয়া মতে, এইবেলি সময় আৰ্থিক আৰু কিছু কাৰিকৰী সমস্যাৰ বাবে এদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ‘আণ্ডাৰ দ্যা শাল ট্ৰি’ নাট্য মহোৎসৱ ।

লগতে পঢ়ক : উত্তৰ-পূব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তথ্যচিত্ৰ আৰু চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ, ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ২-ৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি

TAGGED:

BADUNGDUPPA KALA KENDRA
UNDER THE SAL TREE
বাদুংডুপ্পা কলা কেন্দ্ৰ
THEATRE FESTIVAL UNDER THE SAL TREE
BADUNGDUPPA UNDER THE SAL TREE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.