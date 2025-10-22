চেহেৰা ৰাজহুৱা কৰাৰ পাছতে সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা- দুৱা দেখিবলৈ কাৰ নিচিনা ?
বেবী দুৱাৰ মুখত নেটিজেনে কাৰ ছাপ বিচাৰি পাইছে, ৰণবীৰ নে দীপিকাৰ জানো আহক-
Published : October 22, 2025 at 11:58 AM IST
হায়দৰাবাদ : বেছি সময়ৰ অপেক্ষা নাছিল এয়া । পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীত অনুৰাগীৰ বাবে ৰণবীৰ সিং আৰু দীপিকা পাডুকনৰ উপহাৰ । বলীউডৰ বাজিৰাও মস্তানীয়ে কণমানি দুৱা পাডুকন সিঙক সকলোৰে সন্মুখলৈ লৈ আনিলে । দুৱাৰ মৰমলগা মুখখন দেখি নেটিজেনৰ মাজত চলিছে আলোচনা । ছোৱালীজনী কেনেকুৱা, বাপেক ৰণবীৰৰ নিচিনা নে মাক দীপিকাৰ নিচিনা ? ছ’চিয়েল মিডিয়াত অভিভাৱকৰ এই লক্ষণসমূহ দেখা পাইছে নেটিজেনে ৷
অনুৰাগীয়ে কি কৈছে ?
দুৱাৰ হাঁহিটো দেখি নেটিজেনে কয় যে তাই সম্পূৰ্ণ মাকৰ দৰে আৰু ফেচ কাটটো ৰণবীৰৰ দৰে । আন কিছুমানে কয়, "তাই দেখাত দেউতাকৰ দৰে । কিন্তু কাণ দুখন মাকৰ দৰে ।" আলোচনা ইয়াতেই শেষ হোৱা নাই । কিছুমান নেটিজেনে কয়, "তাইৰ গালৰ ডিম্পল, সৰু কাণ আৰু চকু দীপিকাৰ দৰে । বাকীবোৰ সম্পূৰ্ণ ৰণবীৰ সিঙৰ দৰে । দুয়োৰে মিশ্ৰণ ।" আন এজনে লিখিছে, "দুৱা আচলতে তাইৰ মাক-দেউতাকৰ এক নিখুঁত মিশ্ৰণ ।"
দুৱাৰ দীপাৱলী লুক
ফটোখনত মাতৃ দীপিকা আৰু কন্যা দুৱাক একেই ৰঙৰ সাজ-পোছাকত দেখা গৈছে । আনহাতে, পিতৃ ৰণবীৰে বাছি লৈছে ক্ৰীম ৰঙৰ পৰম্পৰাগত সাজ । ৰঙা ৰঙৰ সাজ পৰিধান কৰিছে দুৱা আৰু দীপিকাই । দীপাৱলী উপলক্ষে দুৱাৰ চেহেৰা ৰাজহুৱা কৰে দুই তাৰকা পিতৃ-মাতৃয়ে ।
চেলেব্ৰিটীৰ শুভেচ্ছা
১২ ঘণ্টা পূৰ্বে শ্বেয়াৰ কৰা হৈছিল দীপিকা আৰু ৰণবীৰৰ কন্যাৰ ফটো । মন্তব্যৰ শিতানটো শুভকামনাৰে উপচি পৰিল । শ্ৰেয়া ঘোষালে লিখিছে, "ভগৱানে আপোনাক আশীৰ্বাদ কৰক । লিটিল দুৱা হৈছে মা আৰু দেউতাৰ এক নিখুঁত মিশ্ৰণ । সকলোকে দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ।" হ’বলগীয়া পিতৃ-মাতৃ ৰাজকুমাৰ ৰাও আৰু পত্ৰলেখাইও মন্তব্য কৰে, “ইমান মিঠা”। আয়ুষ্মান খুৰানাই কয় যে দুৱাৰ মাজত পিতৃ-মাতৃ দুয়োৰে চেহেৰা আছে । আলিয়া ভাটৰ মাতৃ তথা অভিনেত্ৰী ছোনী ৰাজদানে লিখিছে, "অ' মাই গড । তোমালোক দুয়োৰে দুৱাৰ মুখত প্ৰতিফলন আছে । তাই ইমান মিঠা ।"
ইয়াৰ উপৰিও অৰ্জুন কাপুৰ, গৌহাৰ খান, জাৰিণ খান, জোয়া আখতাৰ, বৈভৱ মাৰ্চেণ্ট, দিয়া মিৰ্জা, শ্বেতা বচ্চন, ভাৰতী সিং, সোহা আলী খান, চনু সুদ, সোনম কাপুৰ, মিকা সিং, বিপাশা বসু, অংগদ বেদী, নেহা ধুপিয়া, কৰণ জোহৰ, বীৰ পাহাৰিয়া, অৰমান মালিক, প্ৰীতি জিণ্টা আদি বহু তাৰকাই ৱাক দেখা পাই সুখ প্ৰকাশ কৰিছে ।
