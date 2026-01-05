ETV Bharat / entertainment

কলকাতাত ভূপেন হাজৰিকা বিষয়ক নাটকৰ বাবে ‘গন্ধৰ্ব’ক আমন্ত্ৰণ

ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয় দিল্লীয়ে আয়োজন কৰা ‘ভাৰত ৰংগ মহোৎসৱত’ ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত নাট ‘মই আৰু মোৰ ছাঁ’ পৰিৱেশন কৰিব ‘গন্ধৰ্ব’ নাট্যদলে ৷

drama group gandharva to perform play moi aru mur saa in kolkata to pay tribute to dr bhupen hazarika
দেশৰ সবাতোকৈ বৃহৎ নাট্য উৎসৱ ‘ভাৰত ৰংগ মহোৎসৱত’ পৰিবেশনৰ বাবে আমন্ত্ৰিত হৈছে ‘গন্ধৰ্ব’ নাট্যদল (ফটো : ৰূপকাৰ চিনে এণ্টাৰপ্ৰাইজ)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 5, 2026 at 5:52 PM IST

2 Min Read
হায়দৰাবাদ : ভূপেন হাজৰিকাৰ বৰ্ণিল জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত নাট ‘মই আৰু মোৰ ছাঁ’ ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্যবিদ্যালয় দিল্লীয়ে আয়োজন কৰা দেশৰ সবাতোকৈ বৃহৎ নাট্য উৎসৱ ‘ভাৰত ৰংগ মহোৎসৱত’ পৰিবেশনৰ বাবে আমন্ত্ৰিত হৈছে । এই কথা জানিবলৈ দিছে গুৱাহাটীৰ ‘গন্ধৰ্ব’ নাট্যদলৰ সম্পাদক ধ্ৰুৱজ্যোতি কুমাৰে ৷

সম্পাদকগৰাকীয়ে লগতে আৰু জনাইছে যে ভূপেনদাৰ সংগীত চৰ্চা, বোলছবি নিৰ্মাণ, সাহিত্য, সাংবাদিকতা আদি চৰ্চাৰ অন্যতম কৰ্মস্থলী কলকতাৰ EZCC ৰ পাৰ্ক ষ্ট্ৰীটৰ পূৰ্বশ্ৰী প্ৰেক্ষাগৃহত ২০২৬ ৰ ৩ ফেব্ৰুৱাৰীত নাটখন মঞ্চায়নৰ সূচী এন এছ ডি এ ঘোষণা কৰিছে ।

Kolkata Drama
ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত নাট ‘মই আৰু মোৰ ছাঁ’ (ফটো : ৰূপকাৰ চিনে এণ্টাৰপ্ৰাইজ)

জন্ম শতবাৰ্ষিকীত কলকতাত ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতি নাট্য শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ‍্য জনাবলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্যবিদ্যালয়, দিল্লীলৈ সম্পাদকৰ লগতে ‘গন্ধৰ্ব’ৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে ।

সুধাকণ্ঠ, ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মশতবৰ্ষত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি তথা সোঁৱৰণৰ উদ্দেশ্যেৰে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন চৰকাৰী-বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে সংগীত, নৃত্য, চিত্ৰকলা আদি বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰি আছে ৷ এই সকলোবোৰৰ মাজত কলা জগতৰ এক শক্তিশালী মাধ্যম- নাটকৰ জৰিয়তে এতিয়ালৈ বিশ্ববৰেণ্য শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই তেখেতৰ বৰ্ণিল জীৱন তথা বিশাল কৰ্মৰাজিক সামৰি নাট্য নিবেদন কৰা যথাসম্ভব একমাত্র অপেচাদাৰী নাট্যদল হৈছে গুৱাহাটীৰ ‘গন্ধৰ্ব’ নাট্যদল ।

মালিগাঁও বৰিপাৰৰ অভিনয় আৰু সংগীত প্ৰতিষ্ঠান ‘গন্ধৰ্ব’ই ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীৰ কৰ্মশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত তৃতীয় বাৰ্ষিক নাট মহোৎসৱত ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ বৰ্ণিল জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত নাট ‘মই আৰু মোৰ ছাঁ’ নিবেদন কৰি বিভিন্ন ভাষা-ভাষী দৰ্শকৰ প্ৰশংসাৰে ধন্য হৈছিল ।

ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰিয়াল তথা ড৹ ভূপেন হাজৰিকা সাংস্কৃতিক ন্যাসৰ সদস্যও উপস্থিত থকা নাট্য সন্ধিয়াটিত সমূহ সচেতন দৰ্শকে সেয়া ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি বুলি অভিহিত কৰিছিল ৷ উপস্থিত দৰ্শকে তেতিয়াই ৰাজ্যিক তথা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নাটখন মঞ্চায়নৰ পোষকতা কৰিছিল ।

