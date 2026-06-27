অসমৰ নদীপৰীয়া সমাজৰ কাহিনীৰে বিশ্ব জয়: নিউয়ৰ্ক মহোৎসৱত স্থান পালে ‘নৈ কথা’ই

অসমৰ নদীপৰীয়া সমাজৰ কাহিনীৰে বিশ্ব জয়: নিউয়ৰ্ক মহোৎসৱত স্থান পালে ‘নৈ কথা’ই
উত্তৰ-পূবৰ বাবে গৌৰৱৰ ক্ষণ: নিউয়ৰ্ক এছিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেলত জিলিকিব অসমীয়া থলুৱা ছবি ‘ৰিভাৰ টেলছ’ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 27, 2026 at 12:04 PM IST
হায়দৰাবাদ : ২৫ সংখ্যক নিউয়ৰ্ক এছিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেললৈ যাত্ৰা অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ ‘ৰিভাৰ টেলছ’ (River Tales)ৰ । ড৹ পংকজ বৰা দ্বাৰা পৰিচালিত অসমৰ থলুৱা কাহিনীভিত্তিক কথাছবি ‘ৰিভাৰ টেলছ’ নিউয়ৰ্কত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ২৫ সংখ্যক নিউয়ৰ্ক এছিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেললৈ (NYAFF) নিৰ্বাচিত হৈছে । এই নিৰ্বাচনে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ আঞ্চলিক ছবিজগতৰ বাবে এক ডাঙৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱখনে অসমৰ প্ৰকৃতি আৰু সংস্কৃতিৰ কাহিনীক এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চ প্ৰদান কৰিব ।
মহোৎসৱৰ সময় আৰু স্থান
- তাৰিখ: ২০২৬ চনৰ ১০ জুলাইৰ পৰা ২৬ জুলাইলৈ
- স্থান: নিউয়ৰ্ক চহৰৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰেক্ষাগৃহ
- প্ৰধান প্ৰেক্ষাগৃহসমূহ: 'ফিল্ম এট লিংকন চেণ্টাৰ', 'এছ.ভি.এ. থিয়েটাৰ', আৰু 'কোৰিয়ান কালচাৰেল চেণ্টাৰ'
উল্লেখ্য যে, 'ৰিভাৰ টেলছ' ছবিখনৰ আন এটা নাম 'নৈ কথা' ৷ এছিয়া মহাদেশৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় তথা প্ৰভাৱশালী চলচ্চিত্ৰসমূহৰ তালিকাত এই ছবিখনে স্থান লাভ কৰিছে । ছবিখনৰ কাহিনী অসমৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ, সংস্কৃতি আৰু ইয়াৰ বাস্তৱ জীৱনৰ সৈতে গভীৰভাৱে জড়িত । প্ৰকৃতিৰ বুকুত গঢ়ি উঠা জীৱনৰ সংগ্ৰামক এই ছবিখনে অতি সুন্দৰভাৱে ডাঙৰ পৰ্দাত দাঙি ধৰিছে । অসমৰ শান্ত অথচ গতিশীল নদীপৰীয়া অঞ্চলৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যপট ছবিখনত ফুটাই তোলা হৈছে ।
ছবিখনৰ কাহিনীভাগ 'ৰাতুৱা নদী'ক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠিছে । এই নদীখন বহু প্ৰজন্ম ধৰি মাছমৰীয়া সম্প্ৰদায়সমূহৰ জীৱনৰেখা হৈ আহিছে, যাৰ সমগ্ৰ অস্তিত্ব এই নদীৰ পানীৰ সৈতে জড়িত । এখন নদী আৰু তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীয়াই থকা মানুহখিনিৰ মাজৰ নিবিড় সম্পৰ্কক ছবিখনে অন্বেষণ কৰিছে । ইয়াত নদীপৰীয়া মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ ছন্দ আৰু পৰিৱেশ পৰিৱৰ্তনে কঢ়িয়াই অনা অনিশ্চয়তাক অতি নিপুণভাৱে ফুটাই তোলা হৈছে ।
নদীখন মৰি অহাৰ বাবে স্থানীয় সমাজখনত কেনে ভয়াৱহ প্ৰভাৱ পৰিছে, ছবিখনে তাকো প্ৰদৰ্শন কৰে । এখন নদীৰ জীৱন আৰু মৃত্যুৰ কাহিনীৰে ছবিখনে পৰিৱেশৰ ক্ষতি সাধনক লৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । নদীৰ সৈতে জড়িত থকা থলুৱা সংস্কৃতি কেনেকৈ বৰ্তি থাকিব, তাক লৈ চিন্তা প্ৰকট কৰিছে । নদীৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰশীল সমাজসমূহৰ ভৱিষ্যত কি হ’ব, সেই সন্দৰ্ভত ছবিখনে এক ব্যাপক সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
এই চলচ্চিত্ৰখনে পূৰ্বেও অসম তথা উত্তৰ-পূবৰ কলা-সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে । ২০২৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত ‘গুৱাহাটী এছিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেল’ত এই ছবিখনে ‘নৰ্থ ইষ্ট স্পটলাইট এৱাৰ্ড’ লাভ কৰিছিল । এই সন্মানে ছবিখনৰ শৈল্পিক গুণাগুণ আৰু উত্তৰ-পূবৰ অনন্য পৰিৱেশ তথা সামাজিক বাস্তৱতাক অতি সংবেদনশীলভাৱে দাঙি ধৰা কাৰ্যৰ প্ৰতি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল ।
পৰিচালক ড৹ পংকজ বৰাৰ সৃষ্টিৰাজিত সদায় থলুৱা কাহিনী আৰু থলুৱা প্ৰাকৃতিক দৃশ্যপটৰ এক শক্তিশালী সংযোগ দেখিবলৈ পোৱা যায় । পূৰ্বৰ ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি ‘ৰিভাৰ টেলছ’ ছবিখনে এনে এক কাহিনী উপস্থাপন কৰিছে, যি বাৰ্তা সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবেই প্ৰাসংগিক ।
এই চলচ্চিত্ৰখনে এটা স্থানীয় পৰিৱেশজনিত সমস্যাক চিনেমাৰ এক শক্তিশালী অনুভৱলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে, যিটোৱে ভৌগোলিক সীমা অতিক্ৰমি বিশ্বৰ সকলোৰে হৃদয় স্পৰ্শ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ছবিখনলৈ এক উল্লেখনীয় অৱদান আগবঢ়াইছে জনপ্ৰিয় তথা প্ৰতিষ্ঠিত শব্দ ডিজাইনাৰ দেৱজিত গায়নে ।
মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজৰ পৰিৱৰ্তিত সম্পৰ্কক ধৰি ৰখা, সংৰক্ষণ কৰা আৰু সেই বিষয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চিনেমাৰ যে এক বিশাল শক্তি আছে, তাৰ এক বলিষ্ঠ উদাহৰণ হৈছে ‘ৰিভাৰ টেলছ’ ।
লগতে পঢ়ক : কুৰিঘৰীয়াৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটালৈ; জিকিৰ সম্ৰাট চামচুদ্দিন আহমেদৰ লোকসংগীতৰ যাত্ৰা