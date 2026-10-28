ইণ্ডিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেল মেলব’ৰ্নলৈ নিৰ্বাচিত 'ডিয়েৰ আৱা'
ইণ্ডিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেল মেলব’ৰ্নলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে ‘ডিয়েৰ আৱা’ । ডঃ লাচিত বৰুৱা পৰিচালিত এখন পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবি ‘ডিয়েৰ আৱা’ (Dear Awa)।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 3:35 PM IST
গোলাঘাট: ডঃ লাচিত বৰুৱা পৰিচালিত চিংফৌ ভাষাৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবি ‘ডিয়েৰ আৱা’ (Dear Awa) নিৰ্বাচিত হৈছে ইণ্ডিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেল মেলব’ৰ্নলৈ ৷ গোলাঘাট ফৰকাটিঙৰ অধ্যাপক লাচিত বৰুৱা একাধাৰে এগৰাকী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সু-লেখক, গৱেষক, ইতিহাসবিদ, চিত্ৰ পৰিচালক হোৱাৰ লগতে এগৰাকী উদ্যোগী আৰু সমাজহিতৈষী ব্যক্তি ।
তেওঁৰ একক প্ৰচেষ্টাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চিংফৌ ভাষাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই ‘ডিয়েৰ আৱা’ ছবিখন । চিংফৌ সমাজক লৈ ডঃ বৰুৱাই কৰা দীৰ্ঘদিনীয়া গৱেষণাৰ ফচল হৈছে এই ছবিখন ।
ছবিখনত চিংফৌ সমাজৰ ৰীতি-নীতি, ধৰ্মীয় বিশ্বাস, তেওঁলোকৰ সমস্যা, উত্তৰ-পূবৰ উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যাত তেওঁলোক কেনেদৰে জৰ্জৰিত আদিকে ধৰি বিভিন্ন দিশ কেমেৰাৰ ভাষাৰে তুলি ধৰা হৈছে । এম বি প্ৰডাকশ্বনৰ বেনাৰত নিৰ্মিত ছবিখনৰ প্ৰযোজনা, কাহিনী আৰু পৰিচালনা ডঃ লাচিত বৰুৱাৰ ।
অসম-অৰুণাচলৰ সীমান্তত ছবিখনৰ চিত্ৰগ্ৰহণ কৰিছে পাপু ডেকাই । সমুজ্জ্বল কাশ্যপে সম্পাদনা কৰা ছবিখনৰ শব্দগ্ৰহণ জ্যোতি চেতিয়াৰ । ছবিখনত এক বিশেষ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই । মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ইয়াৰ পূৰ্বে ‘সূৰ্য তেজৰ অন্য নাম’, ‘বেলকনিত ভগৱান’কে ধৰি কেইবাখনো ছবিত অভিনয় কৰিছে ।
গৌৰৱৰ বিষয় যে, ‘Dear Awa’ (Dear Father) ২০২৭ চনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ১৯ সংখ্যক জয়পুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ (Jaipur International Film Festival)-ৰ প্ৰতিযোগিতা শাখালৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ লগতে ২৫ সংখ্যক ঢাকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ (Dhaka International Film Festival), ২০২৭-ৰ Cinema of the World শাখালৈও আনুষ্ঠানিকভাৱে নিৰ্বাচিত হৈছে । এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ দুটাত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অসাধাৰণ চলচ্চিত্ৰসমূহৰ সৈতে এই ছবিখনে স্থান লাভ কৰিছে ।
এই সম্পৰ্কে ছবি পৰিচালক ডঃ লাচিত বৰুৱাই কয়, “ছবিখনৰ নাম (Dear Awa) অৰ্থাৎ মৰমৰ দেউতা । এই ছবিখন চিংফৌ ভাষাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ৷ অসম-অৰুণাচল সীমান্তত চিংফৌ লোকে বসবাস কৰে । তেওঁলোক মূলতঃ চীন দেশৰ লোক আছিল, পাছত চিয়াং জিলাত বসতি কৰিবলৈ লয় । এই জনগোষ্ঠীটোৰ এইখন প্ৰথমখন পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবি । এই ছবিখন প্ৰকৃত ঘটনাৰ আলমত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ২০২৪ চনত । ২০২৬ চনত আমি চেঞ্চৰ চাৰ্টিফিকেট পাবলৈ সক্ষম হ’লো ৷”
“এই ছবিখনত বহু বলিষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিছে । ছবিখনত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে নিয়ৰ শইকীয়াই ৷ নিয়ৰে কানাডা ফিল্ম ফেষ্টিভেলত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ সন্মান লাভ কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও এই ছবিখনত অভিনয় কৰিছে নিৰ্মালী বৰগোহাঁই, অমিতাভ ৰাজখোৱা, মালা গোস্বামী, উজ্জল ৰাজখোৱা, ঘন শইকীয়া, ত্ৰৈলোক্য বৰুৱা, ৰাজশ্ৰী মাধৱ ফুকন, মনোজ গগৈৰ দৰে শিল্পীয়ে ৷ তাৰ উপৰিও অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাইও অভিনয় কৰিছে । তেওঁ এটা উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সেনাধ্যক্ষ হিচাপে অভিনয় কৰিছে ৷” লাচিত বৰুৱাৰ ভাষ্য ৷
তেওঁ আগলৈ কয়, “এই ছবিখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । মুম্বাই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ প্ৰেৰণাদায়ক ছবি হিচাপে বিবেচিত হৈছে, ইয়াৰ উপৰিও মেলব’ৰ্ন চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ইয়াৰ প্ৰিমিয়াৰ হৈছিল ৷ জয়পুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ, বাংলাদেশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ মূল শিতানলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে ছবিখন ।”
“এই ছবিখনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্বীকৃতি লাভ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ, যাৰ দ্বাৰা এই অৱহেলিত জনগোষ্ঠীটোৰ বহু সাংস্কৃতিক দিশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তুলি ধৰিব পৰা যাব । এই চলচ্চিত্ৰখন এগৰাকী যুৱতীক কেন্দ্ৰ কৰি ঘূৰি থাকে ৷ যুৱতীগৰাকীৰ পিতৃয়ে অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ বিষয়া হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু এখন যুদ্ধত তেওঁৰ মৃত্যু ঘটে ৷ তাৰ পাছত সেই যুৱতীগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ জনগোষ্ঠীৰ সৈতে একাত্ম হ'বলৈ যি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল বা এই চিংফৌ জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতি শিকিবলৈ যি কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিল, সেয়াই এই চলচ্চিত্ৰখনৰ মূল কাহিনী ।"
বৰুৱাই আৰু কয়, "এই চিংফৌ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে বসবাস কৰা ঠাইত বিভিন্ন সময়ত উগ্ৰপন্থী সংগঠনে আত্মগোপন কৰে আৰু তেনে এটা উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ এটা দল এই অঞ্চললৈ আহিছিল আৰু তেতিয়া সেই যুৱতীগৰাকী সেই উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ মুখামুখি হয় ৷ তাৰ পাছত যুৱতীগৰাকী কেনেদৰে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল সেই সকলো দিশ এই চলচ্চিত্ৰখনত দাঙি ধৰা হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে, ছবিখনত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা নিয়ৰ শইকীয়া অসমৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খ্যাতনামা এগৰাকী শিল্পী । নিয়ৰ শইকীয়া এগৰাকী প্ৰতিভাশালী ভাৰতীয় অভিনেত্ৰী, নৃত্যশিল্পী আৰু নাট্যকৰ্মী, যিয়ে বিশেষকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমৰ নাম জিলিকাবলৈ সক্ষম হৈছে ।
তেওঁ ২০১৪ চনৰ বিখ্যাত হলীউড ছবি 'ছ’ল্ড' (Sold)-ত 'লক্ষ্মী' নামৰ মূল চৰিত্ৰটোত কৰা অনবদ্য অভিনয়ৰ বাবে বিশ্বজুৰি পৰিচিত । তেওঁ এক সাংস্কৃতিক পৰিয়ালৰ পৰা আহিছে । তেওঁৰ পিতৃ প্ৰবীণ কুমাৰ শইকীয়া আৰু মাতৃ ৰশ্মিৰেখা শইকীয়া অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত । সৰুৰে পৰাই তেওঁ অসমৰ লোকসংস্কৃতি, লোকনৃত্যৰ শিক্ষা লোৱাৰ লগতে যতীন্দ্ৰনাথ গোস্বামীৰ অধীনত সত্ৰীয়া নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিছে ।
'ছিগাল' (Seagull) থিয়েটাৰ ইনষ্টিটিউটৰ সৈতেও তেওঁ নাট্যকলাৰ শিক্ষাৰ বাবে জড়িত আছিল ।
মাত্ৰ পাঁচ বছৰ বয়সৰ পৰাই নিয়ৰে শিশুশিল্পী হিচাপে অভিনয় জীৱনৰ পাতনি মেলে । তেওঁ কেইবাখনো অসমীয়া আৰু হিন্দী ছবিত অভিনয় কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত আই ক’ত নাই, আমি অসমীয়া, জয়মতী, মে গংগা আৰু বাটাৰফ্লাই চেচ আদি অন্যতম ।
একাডেমী বঁটা বিজয়ী পৰিচালক জেফ্ৰী ডি. ব্ৰাউনৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত 'Sold' নামৰ ছবিখনত নেপালৰ পৰা মানৱ সৰবৰাহৰ বলি হোৱা 'লক্ষ্মী' নামৰ এটি শিশুৰ চৰিত্ৰ তেওঁ সুন্দৰকৈ ফুটাই তুলিছিল ৷
এই অভিনয়ে তেওঁলৈ বিপুল প্ৰশংসা কঢ়িয়াই আনে । ছবি 'Sold'-ত আগবঢ়োৱা উৎকৃষ্ট অভিনয়ৰ বাবে তেওঁ কানাডাত অনুষ্ঠিত 'ভিউচ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ফিল্ম ফেষ্টিভেল' (Views of the World Film Festival)-ত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ বঁটা লাভ কৰিছিল । ইয়াৰ পূৰ্বতেও ওড়িশাৰ কটকত অনুষ্ঠিত হোৱা নাট্য মহোৎসৱত তেওঁ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ বঁটা আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
কেৱল অভিনয়েই নহয়, তেওঁ নাট্যকাৰ আৰু পৰিচালক হিচাপেও কাম কৰিছে । অসমীয়া নাটক লুকাভাকু, উভতি বোৱা নৈ আৰু অন্ধ ৰাইজৰ অন্ধ ৰজা (অনুবাদ) আদিৰ পৰিচালনা আৰু ৰচনাৰ সৈতে তেওঁ জড়িত আছিল । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ কিছুমান অসমীয়া সংগীত ভিডিঅ' (যেনে: 'জীৱন নৌকা', 'প্ৰাণ সখা') আদি পৰিচালনা কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : ভাৰত-মালয়েছিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাংস্কৃতিক মহোৎসৱত তিনি দেশৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মিলন