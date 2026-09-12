ETV Bharat / entertainment

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্র মহোৎসৱত NETPAC বিচাৰকমণ্ডলীৰ সদস্য ডঃ ববী শৰ্মা বৰুৱা

ডঃ ববী শৰ্মা বৰুৱাই ৮৩সংখ্যক ভেনিচ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্র মহোৎসৱত NETPAC বিচাৰকমণ্ডলীৰ সদস্য হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে ৷ সামাজিক মাধ্যমযোগে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাগৰাকীয়ে ৷

Dr Bobby Sarma Baruah served as a NETPAC Jury Member at the 83rd Venice International Film Festival
ডঃ ববী শৰ্মা বৰুৱা (Photo : Dr Bobby Sarma Baruah Facebook)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 12, 2026 at 3:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : চলিত বৰ্ষৰ ২ৰ পৰা ১২ ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হয় ৮৩ সংখ্যক ভেনিচ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্র মহোৎসৱ ৷ এই মহোৎসৱত NETPAC বিচাৰকমণ্ডলীৰ সদস্য হিচাপে সেৱা আগবঢ়াই অসম সন্তান ডঃ ববী শৰ্মা বৰুৱাই ৷ এই কথা তেওঁ সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে অনুৰাগীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷

ডঃ ববী শৰ্মা বৰুৱাই লিখিছে, "২০২৬ চনৰ ২ৰ পৰা ১২ ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হোৱা ৮৩ সংখ্যক ভেনিচ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত NETPAC ৰ (এছিয়ান চিনেমাৰ প্ৰচাৰৰ বাবে নেটৱৰ্ক) বিচাৰকমণ্ডলী সদস্য হিচাপে সেৱা আগবঢ়োৱাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰিছোঁ বুলি ঘোষণা কৰি মই গভীৰভাৱে সন্মানিত হৈছোঁ । এইটো এটা উল্লেখনীয় পেছাদাৰী আৰু সৃষ্টিশীল সুযোগ আৰু মই ব্যতিক্ৰমী এছিয়ান ছবিৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ লগতে বিচাৰকমণ্ডলীৰ অন্তৰ্দৃষ্টিসম্পন্ন আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰা আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিভাৱান চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আৰু বিশিষ্ট উদ্যোগ পেছাদাৰীসকলৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ পোৱাৰ বাবে আগ্ৰহী ।"

তেওঁ আৰু লিখে, “ভেনিচ ইণ্টাৰনেশ্বনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলৰ উজ্জ্বল পৰিৱেশ, য'ত সৃষ্টিশীল আৰু দূৰদৰ্শী চিনেমাৰ উদযাপন কৰা হয়, এক প্ৰেৰণাদায়ক অভিজ্ঞতা হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি । মোৰ সন্মানীয় সহযোগী বিচাৰকমণ্ডলী সদস্য- এড লেজানো, কিউচিনেমা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ কলাত্মক পৰিচালক আৰু এছিয়ান বিশ্ব চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ফেষ্টিভেলৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু পৰিচালন সঞ্চালক এচেল শ্বাৰনিয়াজোভাৰ সৈতে বিশ্ব চিনেমাৰ এই উদযাপনত অৰিহণা যোগাবলৈ পাই মই সৌভাগ্য অনুভৱ কৰিছোঁ ।”

তেওঁ আগলৈ লিখে, "এই বিশিষ্ট সুযোগৰ বাবে ৮৩ সংখ্যক ভেনিচ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ আৰু নেটপাক — নেটৱৰ্ক ফৰ দ্য প্ৰমোশ্বন অফ এছিয়ান এণ্ড এছিয়া-পেচিফিক চিনেমাৰ প্ৰতি মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা । এছিয়ান আৰু বিশ্ব চিনেমাৰ সমৃদ্ধি আৰু বৈচিত্ৰ্যক সেৱা আগবঢ়োৱা, আৱিষ্কাৰ কৰা, বিবেচনা কৰা আৰু উদযাপন কৰাটো এক সৌভাগ্যৰ কথা । আপোনালোকৰ মৰম, শুভেচ্ছা আৰু সমৰ্থনৰ বাবে ধন্যবাদ । এই স্মৰণীয় যাত্ৰাৰ বাবে মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় সংগী আৰু মৰমৰ সুলক্ষণা বৰুৱাক বিশেষ ধন্যবাদ ।"

উল্লেখ্য যে, ২০২৬ চনৰ ২ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ১২ ছেপ্টেম্বৰলৈকে লিডো ডি ভেনিজিয়াত অনুষ্ঠিত হয় ৮৩ সংখ্যক ভেনিচ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ৷ ১৯৩২ চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা বিশ্বৰ আটাইতকৈ পুৰণি চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ভিতৰত অন্যতম এই মহোৎসৱ ৷ কাঁ আৰু বাৰ্লিনৰ সমান্তৰালকৈ বৃহৎ তিনিটা মহোৎসৱৰ ভিতৰত অন্যতম বুলি গণ্য কৰা হয় ভেনিচ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্র মহোৎসৱক ৷

লগতে পঢ়ক : অভিনয়ৰ খাতিৰতে হুইল চেয়াৰত বহিছিল কন্যা, পৰিচালক মাতৃৰ কি অনুভৱ হৈছিল বাৰু ?

TAGGED:

DR BOBBY SARMA BARUAH
VENICE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
ভেনিছ চলচ্চিত্র মহোৎসৱ
ববী শৰ্মা বৰুৱা NETPAC জুৰী সদস্য
DR BOBBY SARMA BARUAH NETPAC JURY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.