জাতীয় চেতনা জগাই তোলা ভূপেন হাজৰিকাৰ দেশপ্ৰেমমূলক গীতসমূহ

জাতীয় চেতনা জগাই তোলা ভূপেন হাজৰিকাৰ দেশপ্ৰেমমূলক গীতসমূহ
ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী ৷ এই বিশেষ ক্ষণটোৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত জানো বা শুনো আহক তেওঁৰ কণ্ঠৰে কেইটামান বিশেষ গীত...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 7, 2026 at 5:31 PM IST
হায়দৰাবাদ : নামেই যাৰ পৰিচয়- এই আপ্ত বাক্যশাৰীৰ সৈতে মানৱ জাতি জীয়াই থকালৈ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামটো সদায় সংলগ্ন হৈ থাকিব ৷ ভূপেন হাজৰিকাই অসমৰ বাবে কি কৰিলে, কি দিলে বুলি প্ৰশ্ন কেতিয়াও নহয় কিয়নো তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজি ইমানেই বিশাল যে সেই সম্পৰ্কত আলোচনা কেতিয়াও শেষ নহয় ৷
সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ অৱদান কৈ থাকি বা লিখি শেষ কৰিব নোৱাৰি ৷
ভূপেন হাজৰিকাৰ দৰে মহান ব্যক্তিসকলৰ ব্যক্তিত্বই এনেকুৱা যে তেওঁলোকে এটা জাতি, এখন ৰাজ্য বা দেশ এখনৰ বাবে একো একোটা মূল্যৱান সম্পদলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ পৰে ৷ তেওঁলোক অজান দেশলৈ গুচি যোৱাৰ পিছত জাতিৰ স্বাভিমান ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰতিটো প্ৰজন্মই একোগৰাকী অভিভাৱক বিচাৰি হাবাথুৰি খাবলগীয়া হয় ৷
এটা জাতিৰ প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্মই তেনে ব্যক্তিসকলৰ সৃষ্টিৰাজিৰ আলমত সাহিত্য়, সংস্কৃতিৰ বাটত আগবাঢ়ি গৈ থাকে ৷ তেনে ব্য়ক্তিক এখন শীৰ্ষ আসনত ৰাখি তেওঁৰ বিশালতাৰ ছাঁত আশ্ৰয় লয় ৷
ড৹ ভূপেন হাজৰিকা অসমৰ বাবে এজন সাংস্কৃতিক ৰাষ্ট্ৰদূত আছিল ৷ তেওঁ এনে কিছুমান গীত ৰচনা কৰি থৈ গৈছে, যিসমূহে প্ৰকৃতাৰ্থত দেশৰ প্ৰতি তেওঁৰ শ্ৰদ্ধা আৰু মৰম ফুটাই তোলে ৷
ড° ভূপেন হাজৰিকাই কিছুমান আলোড়নকাৰী দেশপ্ৰেমমূলক আৰু একতাৰ গীত ৰচনা কৰিছিল । তেওঁৰ সংগীতে সঘনাই নিজৰ ৰাজ্য অসমৰ প্ৰতি থকা গভীৰ প্ৰেমৰ সৈতে ভাৰতীয় জাতীয় পৰিচয় আৰু মানৱতাবাদৰ গভীৰ অনুভূতিৰ সৈতে মিশ্ৰণ ঘটাইছিল ।
আমি অসমীয়া...
ঐক্য আৰু দৃঢ়তাৰ পোষকতা কৰাৰ সমান্তৰালকৈ অসমীয়া জনসাধাৰণৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, পৰিচয় আৰু অনন্য গৌৰৱক উদযাপন কৰা এটি চিনাকি গীত ।
মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ...
অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন সংস্কৃতি, সম্প্ৰদায় আৰু সুসম সহাৱস্থানৰ সংশ্লেষণৰ বাবে শক্তিশালী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক উপমা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা এটি কাব্যিক মহাকাব্য ।
ক’ত জোৱানৰ মৃত্যু হ’ল...
ভাৰতীয় সেনাৰ বলিদানক সন্মান জনাবলৈ লিখা এটা গভীৰ অৰ্থ কঢ়িওৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ভাৱপূৰ্ণ গীত । স্বাধীনতা দিৱস আৰু গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনসমূহত এই গীতটি প্ৰায়েই বজোৱা হয় ।
আহ আহ ওলাই আহ...
এক আলোড়নমূলক আহ্বান আৰু গণ জাগৰণ গীত, যুৱ-প্ৰজন্ম আৰু নাগৰিকক নিজৰ ভূমিৰ উন্নয়ন আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিবলৈ আহ্বান জনাই এই গীতটিয়ে ।
বুকু হম হম কৰে...
মূলতঃ মণিৰাম দেৱান (ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰা এজন কিংবদন্তি অসমীয়া স্বাধীনতা সংগ্ৰামী) ছবিখনৰ বাবে ৰচনা কৰা এই গীতটোৱে গধুৰ হৃদয়ৰ যন্ত্ৰণা আৰু নিজৰ মাতৃভূমিৰ বাবে কৰা চূড়ান্ত ত্যাগৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰে ।
আই মোৰ সোণৰে অসমৰ...
মাতৃভূমি সোণালী অসমৰ প্ৰতি প্ৰেম আৰু ভক্তিৰ এক আবেগিক প্ৰকাশ ।
বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে...
বিশাল নদীৰ পাৰত মানুহৰ দুখ-কষ্ট আৰু যুদ্ধক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা এক দাৰ্শনিক মাষ্টাৰপিছ ৷
সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ সৃষ্টিৰাজি যিদৰে বিশাল ঠিক তেনেদৰে তেওঁৰ ব্য়ক্তিত্বও বিশাল ৷ ভূপেন হাজৰিকাৰ সন্মোহন শক্তিৰ বাবে তেওঁ অনুৰাগী কেৱল অসমতে সীমিত হৈ থকা নাই, তেওঁৰ শ্ৰোতা সীমাৰ পৰিধি ভাঙি সমগ্ৰ বিশ্বত আছে ৷
উপাসনা নাথৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত
লগতে পঢ়ক : সুধাকণ্ঠৰ সপোনৰ কুঠৰীৰ 'আপোন ঘৰ' অৱহেলিত হৈয়ে থাকিল