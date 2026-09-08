ভূপেন হাজৰিকাৰ ১০০ সংখ্যক জন্ম বাৰ্ষিকীত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
আজি ৰাজ্যজুৰি উদযাপন কৰা হৈছে ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ ১০০ বছৰীয়া জন্ম-জয়ন্তী ৷ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে জনাইছে সেৱা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2026 at 1:17 PM IST
হায়দৰাবাদ : অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মঙলবাৰে কিংবদন্তি সংগীতজ্ঞ, গায়ক, সাংস্কৃতিক আইকন ড৹ ভূপেন হাজৰিকালৈ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ৷ অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ প্ৰতি তেওঁৰ চিৰস্থায়ী অৱদান আৰু তেওঁৰ কালজয়ী সংগীতসমূহ স্মৰণ কৰি তেওঁৰ ১০০ বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তীত সুধাকণ্ঠক স্মৰণ কৰে ।
মুখ্যমন্ত্রীয়ে ড৹ ভূপেন হাজৰিকাক কেৱল এটা নামতকৈ বহু বেছি বুলি অভিহিত কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় যে, কিংবদন্তি শিল্পীগৰাকী নিজৰ সংগীত, শব্দ আৰু ধাৰণাৰ জৰিয়তে অসমৰ হৃদয় আৰু আত্মাত জীয়াই আছে ৷ "ড° ভূপেন হাজৰিকা নামতকৈও বেছি; তেওঁ অসমৰ হৃদয় আৰু আত্মাত বাস কৰা এক আৱেগ । তেওঁৰ কালজয়ী সংগীত আৰু গভীৰ বাক্যই প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে", এক্সত এইদৰে লিখে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
Dr Bhupen Hazarika is more than a name; he is an emotion that lives in the heart and soul of Assam. His timeless music and profound words continue to inspire generations.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 8, 2026
The year-long nationwide celebrations of his life and timeless creations have reaffirmed the enduring legacy… pic.twitter.com/4px3sdoOKm
এক্সত আগলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "তেওঁৰ জীৱন আৰু অমৰ সৃষ্টিসমূহৰ বাৰ্ষিকভাৱে অনুষ্ঠিত দেশব্যাপী উদযাপনে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ কৃতিত্বক পুনৰ দৃঢ় কৰি তুলিছে, যাৰ কণ্ঠই অসমৰ আত্মা, কাহিনী আৰু সপোনক ইয়াৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ বহু ওপৰলৈ লৈ গৈছিল । তেখেতৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত কিংবদন্তি সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতি মোৰ বিনম্ৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৷"
তেওঁ কয় যে, হাজৰিকাৰ কালজয়ী সংগীত আৰু গভীৰ কথাই প্ৰতিটো প্ৰজন্মকে অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে আৰু অসমৰ সংস্কৃতি, আশা আৰু কাহিনীক কেৱল ৰাজ্যতে সীমাৱদ্ধ নাৰাখি সীমাৰ বাহিৰলৈ কঢ়িয়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখনীয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে । তেওঁ লিখে, "তেওঁৰ কালজয়ী সংগীত আৰু গভীৰ বাক্যই প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে । তেওঁৰ স্বকীয় কণ্ঠ আৰু কলাত্মক প্ৰকাশে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ইয়াৰ বাহিৰৰ শ্ৰোতা-দৰ্শকৰ সৈতে অসমক সংযোগ কৰিছিল ।"
উল্লেখ্য যে, বিগত বছৰত ৮ ছেপ্টেম্বৰত তেওঁৰ ৯৯ সংখ্যক জন্মজয়ন্তীৰ দিনাৰ পৰাই অসম চৰকাৰ তত্বাৱধানত ৰাজ্যিকভাৱে সুধাকণ্ঠগৰাকীৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি ঘটিছিল ৷ ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সমগ্ৰ বছৰজুৰি অনুষ্ঠিত কৰিলে বিভিন্ন বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ ৷
লগতে পঢ়ক : জাতীয় চেতনা জগাই তোলা ভূপেন হাজৰিকাৰ দেশপ্ৰেমমূলক গীতসমূহ