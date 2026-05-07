টোকাৰী গীতৰ আধাৰত নিৰ্মিত তথ্যচিত্ৰলৈ দাদাচাহেব ফাল্কে সন্মান

টোকাৰী গীতৰ জয়যাত্ৰা: বিশ্ব দৰবাৰত অসমৰ লোকসংস্কৃতি ৷ ডঃ অপৰ্ণা বুজৰবৰুৱাৰ তথ্যচিত্ৰলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি ৷ দাদাচাহেব ফাল্কে চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত সন্মানিত হ’ল Strings of Tradition ৷

Dr. Aparna Buzarbaruah directorial Strings of Tradition: A Tokari Geet story wins Dada Saheb Phalke honour
বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকিল অসমৰ লোকসংস্কৃতি (Photo : Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 7, 2026 at 1:04 PM IST

হায়দৰাবাদ : অসমৰ পুৰণি লোক-সংস্কৃতি 'টোকাৰী গীত'ক বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ নিৰ্মাণ কৰা তথ্যচিত্ৰ “Strings of Tradition: A Tokari Geet Story”-এ ২০২৬ বৰ্ষৰ দাদাচাহেব ফাল্কে চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত বিশেষ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । টোকাৰী গীত অসমৰ এক অতি প্ৰাচীন তথা আধ্যাত্মিক লোক-সংগীত । শ শ বছৰ ধৰি চলি অহা এই গীতবোৰত দৰ্শন আৰু ভক্তিৰ গভীৰ তত্ত্ব লুকাই থাকে । এই সংগীত পৰিৱেশন কৰোঁতে 'টোকাৰী' নামৰ এবিধ তাঁৰযুক্ত বাদ্য ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যাৰ এক সুকীয়া ঐতিহাসিক গুৰুত্ব আছে ।

বিগত ৩০ এপ্ৰিল, ২০২৬ ত নতুন দিল্লীৰ টিভোলি গাৰ্ডেন ৰিজৰ্টত অনুষ্ঠিত হোৱা ১৬ সংখ্যক দাদাচাহেব ফাল্কে চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত এই তথ্যচিত্ৰখনক 'অনাৰেবল জুৰী মেনশ্বন' (Honorable Jury Mention) সন্মানেৰে বিভূষিত কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰিও হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত হোৱা ইণ্ডিয়ান ৱৰ্ল্ড ফিল্ম ফেষ্টিভেলতো ছবিখনে 'স্পেচিয়েল জুৰী মেনশ্বন' (Special Jury Mention) লাভ কৰিছে । অসমৰ এই আপুৰুগীয়া লোক-কলাক বিশ্ব দৰবাৰত চিনাকি কৰি দিয়াৰ এই প্ৰচেষ্টা সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় ।

এই তথ্যচিত্ৰখন প্ৰখ্যাত লেখিকা, সংগীতজ্ঞ তথা উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ডঃ অপৰ্ণা বুজৰবৰুৱাই নিৰ্মাণ আৰু পৰিচালনা কৰিছে । হিন্দুস্তানী শাস্ত্ৰীয় সংগীত আৰু লোক-সংগীতৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ গভীৰ অনুৰাগৰ পৰাই এই ছবিখনৰ ধাৰণাটো জন্ম হৈছিল ৷

"Strings of Tradition" তথ্যচিত্ৰখনত এগৰাকী ভাৰতীয় গৱেষক ছাত্ৰীৰ যাত্ৰা দেখুওৱা হৈছে । তেওঁ অসমৰ সমৃদ্ধ লোকসংগীত 'টোকাৰী গীত'ৰ প্ৰকৃত সত্তা বিচাৰি এক অভিযান আৰম্ভ কৰে । এই যাত্ৰা কেৱল শিক্ষাগত গৱেষণাতেই সীমাবদ্ধ নাথাকি নিজৰ সাংস্কৃতিক শিপাক পুনৰ বিচাৰি উলিওৱাৰ এক ব্যক্তিগত যাত্ৰালৈ ৰূপান্তৰিত হয় । গৱেষকগৰাকীয়ে উপলব্ধি কৰে যে যি সৌন্দর্যক তেওঁ এসময়ত গুৰুত্ব দিয়া নাছিল, সেই সৌন্দর্য আৰু শক্তি অসমৰ এই জীৱন্ত ঐতিহ্যৰ মাজতেই লুকাই আছে ।

এটি কাল্পনিক কাহিনীৰ মাজেৰে টোকাৰী গীতৰ ঐতিহ্য, বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ প্ৰাসংগিকতা আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ এই লোক-সংগীতৰ প্ৰতি থকা ধাউতি অতি সুন্দৰকৈ ফুটাই তোলা হৈছে । ডঃ বুজৰবৰুৱাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল অসমৰ আধ্যাত্মিক জীৱনৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ এই 'মৌখিক পৰম্পৰা'টোক নথিবদ্ধ কৰা । বিশেষকৈ গুৰুসকলৰ শিক্ষা আৰু 'দেহ-তত্ত্ব'ৰ গভীৰ দৰ্শনক ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰি ৰখাটোৱেই আছিল তেওঁৰ মূল লক্ষ্য । অসমীয়া লোকসংস্কৃতিৰ চৰ্চা আৰু সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এই তথ্যচিত্ৰখন এক বিশেষ পদক্ষেপ হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।

টোকাৰী গীতৰ লিখিত তথ্য অতি সীমিত হোৱাৰ বাবে ডঃ বুজৰবৰুৱাই এই ছবিখনৰ বাবে মূলতঃ এই শিল্পবিধৰ লগত জড়িত বিশেষজ্ঞ আৰু শিল্পীসকলৰ মৌখিক অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছিল । শংকৰী যুগৰো আগৰ এই প্ৰাচীন পৰম্পৰাটোৰ তথ্য বিচাৰি উলিওৱাত তেওঁক সহায় কৰা ব্যক্তিৰ ভিতৰত আছিল সাংবাদিক তথা সংগীত গৱেষক গৌতম শৰ্মা, বিশিষ্ট লোকশিল্পী খগেন গগৈ, উদীয়মান লোকসংগীত সাধক হীৰক জ্যোতি শৰ্মা, ডঃ যাদৱ বৈশ্য (স্বৰ্গীয় উমাকান্ত বৈৰাগীৰ সংগী), কাজিৰঙাৰ কুঁঠৰীৰ লোকশিল্পী নয়ন জ্যোতি শইকীয়া ।

২৮ মিনিট দৈৰ্ঘ্যৰ এই তথ্যচিত্ৰখনত সংগীত নাটক একাডেমী বঁটাপ্ৰাপক বিশিষ্ট শিল্পী উমাকান্ত বৈৰাগীৰ জীৱন আৰু কৰ্মৰাজিক বিশেষভাৱে সামৰি লোৱা হৈছে । তেওঁ আছিল টোকাৰী আৰু দেহবিচাৰ গীতৰ এজন অন্যতম পথ প্ৰদৰ্শক । তেওঁৰ মনোমোহা কণ্ঠ, লেখা আৰু গীতৰ জৰিয়তে অসমৰ এই লোক-ঐতিহ্যক পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবলৈ তেওঁ সমগ্ৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছিল ।

ছবিখনত পৰম্পৰাগত 'চতিয়ানা' কাঠেৰে টোকাৰী নিৰ্মাণ কৰাৰ জটিল পদ্ধতিটো অতি নিখুঁতভাৱে দেখুওৱা হৈছে । আনকি শিৱৰ দিনৰ পৰা চলি অহা প্ৰাচীন পদ্ধতিৰে টোকাৰীৰ তাঁৰ প্ৰস্তুত কৰা দৃশ্যই ছবিখনক অধিক বিশ্বাসযোগ্য কৰি তুলিছে । টোকাৰী গীতৰ দৰে প্ৰাচীন পৰম্পৰাসমূহ যাতে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে জীয়াই থাকে আৰু অনুপ্ৰেৰণা হৈ ৰয়, সেয়াই এই ছবিখনৰ মূল লক্ষ্য ।

ডঃ অপৰ্ণা বুজৰবৰুৱাৰ মতে, এনে এক বিশাল প্ৰকল্পৰ বাবে কলা আৰু প্ৰযুক্তিৰ নিখুঁত মিলনৰ প্ৰয়োজন আছিল । তেওঁ ছবিখনৰ সৃষ্টিশীল দিশ আৰু আৱহ সংগীতৰ দায়িত্ব চম্ভালিছিল । আনহাতে, কাৰিকৰী সঞ্চালক মানস হাজৰিকাই টোকাৰীৰ দৰে লোকবাদ্যসমূহৰ শব্দ অতি উচ্চমানেৰে ধৰি ৰখাৰ দিশটো চোৱাচিতা কৰিছিল । সীমিত সম্পদৰ মাজতো টোকাৰীৰ প্ৰকৃত শব্দটো ফুটাই তোলাৰ বাবে তেওঁলোকে একগোট হৈ কাম কৰিছিল ।

টোকাৰী গীতক আধুনিক প্ৰজন্মৰ ওচৰলৈ লৈ যাবলৈ তেওঁলোকে ডিজিটেল মাধ্যমৰ সহায় লৈছে । ছবিখনৰ সম্পাদক অন্তৰীপ হাজৰিকাৰ ৭০,০০০ চাবস্ক্ৰাইবাৰ থকা ইউটিউব নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে ইয়াক প্ৰচাৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । লগতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মহোৎসৱ আৰু শিক্ষানুষ্ঠানতো ছবিখন প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব যাতে এই পৰম্পৰা বিলুপ্ত হৈ নাযায় ।

ৰোহিণী প্ৰডাকশ্বন'ৰ বেনাৰত নিৰ্মিত এই তথ্যচিত্ৰখনৰ মূল কাৰিকৰসকল হ’ল-

  • পৰিচালনা, প্ৰযোজনা আৰু কাহিনী: ডঃ অপৰ্ণা বুজৰবৰুৱা
  • আৱহ সংগীত: ডঃ অপৰ্ণা বুজৰবৰুৱা
  • বৰ্ণনা (Narration): অন্তৰা বুজৰবৰুৱা
  • কাৰিকৰী পৰিচালনা আৰু শব্দ সংমিশ্ৰণ: মানস হাজৰিকা
  • সম্পাদনা, ডি.আই. আৰু চিত্ৰনাট্য: অন্তৰীপ হাজৰিকা
  • চিত্ৰগ্ৰহণ: সাজ্জাদ হুছেইন
  • প্ৰডাকশ্বন মেনেজাৰ: ৰাজীৱ দাস

