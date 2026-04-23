কোনে কাক বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ গৈছিল ? অনিতা ডেকা মহন্তক মুকলি প্ৰত্যাহ্বান জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্নীৰ
আদালতত শ্যামকানু মহন্তৰ জামিন শুনানি: স্বামীৰ হৈ অনিতা ডেকাৰ মন্তব্য আৰু তাৰ পাছতেই পামী বৰঠাকুৰৰ বিস্ফোৰক পোষ্ট ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 23, 2026 at 4:58 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰ আৰু শ্যামকানু মহন্তৰ পত্নীৰ মাজত বাক-যুদ্ধ চলিছে ৷ শেহতীয়াকৈ শ্যামকানু মহন্তৰ পত্নীয়ে মন্তব্য কৰে যে, জুবিন গাৰ্গক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ শ্যামকানু মহন্তই তেওঁক ছিংগাপুৰলৈ লৈ গৈছিল । এই মন্তব্যক পোনপটীয়াকৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্নী তথা জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী পামী বৰঠাকুৰে ।
পামীৰ মতে, জুবিন গাৰ্গক কোনোবাই বিশ্ব দৰবাৰত পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই; তেওঁ নিজৰ প্ৰতিভাৰ বাবেহে আজি এই স্থানত আছে । শ্যামকানু মহন্তৰ পত্নীৰ দাবীটোক লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।
শ্যামকানু মহন্তৰ পত্নীক পামী বৰঠাকুৰৰ প্ৰত্যাহ্বান: "জুবিন গাৰ্গৰ নামত নতুন খেলা নকৰিব"
শেহতীয়াকৈ উদ্যোক্তা শ্যামকানু মহন্তৰ পত্নী অনিতা ডেকা মহন্তই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত এটা বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰে । তেওঁৰ দাবী যে জুবিন গাৰ্গক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ শ্যামকানু মহন্তই তেওঁক ছিংগাপুৰলৈ লৈ গৈছিল ।
এই মন্তব্যৰ পাছতেই জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰে সামাজিক মাধ্যমযোগে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । এটা ফেচবুক পোষ্টৰ জৰিয়তে তেওঁ অনিতা ডেকা মহন্তক প্ৰত্যাহ্বান জনাই লিখে, “কোনে কাক বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ গৈছিল ??? জুবিন গাৰ্গৰ নামত আকৌ নতুন খেলা আৰম্ভ কৰাৰ চেষ্টা নকৰিব ! আমাক ন্যায় লাগে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰীক উপযুক্ত শাস্তি দি, চিধা কথা !” এই ঘটনাটোক লৈ বৰ্তমান অনুৰাগীসকলৰ মাজতো ব্যাপক চৰ্চা চলিছে ।
আদালতত শ্যামকানু মহন্তৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি আৰু পত্নীৰ ভাষ্য
উল্লেখ্য যে, বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাপ্ত হোৱাৰ পিছদিনাই অৰ্থাৎ ১০ এপ্ৰিলৰ দিনা শ্যামকানু মহন্তই ন্যায়াধীশ শৰ্মিলা ভূঞাৰ ফাষ্টট্ৰেক আদালতত জামিন আবেদন কৰে । শ্যামকানু মহন্তৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি গুৱাহাটীৰ ফাষ্টট্ৰেক আদালতত চলি আছে । এই শুনানিৰ সময়ত শ্যামকানু মহন্তৰ পত্নী অনিতা ডেকা মহন্ত আদালতত উপস্থিত থাকে ।
শুনানিৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তেওঁ নিজৰ স্বামীৰ নিৰ্দোষিতা দাবী কৰি কয়, “তেওঁ বিগত সাতমাহ ধৰি কাৰাগাৰত আছে । তেওঁৰ কোনো দোষ নাই । তেওঁ একমাত্ৰ অসমক বিশ্ব দৰবাৰত উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছিল । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সংস্কৃতি বিশ্বৰ বাকী প্ৰান্তত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছিল, যাতে আমাৰ চহকী সংস্কৃতিৰ কথা মানুহে জানে । কিন্তু আমাৰ কি হৈছে, তেওঁক নি ভিতৰত ভৰাই থৈছে ।”
অনিতা ডেকা মহন্তৰ এই আবেগিক মন্তব্যৰ পাছতেই সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । বিশেষকৈ জুবিন গাৰ্গক ছিংগাপুৰলৈ নিয়াৰ সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যই বিষয়টোক অধিক বিতৰ্কিত কৰি তুলিছে ।
