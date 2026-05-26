ৰণবীৰ সিঙক বয়কট FWICE-ৰ! বন্ধ হৈ পৰিব নেকি অভিনেতাগৰাকীৰ আগন্তুক ছবিৰ কাম ?

'ডন ৩' ত্যাগ কৰাক লৈ বিতৰ্ক: ফাৰহান আখটাৰৰ অভিযোগৰ পিছত ডাঙৰ সংকটত ৰণবীৰ সিং ! অভিনেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে FWICE-ৰ অসহযোগ নিৰ্দেশনা, ৪৫ কোটিৰ লোকচান !

Ranveer Singh faces boycott from FWICE: Future projects to be stalled?
ৰণবীৰ সিং (Photo : IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 26, 2026 at 11:03 AM IST

হায়দৰাবাদ : 'ডন ৩' ছবিখনৰ পৰা শেষ মুহূৰ্তত ৰণবীৰ সিঙে আঁতৰি অহাত ফাৰহান আখটাৰৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত FWICE-এ অভিনেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অসহযোগ নিৰ্দেশনা (NCD) জাৰি কৰিছে । এই কঠোৰ পদক্ষেপৰ ফলত ৰণবীৰ সিঙৰ ভৱিষ্যতৰ চিনেমা প্ৰকল্পসমূহ স্তব্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । মূল প্ৰযোজক আৰু পৰিচালকৰ সৈতে হোৱা সংঘাতৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

ফেডাৰেশ্বন অফ ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া চিনে এম্পলইজে জাৰি কৰা আনুষ্ঠানিক বিবৃতি

"ফেডাৰেশ্বন (FWICE) আৰু এই ছবিখনৰ সৈতে জড়িত সকলো অংশীদাৰ বা কৰ্মকৰ্তাৰ প্ৰতি যিধৰণৰ আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে, তাক লক্ষ্য কৰি FWICE-ৰ বিষয়ববীয়াসকলে অভিনেতা ৰণবীৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে এক 'অসহযোগ নিৰ্দেশনা' (Non-Cooperation Directive - NCD) জাৰি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।" বিষয়টো সমাধানৰ বাবে তেওঁলোকে লগতে কয়, "অৱশ্যে, এই সন্দৰ্ভত ৰণবীৰ সিঙৰ নিজা বক্তব্য কি, সেয়া শুনিবলৈ ফেডাৰেশ্বনে তেওঁৰ সৈতে বৈঠকত বহিবলৈ সদায় প্ৰস্তুত । দুয়োপক্ষৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত ৰাখি যাতে বিষয়টো এটা সৰ্বসন্মত আৰু চূড়ান্ত সমাধানলৈ লৈ যাব পৰা যায়, তাৰ বাবে FWICE-এ আলোচনাৰ পথ খোলা ৰাখিছে ।"

ৰণবীৰ সিঙৰ প্ৰজেক্ট ত্যাগ আৰু লোকচানৰ খবৰ

জনপ্ৰিয় 'ডন' ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ তৃতীয়খন ছবিত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিবলৈ ৰণবীৰ সিঙক চুক্তিবদ্ধ কৰা হৈছিল ৷ ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ আৰম্ভ হ’বলৈ মাত্ৰ কেইদিনমান বাকী থকা অৱস্থাত ৰণবীৰ সিঙে হঠাতে এই প্ৰজেক্টৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ সিদ্ধান্ত লয় । ছবিখনৰ প্ৰযোজক ফাৰহান আখটাৰ আৰু ৰিতেশ সিধৱানীয়ে FWICE-ক জনাই যে ৰণবীৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বাবে ছবিখনৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰস্তুতিৰ নামত তেওঁলোকৰ প্ৰায় ৪৫ কোটি টকা লোকচান হৈছে । ফাৰহান আখটাৰে এই সন্দৰ্ভত FWICE-ৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পিছত, ফেডাৰেশ্বনে ৰণবীৰ সিঙক তেওঁলোকৰ সন্মুখত হাজিৰ হৈ কথা পাতিবলৈ কেইবাবাৰো জাননী প্ৰেৰণ কৰে ।

ৰণবীৰ সিঙৰ উত্তৰ আৰু প্ৰযোজনা সংস্থাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

অৱশেষত FWICE-ৰ জাননীৰ উত্তৰ দি ৰণবীৰ সিঙে কয় যে, অভিযোগকাৰীসকলে আপত্তি দৰ্শাবৰ বাবে FWICE কোনো সঠিক মঞ্চ নহয় । এই বিষয়টো সম্পূৰ্ণৰূপে চুক্তি সম্পৰ্কীয় আৰু ইয়াৰ আইনী সমাধানৰ বাবে কোনো উচিত আদালত বা আইনী মঞ্চৰহে প্ৰয়োজন । ইয়াৰ মাজতে পূৰ্বে খবৰ ওলাইছিল যে ৰণবীৰে ছবিখনৰ বাবদ লোৱা ১০ কোটি টকা স্বাক্ষৰ কৰা ধন প্ৰযোজনা সংস্থা 'এক্সেল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট'ক ঘূৰাই দিবলৈ সন্মত হৈছিল । তদুপৰি, প্ৰাক-প্ৰযোজনাত হোৱা লোকচানৰ ক্ষতিপূৰণ হিচাপে তেওঁৰ আগন্তুক ছবি ‘প্ৰলয়’ৰ এটা অংশ আগবঢ়োৱাৰ কথাও চৰ্চালৈ আহিছিল । অৱশ্যে, প্ৰযোজনা সংস্থাৰ ঘনিষ্ঠ সূত্ৰই পৰৱৰ্তী সময়ত এইধৰণৰ সকলো দাবী বা খবৰ ভিত্তিহীন বুলি অস্বীকাৰ কৰে ।

