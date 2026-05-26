ৰণবীৰ সিঙক বয়কট FWICE-ৰ! বন্ধ হৈ পৰিব নেকি অভিনেতাগৰাকীৰ আগন্তুক ছবিৰ কাম ?

ৰণবীৰ সিঙক বয়কট FWICE-ৰ! বন্ধ হৈ পৰিব নেকি অভিনেতাগৰাকীৰ আগন্তুক ছবিৰ কাম ?
'ডন ৩' ত্যাগ কৰাক লৈ বিতৰ্ক: ফাৰহান আখটাৰৰ অভিযোগৰ পিছত ডাঙৰ সংকটত ৰণবীৰ সিং ! অভিনেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে FWICE-ৰ অসহযোগ নিৰ্দেশনা, ৪৫ কোটিৰ লোকচান !
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 26, 2026 at 11:03 AM IST
হায়দৰাবাদ : 'ডন ৩' ছবিখনৰ পৰা শেষ মুহূৰ্তত ৰণবীৰ সিঙে আঁতৰি অহাত ফাৰহান আখটাৰৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত FWICE-এ অভিনেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অসহযোগ নিৰ্দেশনা (NCD) জাৰি কৰিছে । এই কঠোৰ পদক্ষেপৰ ফলত ৰণবীৰ সিঙৰ ভৱিষ্যতৰ চিনেমা প্ৰকল্পসমূহ স্তব্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । মূল প্ৰযোজক আৰু পৰিচালকৰ সৈতে হোৱা সংঘাতৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
ফেডাৰেশ্বন অফ ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া চিনে এম্পলইজে জাৰি কৰা আনুষ্ঠানিক বিবৃতি
FWICE issues Non-Cooperation Directive against Actor Ranveer singh— ANI (@ANI) May 25, 2026
The letter reads, " ...the federation of western india cine employees (fwice) has taken serious cognisance of the complaint forwarded to it by the indian film & television directors' association (iftda) concerning… pic.twitter.com/bX6fWAgxdA
"ফেডাৰেশ্বন (FWICE) আৰু এই ছবিখনৰ সৈতে জড়িত সকলো অংশীদাৰ বা কৰ্মকৰ্তাৰ প্ৰতি যিধৰণৰ আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে, তাক লক্ষ্য কৰি FWICE-ৰ বিষয়ববীয়াসকলে অভিনেতা ৰণবীৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে এক 'অসহযোগ নিৰ্দেশনা' (Non-Cooperation Directive - NCD) জাৰি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।" বিষয়টো সমাধানৰ বাবে তেওঁলোকে লগতে কয়, "অৱশ্যে, এই সন্দৰ্ভত ৰণবীৰ সিঙৰ নিজা বক্তব্য কি, সেয়া শুনিবলৈ ফেডাৰেশ্বনে তেওঁৰ সৈতে বৈঠকত বহিবলৈ সদায় প্ৰস্তুত । দুয়োপক্ষৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত ৰাখি যাতে বিষয়টো এটা সৰ্বসন্মত আৰু চূড়ান্ত সমাধানলৈ লৈ যাব পৰা যায়, তাৰ বাবে FWICE-এ আলোচনাৰ পথ খোলা ৰাখিছে ।"
ৰণবীৰ সিঙৰ প্ৰজেক্ট ত্যাগ আৰু লোকচানৰ খবৰ
জনপ্ৰিয় 'ডন' ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ তৃতীয়খন ছবিত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিবলৈ ৰণবীৰ সিঙক চুক্তিবদ্ধ কৰা হৈছিল ৷ ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ আৰম্ভ হ’বলৈ মাত্ৰ কেইদিনমান বাকী থকা অৱস্থাত ৰণবীৰ সিঙে হঠাতে এই প্ৰজেক্টৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ সিদ্ধান্ত লয় । ছবিখনৰ প্ৰযোজক ফাৰহান আখটাৰ আৰু ৰিতেশ সিধৱানীয়ে FWICE-ক জনাই যে ৰণবীৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বাবে ছবিখনৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰস্তুতিৰ নামত তেওঁলোকৰ প্ৰায় ৪৫ কোটি টকা লোকচান হৈছে । ফাৰহান আখটাৰে এই সন্দৰ্ভত FWICE-ৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পিছত, ফেডাৰেশ্বনে ৰণবীৰ সিঙক তেওঁলোকৰ সন্মুখত হাজিৰ হৈ কথা পাতিবলৈ কেইবাবাৰো জাননী প্ৰেৰণ কৰে ।
ৰণবীৰ সিঙৰ উত্তৰ আৰু প্ৰযোজনা সংস্থাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
অৱশেষত FWICE-ৰ জাননীৰ উত্তৰ দি ৰণবীৰ সিঙে কয় যে, অভিযোগকাৰীসকলে আপত্তি দৰ্শাবৰ বাবে FWICE কোনো সঠিক মঞ্চ নহয় । এই বিষয়টো সম্পূৰ্ণৰূপে চুক্তি সম্পৰ্কীয় আৰু ইয়াৰ আইনী সমাধানৰ বাবে কোনো উচিত আদালত বা আইনী মঞ্চৰহে প্ৰয়োজন । ইয়াৰ মাজতে পূৰ্বে খবৰ ওলাইছিল যে ৰণবীৰে ছবিখনৰ বাবদ লোৱা ১০ কোটি টকা স্বাক্ষৰ কৰা ধন প্ৰযোজনা সংস্থা 'এক্সেল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট'ক ঘূৰাই দিবলৈ সন্মত হৈছিল । তদুপৰি, প্ৰাক-প্ৰযোজনাত হোৱা লোকচানৰ ক্ষতিপূৰণ হিচাপে তেওঁৰ আগন্তুক ছবি ‘প্ৰলয়’ৰ এটা অংশ আগবঢ়োৱাৰ কথাও চৰ্চালৈ আহিছিল । অৱশ্যে, প্ৰযোজনা সংস্থাৰ ঘনিষ্ঠ সূত্ৰই পৰৱৰ্তী সময়ত এইধৰণৰ সকলো দাবী বা খবৰ ভিত্তিহীন বুলি অস্বীকাৰ কৰে ।
লগতে পঢ়ক : কেৰিয়াৰত মগন শ্বাকীৰা ! কিয় ক’লে "প্ৰেম কৰিবলৈ সময় নাই" ?