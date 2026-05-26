ডন ৩ বিতৰ্ক: ৰণবীৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে FWICE-ৰ অসহযোগ নিৰ্দেশ, অভিনেতাজনে ভাঙিলে মৌনতা
ৰণবীৰ সিঙক বয়কটৰ সিদ্ধান্ত FWICE-ৰ; চলচ্চিত্ৰ জগতক সন্মান জনালে অভিনেতাজনে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 26, 2026 at 12:22 PM IST
হায়দৰাবাদ : FWICE-এ অসহযোগ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ পাছত অভিনেতা ৰণবীৰ সিঙে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ তেওঁ মনৰ পৰা সৰ্বোচ্চ সন্মান আছে বুলি জনাইছে । সংগঠনটোৱে দাবী কৰা অনুসৰি, বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পূৰ্বে ৰণবীৰ সিঙলৈ বহুবাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ।
ৰণবীৰ সিঙৰ বিবৃতি প্ৰকাশ
শেহতীয়াকৈ ৰণবীৰ সিঙৰ চৰকাৰী মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে এটা বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছে । বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে, ৰণবীৰ সিঙে চলচ্চিত্ৰ জগতখনৰ লগতে 'ডন' ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক সৰ্বোচ্চ সন্মান কৰে । 'ডন ৩' ছবিখনক কেন্দ্ৰ কৰি শেহতীয়াকৈ সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ সচেতনভাৱে নিজকে নীৰৱ ৰাখিছিল । তেওঁ বিশ্বাস কৰে যে যিকোনো পেছাদাৰী আলোচনা আৰু ব্যক্তিগত সম্পৰ্কক সদায় মৰ্যাদা, পৰিপক্কতা আৰু পাৰস্পৰিক সন্মানৰ মাজেৰে চম্ভালিব লাগে ।
ৰণবীৰ সিঙৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে লগতে এইদৰে কয় যে, বিভিন্ন সময়ত বহুতো মনেসজা কাহিনী আৰু জল্পনা-কল্পনা পোহৰলৈ আহিছে যদিও, ৰণবীৰে কেতিয়াও সেইবোৰৰ ৰাজহুৱাভাৱে উত্তৰ দিয়াটো বা তেনে গুজৱক প্ৰশ্ৰয় দিয়াটো প্ৰয়োজনীয় বুলি ভবা নাই । তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ মনোযোগ বৰ্তমান নিজৰ কাম আৰু ভৱিষ্যতৰ প্ৰকল্পসমূহৰ ওপৰতহে কেন্দ্ৰীভূত হৈ আছে । ছবিখনৰ সৈতে জড়িত সকলোৰে প্ৰতি তেওঁৰ গভীৰ সন্মান আৰু সদিচ্ছা সদায় আছে । তেওঁ আন্তৰিকতাৰে এই ছবিখনৰ সফলতা কামনা কৰিছে । এনেকুৱা পৰিস্থিতিত ধৈৰ্য আৰু মৰ্যাদা বজাই ৰখাটো সদায় তেওঁৰ এক সচেতন সিদ্ধান্ত আছিল আৰু ভৱিষ্যতেও তেওঁ এই স্থিতিতে অটল থাকিব ।
আচলতে কি হৈছে ? ৪৫ কোটি টকাৰ লোকচানৰ অভিযোগ!
প্ৰযোজক ফাৰহান আখটাৰ আৰু ৰিতেশ চিধৱানীয়ে FWICE ৰ ওচৰত অভিযোগ কৰিছে যে ৰণবীৰ সিঙে শেষ মুহূৰ্তত ডন ৩ ছবিখন এৰি দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰস্তুতিৰ নামত প্ৰায় ৪৫ কোটি টকাৰ লোকচান হৈছে । ফেডাৰেশ্বনৰ (FWICE) বিবৃতি অনুসৰি, তেওঁলোকে পঠিওৱা কেইবাটাও জাননীৰ উত্তৰ দি ৰণবীৰে এইদৰে কয় যে, আপত্তি উত্থাপন কৰিবলৈ FWICE কোনো সঠিক মঞ্চ নহয় । উত্থাপিত বিষয়সমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে চুক্তিভিত্তিক । এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ উচিত মীমাংসা কেৱল এক উপযুক্ত আইনী আদালত বা মঞ্চৰ জৰিয়তেহে কৰা সম্ভৱ ।
ৰণবীৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে অসহযোগ নিৰ্দেশনা (Non-Cooperation Directive - NCD) জাৰি কৰাৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰি FWICE-এ এইদৰে জনাইছে যে, ফেডাৰেশ্বন আৰু এই প্ৰকল্পৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলৰ প্ৰতি ৰণবীৰ সিঙে প্ৰদৰ্শন কৰা আচৰণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, FWICE-ৰ বিষয়ববীয়াসকলে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এক অসহযোগ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । অৱশ্যে, FWICE-এ এই বিষয়ত ৰণবীৰ সিঙৰ যুক্তি বা বক্তব্য শুনিবলৈ তেওঁৰ সৈতে বৈঠকত বহিবলৈ এতিয়াও প্ৰস্তুত । দুয়োটা পক্ষৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰি সমগ্ৰ বিষয়টোৰ এক শান্তিপূৰ্ণ আৰু চূড়ান্ত সমাধানলৈ অহাৰ বাবে ফেডাৰেশ্বনে এই বিষয়টোক আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰে ৷
