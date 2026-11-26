'অমিত অটল', অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ জীৱনৰ আধাৰত নিৰ্মিত তথ্যচিত্ৰ IFFI ২০২৬ত প্ৰদৰ্শিত
অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ জীৱনৰ আধাৰত নিৰ্মিত তথ্যচিত্ৰ 'অমিত অটল' - ভাৰতৰ ৫৭ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ (IFFI)ত প্ৰদৰ্শিত হয় ।
By ANI
Published : November 26, 2026 at 7:50 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতৰত্ন আৰু প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ উল্লেখনীয় ব্যক্তিত্ব আৰু অৱদানৰ আধাৰত নিৰ্মিত তথ্যচিত্ৰ 'অমিত অটল' - ভাৰতৰ ৫৭ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ (IFFI)ত প্ৰদৰ্শিত হয় ।
পাঞ্চজন্যৰ সম্পাদক হিতেশ শংকৰে এই ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে । উল্লেখ্য যে, বাজপেয়ী পাঞ্চজন্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদকো আছিল ।
তথ্যচিত্ৰখন অতি প্ৰাসংগিক আৰু আৱেগিকভাৱে চুই যোৱা, অটলজীৰ সৈতে জড়িত কেইবাটাও ঐতিহাসিক পৰিঘটনা আৰু কম পৰিচিত উপাখ্যানক এই তথ্যচিত্ৰখনে সজীৱ কৰি তুলিছে । তেওঁৰ লেখা, কবিতা আৰু শক্তিশালী ভাষণৰ জৰিয়তে অটলজীয়ে কেৱল ভাৰততে নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বতে এক পাহৰিব নোৱাৰা ছাপ পেলাই থৈ গৈছিল ।
गोवा में आज गूंजेगी अटल गाथा! International Film Festival of India में होगी @epanchjanya की फिल्म 'अमिट अटल' की स्क्रीनिंग. फिल्म में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्वयंसेवक से प्रधानमंत्री तक के सफर के अनछुए पहलुओं को प्रामाणिकता के साथ दिखाया गया है। #IFFI_अमिट_अटल | IFFI #Panchjanya— Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) November 25, 2026
স্বয়ংসেৱক আৰু প্ৰচাৰক হোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এজন প্ৰেৰণাদায়ক কবি, বিশিষ্ট সাংবাদিক, দূৰদৰ্শী সম্পাদক আৰু শেষত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱালৈকে অমিত অটলে তেওঁৰ অসাধাৰণ যাত্ৰাৰ কম পৰিচিত দিশবোৰক প্ৰামাণিকভাৱে চিত্ৰিত কৰিছে ।
গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ সাৱন্তেও ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত টুইট কৰি লিখিছে, "ছবিখনে শ্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ স্বেচ্ছাসেৱকৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ যাত্ৰাৰ পূৰ্বতে অকথিত দিশসমূহ প্ৰামাণিকভাৱে চিত্ৰিত কৰিছে ।"
২৫ নৱেম্বৰ বুধবাৰে আইনক্স পাঞ্জিমত অনুষ্ঠিত হয় এই প্ৰদৰ্শনী । ২০ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা আই এফ এফ আইৰ ৫৭ সংখ্যক সংস্কৰণ ২৮ নৱেম্বৰলৈকে চলিব । এইবাৰৰ বিষয়বস্তু হৈছে ‘সীমাবিহীন গল্প’(Stories Without Borders) ।
এই মহোৎসৱত ৮৬খন দেশৰ ১৫৯খন ছবি প্ৰদৰ্শিত হ’ব ৷ প্ৰায় ১,৪০০খন জমা দিয়া ছবিৰ মাজৰ পৰা এই ছবিসমূহ নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে ।
৫৭ নং আই এফ এফ আইৰ ৰেড কাৰ্পেটত ভাৰতীয় পেনোৰামাৰ বহু কেইখন ছবি নিৰ্মাতা, প্ৰযোজক আৰু অভিনেতাৰ উপস্থিতি দেখা গৈছিল ।
লগতে পঢ়ক :
আই এফ এফ আই ২০২৬ত ভাৰতীয় পেনোৰামা আৰু দ্য ব্ৰীকছ শাখা মুকলি কৰিব ধুৰন্ধৰ-ৰামায়ণে
আই এফ এফ আই ২০২৬ত ভাৰতীয় পেনোৰামাৰ বাবে নিৰ্বাচিত উত্তৰ-পূবৰ চাৰিখন ছবি