অৱহেলিত, উপেক্ষিত, এলাগী হৈ ৰ'ব নেকি জুবিনক্ষেত্ৰ ?
কেব চালকে উদঙালে জুবিন ক্ষেত্ৰৰ কদৰ্য ৰূপ । ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত জুবিন ক্ষেত্ৰত সমবেত হ'ব ৰাইজ ।
Published : February 9, 2026 at 4:35 PM IST
গুৱাহাটী : পৰিচৰ্যাৰ অভাৱত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ এতিয়া ধূলিৰে ধূসৰিত হৈ পৰিছে । এক প্ৰদূষিত পৰিৱেশত আছে জুবিন ক্ষেত্ৰ। কলকাতাৰ পৰা জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ অহা এগৰাকী পৰ্যটকৰ ওচৰত লজ্জিত হৈ সামাজিক মাধ্যমত এইদৰে ক্ষোভ উজাৰিলে এজন কেব চালকে । কেব চালকজনৰ এই ফেচবুক লাইভে এতিয়া লজ্জিত কৰিছে প্ৰতিগৰাকী জুবিন অনুৰাগীক ।
জুবিন ক্ষেত্ৰৰ এই পৰিৱেশ, এইটো এটা দুখ লগা কথা :
কেব চালকজনৰ সেই ফেচবুক লাইভৰ পাছতে এতিয়া সমাজিক মাধ্যমৰ সমান্তৰালকৈ জুবিন অনুৰাগীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া । এই সমগ্র বিষয়টো সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি শিল্পীগৰাকীৰ একালৰ সহযোগী পার্থ গোস্বামীয়ে কয়, "এইটো এটা দুখ লগা কথা । গোটেই অসমৰে মানুহ এতিয়া জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ আহি আছে । তাৰে স্থানীয় ৰাইজে লাগি আছে বা যিয়ে যেনেদৰে পাৰে চোৱা-চিতা কৰি আছে সেইটো ভাল কথা; কিন্তু গোটেই বস্তুখিনি পেছাদাৰী পদক্ষেপেৰে কৰিব লাগিব । জুবিন ক্ষেত্ৰখন চোৱাৰ এটা সকলোৰে ইচ্ছা থাকে, বাহিৰৰ পৰাও বহু পৰ্যটক জুবিন ক্ষেত্ৰখন চাবলৈ বা প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ আহে । মই যিমান দূৰ জানো তাত যিখিনি পইচা উঠে সেই পইচা চৰকাৰৰ লগতে তাৰে স্থানীয় লোকসকলে সংগ্ৰহ কৰি থাকে । যদি সেইখিনি পইচা ব্যৱহাৰ কৰি এটা প্ৰফেচনেল চিকিউৰিটি ছাৰ্ভিচক আৰু ক্লিনিং ছাৰ্ভিচক দিয়ে তেতিয়া সকলোবোৰ পেছাদাৰীভাৱে হ'ব । তেতিয়া অন্ততঃ চাফ-চিকুণখিনি ভালদৰে হ'ব ।"
লগতে তেওঁ কয়, "এতিয়া নামতহে যেন জুবিন ক্ষেত্ৰখন বনাই দিলো তেনেকুৱা হৈছে । তাত থকা গোটেই ফটোবোৰ লেতেৰা । তাৰ ওপৰত ধূলি পৰি গেদ লাগি গৈছে । তাত থকা গছ-গছনিবোৰ মৰি গৈছে । সেইবাবে ১০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়াল, বন্ধুবৰ্গ সকলোৱে মিলি আমি নিজ হাতে-কামে লাগি জুবিন ক্ষেত্ৰখন পৰিষ্কাৰ কৰিম ।"
চৰকাৰে জুবিন ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতি অৱহেলা প্ৰকাশ কৰিছে নেকি :
এই সন্দৰ্ভত পার্থ গোস্বামীয়ে কয়, "যিহেতু জুবিন ক্ষেত্ৰখন চৰকাৰৰ অধীনত আছে, চৰকাৰে নিশ্চিতভাৱে প্ৰফেচেনেলভাৱে সকলোবোৰ কাম কৰাৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিছিল । চৰকাৰী কাৰ্যালয় এটাত চাফ-চিকুণৰ বাবে দায়িত্ব দিয়া নাই জানো ? একেধৰণে ইয়াত কিয় চাফ-চিকুণ বা চোৱা-চিতাৰ বাবে চৰকাৰে কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰিব নোৱাৰে নেকি ? যিহেতু চৰকাৰে জুবিন ক্ষেত্ৰখন নিজৰ হাতত নিছে এইখিনি কাম কৰাটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব । কেব চালকজনে সাহস কৰি ক'লে বাবেহে আমি সকলোৱে গম পালো ।"
কেব চালকজনৰ ফেচবুক লাইভটোৰ সন্দৰ্ভত গোস্বামীয়ে কয়, "এইটো কেৱল কেৱ চালকজনেই নহয়, এইটো গোটেই অসমবাসীৰ বাবে লাজৰ কথা । বাহিৰৰ পৰা এজন পৰ্যটক আহি এনেদৰে কৈ যোৱাটো আমাৰ বাবে ভাবিব নোৱৰা লাজৰ কথা । আজি জুবিন নোহোৱা চাৰি মাহতে যদি এই অৱস্থা হয় তাতকৈ আৰু লাজৰ তথা দুখৰ কথা নাই । আমাৰ যেতিয়া কোনোবা চিনাকি মানুহ অসমলৈ আহে তেওঁলোকে জুবিন ক্ষেত্ৰলৈও যাব বিচাৰে, এতিয়া অসমলৈ পৰ্যটক আহিলে দুটা বস্তু দৰ্শন কৰেই- এটা হৈছে কামাখ্যা মন্দিৰ আৰু আনটো হৈছে জুবিন ক্ষেত্ৰ । এনে পৰিস্থিতিত আমিয়ে লাজ পাইছো । জুবিন ক্ষেত্ৰ চিকচিকাই থাকিব লাগিছিল । চৰকাৰে যিহেতু নিজৰ অধীনত জুবিন ক্ষেত্ৰখন লৈছে সেইটো তেওঁলোকৰে দায়িত্ব আছিল, যদি তেওঁলোকে সেই দায়িত্ব পালন কৰিব নোৱাৰে তেন্তে আমাক জনাওক আমি অন্য ব্যবস্থা কৰিম । কেব চালকজনে সাহস কৰি ক'লে বাবেহে আমি সকলোৱে গম পালো । এইটো এটা ডাঙৰ লাজৰ কথা হৈছে । যিগৰাকী মানুহক লৈ আমি অসমৰ চিনাকি দিছিলো, তেওঁৰ ক্ষেত্ৰখনৰ আজি এই অৱস্থা যিটো পৰ্যটকে আহি বেয়াকৈ কৈ যাব লগা হ'ল । চৰকাৰে যদি নোৱাৰে আমাক কওক, আমি ব্যবস্থা কৰিম । কেৱল মাত্ৰ এখন বেনাৰ লগাই দিয়েই দায়িত্ব পালন নহয় ।"
১০ ফেব্ৰুৱাৰী জুবিন ক্ষেত্ৰত সমবেত হ'ব ৰাইজ :
ইফালে, জুবিন ক্ষেত্ৰক লৈ কেব চালকজনে কৰা ফেচবুক লাইভৰ পাছতে সষ্টম হৈ পৰিছে সকলো । ১০ ফেব্ৰুৱাৰী জুবিন ক্ষেত্ৰত সমবেত হ'ব জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাব, জুবিন গাৰ্গৰ সংগীত শিল্পী, বন্ধুবৰ্গ, অনুৰাগীসকল । উপস্থিত থাকিব পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ লগতে ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰ । এই সন্দৰ্ভত জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবৰ সাধাৰণ সম্পাদক পিকু বৰগোহাঞে এক ফেচবুক পোষ্টযোগে উল্লেখ কৰে, "অৱহেলিত, উপেক্ষিত, এলাগী হৈ ৰ'ব নেকি জুবিন ক্ষেত্ৰ ? নৰয় । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক হৃদয়ত আসন পাৰি ৰাখি থোৱা প্ৰত্যেকগৰাকী জুবিনপ্ৰেমীয়ে মৰমৰ জুবিন গাৰ্গক তেনেদৰে ৰাখিব নোৱাৰে । শান্তিৰে জিৰণি লৈ আছে তেওঁ, আমি আৰু অলপ শান্তি দিব লাগে । তেওঁৰ প্ৰাণৰ অসম, তেওঁৰ বুকুৰ কুটুম অসমীয়া সদা সষ্টম- অসমীয়াৰ স্বাভিমানে আঘাত নাপাওঁক, জুবিন গাৰ্গে নাপাওঁক অস্বস্তি । হয়, জুবিন ক্ষেত্ৰত ভিৰ হৈছে । দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীৰ সমাগমত কিছু অপৰিষ্কাৰ হৈ পৰাটো স্বাভাৱিক । আমি আছো, থাকিম । জুবিন ক্ষেত্ৰ উজ্জীৱিত হৈ থাকিব চিৰকাল । ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত পুৱা ৯ বজাত জুবিন ক্ষেত্ৰত সমবেত হ'ব জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাব, জুবিন গাৰ্গৰ সংগীত শিল্পী, বন্ধুবৰ্গ, অনুৰাগীসকল । ঈশ্বৰপুত্ৰৰ কাষত উপস্থিত থাকিব পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ, লগতে ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰ । প্ৰাণৰ শিল্পীলৈ অনুৰাগীয়ে আগবঢ়োৱা সামগ্ৰীসমূহো সংৰক্ষণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হ'ব সু-ব্যৱস্থা । জুবিন ক্ষেত্ৰই নেহেৰুৱাই প্ৰাণ । সেয়া অসম্ভৱ । লক্ষ্য লক্ষ্য অনুৰাগীৰ প্ৰাণত থাকিব শিল্পীগৰাকী ৷ সকলোৰে সহযোগ একান্তই কাম্য ।"
প্ৰতিক্ৰিয়া গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ :
এই সমগ্ৰ বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত ফেচবুক পোষ্টযোগে জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গেও উল্লেখ কৰে, "অৱহেলিত, উপেক্ষিত আৰু এলাগী হৈ ৰ'ব নেকি জুবিনক্ষেত্ৰ ? সকলোৰে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক সামান্য যতনেৰে শান্তিত জিৰণি ল'বলৈ তেওঁৰ প্ৰাণৰ অসমখনতো আমি ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ অপাৰগনে ?"