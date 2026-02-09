ETV Bharat / entertainment

অৱহেলিত, উপেক্ষিত, এলাগী হৈ ৰ'ব নেকি জুবিনক্ষেত্ৰ ?

কেব চালকে উদঙালে জুবিন ক্ষেত্ৰৰ কদৰ্য ৰূপ । ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত জুবিন ক্ষেত্ৰত সমবেত হ'ব ৰাইজ ।

zubeen Gargs samadhi kshetra in Sonapur
কদৰ্য হ'বলৈ ধৰিছে জুবিন ক্ষেত্ৰ (ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী : পৰিচৰ্যাৰ অভাৱত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ এতিয়া ধূলিৰে ধূসৰিত হৈ পৰিছে । এক প্ৰদূষিত পৰিৱেশত আছে জুবিন ক্ষেত্ৰ। কলকাতাৰ পৰা জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ অহা এগৰাকী পৰ্যটকৰ ওচৰত লজ্জিত হৈ সামাজিক মাধ্যমত এইদৰে ক্ষোভ উজাৰিলে এজন কেব চালকে । কেব চালকজনৰ এই ফেচবুক লাইভে এতিয়া লজ্জিত কৰিছে প্ৰতিগৰাকী জুবিন অনুৰাগীক ।

জুবিন ক্ষেত্ৰৰ এই পৰিৱেশ, এইটো এটা দুখ লগা কথা :

কেব চালকজনৰ সেই ফেচবুক লাইভৰ পাছতে এতিয়া সমাজিক মাধ্যমৰ সমান্তৰালকৈ জুবিন অনুৰাগীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া । এই সমগ্র বিষয়টো সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি শিল্পীগৰাকীৰ একালৰ সহযোগী পার্থ গোস্বামীয়ে কয়, "এইটো এটা দুখ লগা কথা । গোটেই অসমৰে মানুহ এতিয়া জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ আহি আছে । তাৰে স্থানীয় ৰাইজে লাগি আছে বা যিয়ে যেনেদৰে পাৰে চোৱা-চিতা কৰি আছে সেইটো ভাল কথা; কিন্তু গোটেই বস্তুখিনি পেছাদাৰী পদক্ষেপেৰে কৰিব লাগিব । জুবিন ক্ষেত্ৰখন চোৱাৰ এটা সকলোৰে ইচ্ছা থাকে, বাহিৰৰ পৰাও বহু পৰ্যটক জুবিন ক্ষেত্ৰখন চাবলৈ বা প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ আহে । মই যিমান দূৰ জানো তাত যিখিনি পইচা উঠে সেই পইচা চৰকাৰৰ লগতে তাৰে স্থানীয় লোকসকলে সংগ্ৰহ কৰি থাকে । যদি সেইখিনি পইচা ব্যৱহাৰ কৰি এটা প্ৰফেচনেল চিকিউৰিটি ছাৰ্ভিচক আৰু ক্লিনিং ছাৰ্ভিচক দিয়ে তেতিয়া সকলোবোৰ পেছাদাৰীভাৱে হ'ব । তেতিয়া অন্ততঃ চাফ-চিকুণখিনি ভালদৰে হ'ব ।"

zubeen Gargs samadhi kshetra in Sonapur
১০ ফেব্ৰুৱাৰীত জুবিন ক্ষেত্ৰত চাফাই অভিযান (ETV Bharat Assam)

লগতে তেওঁ কয়, "এতিয়া নামতহে যেন জুবিন ক্ষেত্ৰখন বনাই দিলো তেনেকুৱা হৈছে । তাত থকা গোটেই ফটোবোৰ লেতেৰা । তাৰ ওপৰত ধূলি পৰি গেদ লাগি গৈছে । তাত থকা গছ-গছনিবোৰ মৰি গৈছে । সেইবাবে ১০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়াল, বন্ধুবৰ্গ সকলোৱে মিলি আমি নিজ হাতে-কামে লাগি জুবিন ক্ষেত্ৰখন পৰিষ্কাৰ কৰিম ।"

চৰকাৰে জুবিন ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতি অৱহেলা প্ৰকাশ কৰিছে নেকি :

এই সন্দৰ্ভত পার্থ গোস্বামীয়ে কয়, "যিহেতু জুবিন ক্ষেত্ৰখন চৰকাৰৰ অধীনত আছে, চৰকাৰে নিশ্চিতভাৱে প্ৰফেচেনেলভাৱে সকলোবোৰ কাম কৰাৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিছিল । চৰকাৰী কাৰ্যালয় এটাত চাফ-চিকুণৰ বাবে দায়িত্ব দিয়া নাই জানো ? একেধৰণে ইয়াত কিয় চাফ-চিকুণ বা চোৱা-চিতাৰ বাবে চৰকাৰে কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰিব নোৱাৰে নেকি ? যিহেতু চৰকাৰে জুবিন ক্ষেত্ৰখন নিজৰ হাতত নিছে এইখিনি কাম কৰাটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব । কেব চালকজনে সাহস কৰি ক'লে বাবেহে আমি সকলোৱে গম পালো ।"

কেব চালকজনৰ ফেচবুক লাইভটোৰ সন্দৰ্ভত গোস্বামীয়ে কয়, "এইটো কেৱল কেৱ চালকজনেই নহয়, এইটো গোটেই অসমবাসীৰ বাবে লাজৰ কথা । বাহিৰৰ পৰা এজন পৰ্যটক আহি এনেদৰে কৈ যোৱাটো আমাৰ বাবে ভাবিব নোৱৰা লাজৰ কথা । আজি জুবিন নোহোৱা চাৰি মাহতে যদি এই অৱস্থা হয় তাতকৈ আৰু লাজৰ তথা দুখৰ কথা নাই । আমাৰ যেতিয়া কোনোবা চিনাকি মানুহ অসমলৈ আহে তেওঁলোকে জুবিন ক্ষেত্ৰলৈও যাব বিচাৰে, এতিয়া অসমলৈ পৰ্যটক আহিলে দুটা বস্তু দৰ্শন কৰেই- এটা হৈছে কামাখ্যা মন্দিৰ আৰু আনটো হৈছে জুবিন ক্ষেত্ৰ । এনে পৰিস্থিতিত আমিয়ে লাজ পাইছো । জুবিন ক্ষেত্ৰ চিকচিকাই থাকিব লাগিছিল । চৰকাৰে যিহেতু নিজৰ অধীনত জুবিন ক্ষেত্ৰখন লৈছে সেইটো তেওঁলোকৰে দায়িত্ব আছিল, যদি তেওঁলোকে সেই দায়িত্ব পালন কৰিব নোৱাৰে তেন্তে আমাক জনাওক আমি অন্য ব্যবস্থা কৰিম । কেব চালকজনে সাহস কৰি ক'লে বাবেহে আমি সকলোৱে গম পালো । এইটো এটা ডাঙৰ লাজৰ কথা হৈছে । যিগৰাকী মানুহক লৈ আমি অসমৰ চিনাকি দিছিলো, তেওঁৰ ক্ষেত্ৰখনৰ আজি এই অৱস্থা যিটো পৰ্যটকে আহি বেয়াকৈ কৈ যাব লগা হ'ল । চৰকাৰে যদি নোৱাৰে আমাক কওক, আমি ব্যবস্থা কৰিম । কেৱল মাত্ৰ এখন বেনাৰ লগাই দিয়েই দায়িত্ব পালন নহয় ।"

১০ ফেব্ৰুৱাৰী জুবিন ক্ষেত্ৰত সমবেত হ'ব ৰাইজ :

ইফালে, জুবিন ক্ষেত্ৰক লৈ কেব চালকজনে কৰা ফেচবুক লাইভৰ পাছতে সষ্টম হৈ পৰিছে সকলো । ১০ ফেব্ৰুৱাৰী জুবিন ক্ষেত্ৰত সমবেত হ'ব জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাব, জুবিন গাৰ্গৰ সংগীত শিল্পী, বন্ধুবৰ্গ, অনুৰাগীসকল । উপস্থিত থাকিব পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ লগতে ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰ । এই সন্দৰ্ভত জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবৰ সাধাৰণ সম্পাদক পিকু বৰগোহাঞে এক ফেচবুক পোষ্টযোগে উল্লেখ কৰে, "অৱহেলিত, উপেক্ষিত, এলাগী হৈ ৰ'ব নেকি জুবিন ক্ষেত্ৰ ? নৰয় । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক হৃদয়ত আসন পাৰি ৰাখি থোৱা প্ৰত্যেকগৰাকী জুবিনপ্ৰেমীয়ে মৰমৰ জুবিন গাৰ্গক তেনেদৰে ৰাখিব নোৱাৰে । শান্তিৰে জিৰণি লৈ আছে তেওঁ, আমি আৰু অলপ শান্তি দিব লাগে । তেওঁৰ প্ৰাণৰ অসম, তেওঁৰ বুকুৰ কুটুম অসমীয়া সদা সষ্টম- অসমীয়াৰ স্বাভিমানে আঘাত নাপাওঁক, জুবিন গাৰ্গে নাপাওঁক অস্বস্তি । হয়, জুবিন ক্ষেত্ৰত ভিৰ হৈছে । দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীৰ সমাগমত কিছু অপৰিষ্কাৰ হৈ পৰাটো স্বাভাৱিক । আমি আছো, থাকিম । জুবিন ক্ষেত্ৰ উজ্জীৱিত হৈ থাকিব চিৰকাল । ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত পুৱা ৯ বজাত জুবিন ক্ষেত্ৰত সমবেত হ'ব জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাব, জুবিন গাৰ্গৰ সংগীত শিল্পী, বন্ধুবৰ্গ, অনুৰাগীসকল । ঈশ্বৰপুত্ৰৰ কাষত উপস্থিত থাকিব পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ, লগতে ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰ । প্ৰাণৰ শিল্পীলৈ অনুৰাগীয়ে আগবঢ়োৱা সামগ্ৰীসমূহো সংৰক্ষণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হ'ব সু-ব্যৱস্থা । জুবিন ক্ষেত্ৰই নেহেৰুৱাই প্ৰাণ । সেয়া অসম্ভৱ । লক্ষ্য লক্ষ্য অনুৰাগীৰ প্ৰাণত থাকিব শিল্পীগৰাকী ৷ সকলোৰে সহযোগ একান্তই কাম্য ।"

প্ৰতিক্ৰিয়া গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ :

এই সমগ্ৰ বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত ফেচবুক পোষ্টযোগে জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গেও উল্লেখ কৰে, "অৱহেলিত, উপেক্ষিত আৰু এলাগী হৈ ৰ'ব নেকি জুবিনক্ষেত্ৰ ? সকলোৰে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক সামান্য যতনেৰে শান্তিত জিৰণি ল'বলৈ তেওঁৰ প্ৰাণৰ অসমখনতো আমি ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ অপাৰগনে ?"

