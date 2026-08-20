ETV Bharat / entertainment

১৮ বছৰৰ পাছত অক্ষয়-ছেইফৰ পুনৰাবৰ্তন; 'হেইৱান'ক লৈ উৎসাহিত পৰিচালক প্ৰিয়দৰ্শন

'হেইৱান'ত প্ৰথমে ববী দেউলক খলনায়ক কৰিব বিচাৰিছিল প্ৰিয়দৰ্শনে; কেনেকৈ এণ্ট্ৰি হ’ল অক্ষয়ৰ ?

director Priyadarshan interview, Akshay Kumar Saif Ali Khan makes comeback after 18 years In Haiwaan
২০২৬ৰ বহু প্ৰত্যাশিত থ্ৰীলাৰ 'হেইৱান'ৰ পৰিচালক প্ৰিয়দৰ্শনে (Photo: PTI/ETV Bharat)
author img

By Seema Sinha

Published : August 20, 2026 at 4:42 PM IST

15 Min Read
Choose ETV Bharat

পৰিচালক প্ৰিয়দৰ্শনে ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত অক্ষয় কুমাৰ আৰু ছেইফ আলী খান অভিনীত 'হেইৱান' ছবিখনৰ বিষয়ে মুকলিকৈ কথা পাতিছে ৷ লগতে, তেওঁ নিজৰ পুৰণি ছবি পুনৰ নিৰ্মাণৰ অভিজ্ঞতা সন্দৰ্ভতো চৰ্চা কৰে ।

প্ৰখ্যাত পৰিচালক প্ৰিয়দৰ্শনে ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত প্ৰকাশ কৰিছে যে, তেওঁ তেওঁৰ আগন্তুক ছবি 'হেইৱান'ত ববী দেউলে খলনায়কৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাটো বিচাৰিছিল । এই ছবিখনত অক্ষয় কুমাৰ আৰু ছেইফ আলী খানে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ।

পৰিচালক প্ৰিয়দৰ্শনে দক্ষিণ ভাৰতীয় সফল ছবিসমূহক (বিশেষকৈ তেওঁৰ নিজৰেই পুৰণি কেইখনমান মালয়ালম ছবিক) হিন্দী দৰ্শকৰ বাবে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি ব্যৱসায়িক আৰু সমালোচনাত্মক দিশত অভূতপূৰ্ব সফলতা লাভ কৰিছে । তেওঁৰ পৰিচালনাত মুক্তি পোৱা 'হেৰা ফেৰী' (২০০০), 'হাংগামা' (২০০৩) আৰু 'ভাগম ভাগ' (২০০৬) আদি ছবি হাস্যৰস আৰু দক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ সমাহাৰেৰে বলীউডৰ চিৰসেউজ ক্লাছিক ছবিত পৰিণত হৈছে ।

director Priyadarshan interview, Akshay Kumar Saif Ali Khan makes comeback after 18 years In Haiwaan
নিষ্ঠুৰ খলনায়কৰ চৰিত্ৰত দেখা যাব অক্ষয়ক (Photo: IANS)

পৰিচালক প্ৰিয়দৰ্শনৰ পৰৱৰ্তী বহু প্ৰত্যাশিত এক্সন-থ্ৰীলাৰ ছবিখন হৈছে 'হেইৱান'। এই ছবিখনে কেৱল নব্বৈৰ দশকৰ জনপ্ৰিয় ছবি 'মে খিলাড়ী তু অনাড়ী'ৰ আইকনিক যুটি অক্ষয় কুমাৰ আৰু ছেইফ আলী খানক প্ৰায় ২০ বছৰৰ পাছত পুনৰ একত্ৰিত কৰা নাই, বৰঞ্চ ইয়াৰ জৰিয়তে পৰিচালকগৰাকীয়েও প্ৰায় ১৬ বছৰৰ পাছত পুনৰ এক তীব্ৰ নাটকীয় ধাৰালৈ ঘূৰি আহিছে । ২০২৬ চনৰ ১১ ছেপ্টেম্বৰত মুক্তি পাবলগীয়া 'হেইৱান' ছবিখন আচলতে প্ৰিয়দৰ্শনৰ নিজৰেই ২০১৬ চনৰ প্ৰশংসিত মালয়ালম থ্ৰীলাৰ ছবি 'অপ্পম'ৰ অফিচিয়েল হিন্দী ৰিমেক, য’ত মালয়ালম ছুপাৰষ্টাৰ মোহনলালে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ।

পৰিচালক প্ৰিয়দৰ্শনে ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে 'হেইৱান' কোনো সাধাৰণ ৰিমেক নহয় ।তেওঁ কয়, "যেতিয়াই মই মোৰ নিজৰ ছবি এখনৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰোঁ, মই সদায় তাত পৰিৱৰ্তন আনো । আপুনি যদি 'ভুল ভুলইয়া' চাই, তেন্তে দেখিব যে ই 'চন্দ্ৰমুখী'ৰ দৰে নহয় । মই সদায় সেই ঠাইৰ সংস্কৃতি আৰু চহৰখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ছবিখন সলনি কৰোঁ । উদাহৰণস্বৰূপে, মোৰ 'গৰ্দিছ' ছবিখনৰ মূল পটভূমি আছিল গাঁৱৰ, কিন্তু মই তাক মুম্বাইৰ আণ্ডাৰৱৰ্ল্ডৰ পটভূমিত নিৰ্মাণ কৰিলোঁ । মই কেৱল মূল কাহিনীটোৰ আত্মাটোহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু 'হেইৱান'ৰ ক্ষেত্ৰতো মই একেটাই কৰিছোঁ ।" প্ৰিয়দৰ্শনৰ কেৰিয়াৰৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় দিশটো হ’ল যে, পূৰ্বতে মালয়ালম চিনেমাত এক বৃহৎ কমেডী ছবিৰ ভঁৰাল গঢ়ি তোলাৰ পিছতো, বলীউডত তেওঁৰ প্ৰাৰম্ভিক যাত্ৰা কিন্তু তীব্ৰ নাটকীয় আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কাহিনীৰ ওপৰতহে বেছি নিৰ্ভৰশীল আছিল ।

director Priyadarshan interview, Akshay Kumar Saif Ali Khan makes comeback after 18 years In Haiwaan
১৮ বছৰৰ পাছত অক্ষয়-ছেইফৰ পুনৰাবৰ্তন (Photo: Special arrangement)

জেকী শ্ৰফ অভিনীত 'গৰ্দিছ' (১৯৯৩) আছিল মালয়ালম ছবি 'কিৰীড়ম'-ৰ আধাৰত নিৰ্মিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অপৰাধমূলক এক্সন ড্ৰামা । ইয়াৰ পিছত মুক্তি পোৱা 'বিৰাসত' (১৯৯৭) আছিল এখন আৱেগিক পাৰিবাৰিক ছবি, যাৰ বাবে প্ৰিয়দৰ্শনে সমালোচকৰ তীব্ৰ প্ৰশংসা লাভ কৰিছিল । কিন্তু ২০০০ চনৰ কমেডী ছবি 'হেৰা ফেৰী'-য়ে (মালয়ালম হিট ছবি 'ৰাম’জী ৰাও স্পীকিং'-ৰ ৰিমেক) প্ৰিয়দৰ্শনৰ সমগ্ৰ কেৰিয়াৰ সলনি কৰি পেলাই আৰু তেওঁক হিন্দী হাস্যৰসাত্মক ছবিৰ এজন ওস্তাদ পৰিচালক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰে ।

'হেৰা ফেৰী' ছবিখনত অক্ষয় কুমাৰ, সুনীল শ্বেট্টী আৰু পৰেশ ৰাৱালৰ সুন্দৰ অভিনয়ৰ সৈতে নীৰজ ভোৰাৰ তীক্ষ্ণ সংলাপে দৰ্শকক মুগ্ধ কৰিছিল । এই ছবিখনৰ বিপুল জনপ্ৰিয়তাই প্ৰিয়দৰ্শনক বলীউডৰ শ্ৰেষ্ঠ কমেডী পৰিচালকৰ মৰ্যাদা দিয়ে, যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী সময়ত 'হাংগামা' আৰু 'ভাগম ভাগ'ৰ দৰে সফল ছবি উপহাৰ পোৱা গ’ল । প্ৰিয়দৰ্শনে হাঁহি মাৰি লগতে কয়, "'হেইৱান' ছবিখনৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় কথাটো হ’ল... মই বলীউডত দুখন গুৰুত্বপূৰ্ণ নাটকীয় ছবিৰে সফলতা লাভ কৰিছিলোঁ, কিন্তু 'হেৰা ফেৰী'ৰ পিছত মই যেন ৰাতিটোৰ ভিতৰতে এজন কমেডী পৰিচালক হৈ পৰিলোঁ (জোৰেৰে হাঁহি)। 'হেৰা ফেৰী'ৰ পিছত প্ৰতিগৰাকী প্ৰযোজকেই মোক কেৱল কমেডী ছবিহে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কৈছিল । ভগৱানক ধন্যবাদ যে, অৱশেষত এজন প্ৰযোজকে মোক আকৌ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু গম্ভীৰ ছবি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ক’লে আৰু মই 'হেইৱান' বনাবলৈ সিদ্ধান্ত ল’লোঁ ।"

director Priyadarshan interview, Akshay Kumar Saif Ali Khan makes comeback after 18 years In Haiwaan
'অপ্পম'ৰ হিন্দী ৰিমেক 'হেইৱান' কোনো সাধাৰণ ৰিমেক নহয় (Photo: Film poster)

'অপ্পম' ছবিত মোহনলালে এজন দৃষ্টিহীন লিফ্ট অপাৰেটৰ আৰু এপাৰ্টমেণ্টৰ তত্ত্বাৱধায়কৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । আনহাতে, 'হেইৱান' ছবিত ছেইফ আলী খানে এজন দৃষ্টিহীন সমৰকলাবিদ আৰু তত্ত্বাৱধায়কৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে, যাৰ ইন্দ্ৰিয়সমূহ অতি তীক্ষ্ণ আৰু কেৰালাৰ প্ৰাচীন সমৰকলা 'কালাৰিপায়াট্টু'ত তেওঁ পাকৈত । কাহিনীটোত তেওঁক মিছাকৈ এটা হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত ফান্দত পেলোৱা হয় । বিপৰীতে, অক্ষয় কুমাৰে এজন নিষ্ঠুৰ খলনায়ক আৰু হত্যাকাৰী হিচাপে এক কঠোৰ চৰিত্ৰত ভৰি দিছে । ছবিখনৰ সহযোগী চৰিত্ৰসমূহত ছাইয়ামী খেৰ, শ্ৰীয়া পিলগাঁৱকাৰ আৰু বোমান ইৰাণীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে । অক্ষয় কুমাৰৰ সৈতে এইখন প্ৰিয়দৰ্শনৰ অষ্টমখন ছবি হ’লেও, ছেইফ আলী খানৰ সৈতে এইয়া তেওঁৰ প্ৰথম কাম ।

প্ৰিয়দৰ্শনে কয়, "মই এনে এজনক বিচাৰিছিলোঁ যি আজিৰ কোনো সাধাৰণ নায়ক নহয়, বৰঞ্চ এজন পৰিপক্ক ব্যক্তি, যি দৃষ্টিহীন আৰু জীয়াই থাকিবলৈ সংগ্ৰাম কৰিছে । মই ভাবিলোঁ যে মই ছেইফৰ সৈতে কেতিয়াও কাম কৰা নাই আৰু মই তেওঁক আগতে চিনিও পোৱা নাছিলোঁ । কিন্তু মই নবাব মনছুৰ আলী খান পটৌদীৰ (ছেইফৰ পিতৃ) এজন ডাঙৰ অনুৰাগী আছিলোঁ । সেই দিনবোৰত মই ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ বাবে তেওঁক লগ কৰিবলৈ সদায় ইচ্ছা আছিল, কিন্তু সুযোগ পোৱা নাছিলোঁ । পিছত মই ছেইফক লগ কৰি কাহিনীটো শুনালোঁ আৰু তেওঁ সন্মতি জনালে ।"

director Priyadarshan interview, Akshay Kumar Saif Ali Khan makes comeback after 18 years In Haiwaan
অক্ষয় কুমাৰৰ সৈতে ৯৯ নম্বৰ আৰু মোহনলালৰ সৈতে ১০০তম ছবিৰ পৰিকল্পনা প্ৰিয়দৰ্শনৰ (Photo: Special arrangement)

প্ৰিয়দৰ্শনে আগলৈ কয়, "ছেইফ যদিও বাস্তৱত এজন অতি মাৰ্জিত ব্যক্তি, তথাপিও এই ছবিত তেওঁ এজন গাঁৱলীয়া লোকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । মই ভাবিছিলোঁ যে, তেওঁ এজন ভাল অভিনেতা হোৱা হেতুকে মই তেওঁক এই চৰিত্ৰটোত খাপ খুৱাই ল’ব পাৰিম । আনহাতে, ছাইক’-কিল্লাৰ খলনায়কজনৰ চৰিত্ৰটোৰ বাবে মই এজন বৰ বেছি চিনাকি নোহোৱা অভিনেতাক ল’ব বিচাৰিছিলোঁ ।"

অক্ষয় কুমাৰে কেনেকৈ এই ছবিত খলনায়কৰ চৰিত্ৰ পালে, সেই বিষয়ে পৰিচালকে কয়, "এদিন 'ভূত বাংলা' ছবিৰ শ্বুটিং চলি থকাৰ সময়ত মই খলনায়কৰ চৰিত্ৰটোৰ বাবে বিভিন্ন বিকল্পৰ কথা ভাবি আছিলোঁ । মই অক্ষয়কো কৈছিলোঁ যে, মই এখন থ্ৰীলাৰ ছবি নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ । কথাই কথাই অক্ষয়ে লগে লগে মোক সুধিলে যে, তেওঁ নেগেটিভ চৰিত্ৰটো কৰিব পাৰে নেকি ? মই ক’লোঁ, 'ধেমালি কৰিছা নেকি ?' কিন্তু তেওঁ ক’লে যে, তেওঁ ছিৰিয়াছ আৰু চৰিত্ৰটো কৰি ভাল পাব (হাঁহে)। অক্ষয়ে মোক এয়াও ক’লে যে, তেওঁ সদায় এটা ছাইক’ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব বিচাৰিছিল । কিন্তু মই কেতিয়াও আশা কৰা নাছিলোঁ যে, তেওঁ ছেইফৰ বিপৰীতে খলনায়ক হ’বলৈ মান্তি হ’ব (হাঁহে)। অক্ষয়ে ইয়াত সম্পূৰ্ণ খলনায়কৰ চৰিত্ৰ কৰিছে, য’ত কোনো পজিটিভ দিশ নাই । পিছত যেতিয়া মই ছেইফক ক’লোঁ যে, অক্ষয়ে নেগেটিভ চৰিত্ৰটো কৰিবলৈ মান্তি হৈছে, ছেইফে বিশ্বাসেই কৰিব পৰা নাছিল । তেওঁ ক’লে, 'নহয়, নহয়, আপুনি নিশ্চয় ধেমালি কৰিছে, অক্ষয়ে কেতিয়াও এই চৰিত্ৰ নকৰে…'। অৱশেষত অক্ষয়ে এই ছবিখন গ্ৰহণ কৰা বাবে ছেইফ তেওঁৰ প্ৰতি সঁচাকৈয়ে কৃতজ্ঞ আছিল । ইয়াতেই মই দুজন অভিনেতাৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ এটা ভাল দিশ দেখিবলৈ পালোঁ । ইয়াত কোনো এজনেও নিজৰ স্থান ডাঙৰ নে সৰু, সেই কথা ভবা নাছিল । তেওঁলোকৰ মাজত কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তাহীনতা নাছিল ।"

পৰিচালক প্ৰিয়দৰ্শনৰ বাবে অক্ষয় কুমাৰৰ সৈতে ইয়াৰ পূৰ্বে সাতখন ছবিত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা থকা হেতুকে এইবাৰ একেলগে কাম কৰাটো যথেষ্ট সহজ আছিল । কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ’ল যে, 'হেইৱান' ছবিখনে প্ৰিয়দৰ্শন আৰু অক্ষয়ৰ যুগলবন্দীক তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত কমেডী ছবিৰ ধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই আনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এখন অন্ধকাৰময় অপৰাধমূলক থ্ৰীলাৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে । এই বিষয়ে প্ৰিয়দৰ্শনে বিতংভাৱে কয়, "অক্ষয় আৰু মোৰ মাজত ইমানেই গভীৰ বিশ্বাস আছে যে, তেওঁ মোক কোনো প্ৰশ্নই নকৰে । মই তেওঁক যি কৰিবলৈ কওঁ, তেওঁ ঠিক তাকেই কৰে । মই নিজেও ভাবিছিলোঁ যে, এই ছবিখনৰ জৰিয়তে অক্ষয়ৰ সৈতে কিবা এটা নতুন কাম কৰাৰ সুযোগ পাইছোঁ, যাৰ অভিজ্ঞতা মোৰ পূৰ্বে কেতিয়াও হোৱা নাছিল ।"

প্ৰিয়দৰ্শনে লগতে প্ৰকাশ কৰে যে ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰৰ বাবে ছেইফ আলী খান সদায় তেওঁৰ মনত আছিল যদিও, খলনায়কৰ চৰিত্ৰটোৰ বাবে তেওঁ প্ৰথমে ববী দেউলৰ কথাহে চিন্তা কৰিছিল । পৰিচালকে কয়, "প্ৰথম অৱস্থাত মোৰ মনত ববী দেউলৰ বাহিৰে আন কোনো বিকল্প নাছিল । মই ববীক লগ কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁ মোক কাহিনীটো শুনিব বুলিও কৈছিল । কিন্তু মই কাহিনীটো লৈ তেওঁৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ আগতেই অক্ষয় কুমাৰে নিজেই এই চৰিত্ৰটো কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল ।"

'হেইৱান' ছবিখন যিহেতু পৰিচালক প্ৰিয়দৰ্শনৰ নিজৰেই এখন পুৰণি ছবিৰ ৰিমেক আছিল, সেয়েহে ইয়াৰ দৃষ্টিহীন চৰিত্ৰটোৰ বাবে তেওঁ নতুনকৈ কোনো বিশেষ গৱেষণা কৰাৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাছিল ।তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, মুখ্য অভিনেতা ছেইফ আলী খানে কোনো আনুষ্ঠানিক প্ৰশিক্ষণ নোলোৱাকৈয়ে চৰিত্ৰটোৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় শাৰীৰিক অংগী-ভংগীসমূহ অতি স্বাভাৱিকভাৱে আয়ত্ত কৰিছিল । পৰিচালকগৰাকীৰ মতে, কোনো প্ৰশিক্ষণ বা বিশেষ প্ৰস্তুতি অবিহনেই ছেইফে চৰিত্ৰটোত সোমাই পৰিছিল । শ্বুটিঙৰ প্ৰথম দিনা প্ৰিয়দৰ্শনে ছেইফক এটা তেনেই সৰল নিৰ্দেশনা দিছিল— চকু দুটা নজপোৱাকৈ মেলি ৰাখিব লাগে আৰু এনেদৰে অভিনয় কৰিব লাগে যেন তেওঁ একো দেখা পোৱা নাই । পৰিচালকে কয়, "ছেইফে মোক কৈছিল যে দৃষ্টিহীন এজনৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাটো ইমান সহজ হ’ব বুলি তেওঁ কেতিয়াও ভবা নাছিল । প্ৰথম দিনাৰ শ্বুটিঙৰ পিছত ছেইফে মোক জনাইছিল যে কোনো পৰিচালকৰ পৰা পোৱা এয়া আছিল তেওঁৰ আটাইতকৈ সৰল পৰামৰ্শ । এই পৰামৰ্শই তেওঁৰ বাবে বৰ ধুনীয়াকৈ কাম কৰিলে ।"

পৰিচালক প্ৰিয়দৰ্শনে আগলৈ কয়, "মই এখন বিদ্যালয়ত দৃষ্টিহীন শিশুসকলক খেলি থকা দেখিছিলোঁ । তেওঁলোকক দেখিলে তেওঁলোকে যে একো দেখা পোৱা নাই, সেই কথা কেতিয়াও বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি । কিয়নো তেওঁলোকে খোজ কাঢ়িবলৈ বা দৌৰিবলৈ নিজৰ প্ৰতিটো খোজৰ উমান পায় । তেওঁলোকে ভালদৰে জানে ক’ত বেঞ্চখন আছে, ক’ত ব্লেকবৰ্ড বা চক পেঞ্চিলডাল আছে... জন্মৰে পৰা দৃষ্টিহীন লোকসকলে ভাবে যে গোটেই পৃথিৱীখনেই অন্ধকাৰ আৰু এই পৃথিৱীৰ প্ৰতিজন মানুহেই তেওঁলোকৰ দৰেই দৃষ্টিহীন, কাৰণ তেওঁলোকে কেতিয়াও পোহৰ দেখা নাই । মই ছেইফকো এই কথাটোকে বুজাইছিলোঁ । এতিয়া ছবিখনত তেওঁ কিয় হাতত ঘড়ী পিন্ধিছে, সেই বিষয়ে মই বহলাই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা নাই । কাৰণ ব্ৰেইল ঘড়ী বুলি এবিধ ঘড়ী থাকে আৰু যিসকলে এই বিষয়ে জানে তেওঁলোকে নিজেই বুজি পাব ।"

প্ৰধান অভিনেতা দুজনৰ মাজৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি পৰিচালক প্ৰিয়দৰ্শনে কয়, "শ্বুটিং সময়ৰ বাহিৰে বাকী বেছিভাগ সময়তে অক্ষয় আৰু ছেইফক ক্ৰিকেট খেলি থকা দেখা গৈছিল । মোৰ শ্বুটিং সদায় এটা পিকনিকৰ দৰেই হয়; মই মোৰ অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলক কোনো মানসিক চাপ নিদিওঁ । তেওঁলোকে যেতিয়া কেমেৰাৰ সন্মুখলৈ আহে, কেৱল তেতিয়াহে মই তেওঁলোকৰ পৰা কি আশা কৰিছোঁ সেইটো বুজাই দিওঁ । বিগত ১৮ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে কিয় একেলগে কাম কৰা নাছিল, সেই বিষয়ে মই তেওঁলোকক কেতিয়াও সোধা নাই; কাৰণ সেইটো তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত কথা (হাঁহে)। চাগৈ কোনেও এনেকুৱা কোনো কাহিনী লৈ অহা নাছিল য’ত তেওঁলোকে পুনৰ একেলগে কাম কৰিব পাৰিলেহেঁতেন ।"

পৰিচালক প্ৰিয়দৰ্শনে 'হেইৱান' ছবিখনক অন্ধকাৰময় চোৰ-পুলিচৰ খেল বুলি বৰ্ণনা কৰিলেও, ইয়াত প্ৰয়াত জ্যেষ্ঠ অভিনেতা আছৰানী আৰু অভিনেতা ছৈইফ আলী খান তথা অক্ষয় কুমাৰৰ অফ-স্ক্ৰীণ ধেমালিৰ জৰিয়তে তেওঁৰ নিজস্ব মৃদু হাস্যৰসৰ শৈলী অব্যাহত থাকিব । প্ৰিয়দৰ্শনে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে, এই থ্ৰীলাৰ ছবিখনত বুদ্ধিদীপ্ততা আৰু কৌতুকৰ উপাদান থাকিব, যাৰ বাবে দৰ্শকে ছবিখনৰ কিছু অংশত হাঁহিবলৈ সক্ষম হ'ব ।

পৰিচালক প্ৰিয়দৰ্শনে প্ৰকাশ কৰিছে যে 'হেইৱান' ছবিখনত ছুপাৰষ্টাৰ মোহনলালে এটা বিশেষ কেমিঅ’ অৰ্থাৎ অতিথি চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আশীৰ্বাদ চিনেমাছে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা মতে, প্ৰিয়দৰ্শনে এই কিংবদন্তী অভিনেতাগৰাকীক মুখ্য চৰিত্ৰত লৈ তেওঁৰ জীৱনৰ ১০০ নম্বৰ ঐতিহাসিক ছবিখন পৰিচালনা কৰিবলৈ সাজু হৈছে । এই প্ৰকল্পটো এজন সংগীতজ্ঞ পিতৃ আৰু পুত্ৰৰ যুগলবন্দীক কেন্দ্ৰ কৰি নিৰ্মিত এক আৱেগিক মিউজিকেল ড্ৰামা হ’ব । এই বিশেষ মাইলৰ খুঁটিয়ে প্ৰিয়দৰ্শনক পুনৰ মোহনলালৰ সৈতে একত্ৰিত কৰিব, যিয়ে পৰিচালকগৰাকীৰ প্ৰথম ছবি 'পুচাকোৰু মুকুথী' (১৯৮৪)-তো অভিনয় কৰিছিল । ছবিখনৰ কাহিনীভাগ সাধাৰণ কমেডীতকৈ আঁতৰি গৈ এজন সংগীতজ্ঞ পিতৃ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰৰ মাজৰ গভীৰ আৱেগ, অহংকাৰৰ যুঁজ আৰু সৃষ্টিশীল মতানৈক্যৰ ওপৰত কেন্দ্ৰিত হ’ব ।

পৰিচালক প্ৰিয়দৰ্শনে কয়, "মোৰ পৰৱৰ্তী ছবিখন হ’ব মোৰ কেৰিয়াৰৰ ৯৯ নম্বৰ ছবি, যিখন মই 'টিপছ' প্ৰডাকশ্বনৰ বেনাৰত অক্ষয় কুমাৰৰ সৈতে নিৰ্মাণ কৰিম, এইখন এখন কমেডী-থ্ৰীলাৰ ছবি, যাৰ নাম 'ৱিকড ছানি' । তাৰ পিছত, আগন্তুক বছৰৰ মাজভাগৰ পৰা মই মোহনলালৰ সৈতে মোৰ ১০০ নম্বৰ ছবিখনৰ কাম আৰম্ভ কৰিম । তেওঁ মোৰ জীৱনৰ প্ৰথমখন ছবিৰ নায়ক আছিল আৰু মোৰ ১০০ নম্বৰ ছবিখনো তেওঁৱেই কৰিব । এইখন এখন মিউজিকেল ছবি হ’ব... মই আশাবাদী যে সকলো কাম সুচাৰুৰূপে হ’ব । কথাবোৰ সঠিকভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাৰ পিছতহে মই এই বিষয়ে বিতংভাৱে পাতিবলৈ ভাল পাম ।"

পৰিচালক প্ৰিয়দৰ্শনক বিভিন্ন ভাষাত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা এজন ব্যতিক্ৰমী পৰিচালক হিচাপে গণ্য কৰা হয়, যিয়ে অতি সহজে হাস্যৰসাত্মক, এক্সন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰাপ্ত 'কাঞ্চীভৰম' চিনেমাৰ দৰে গভীৰ বাস্তৱধৰ্মী কলাত্মক ছবিৰ মাজত ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিব পাৰে । তেওঁ কয়, "আপুনি যদি মোক সোধে মই কেনেকুৱা ছবি নিৰ্মাণ কৰি আটাইতকৈ বেছি ভাল পাওঁ, মই ক’ম যে মই 'কাঞ্চীভৰম'ৰ দৰে ছবি নিৰ্মাণ কৰি ভাল পাওঁ, যাৰ বাবে মই ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বঁটা লাভ কৰিছোঁ ।"

তেওঁ আগলৈ কয়, "চলচ্চিত্ৰ জগতত দুটা দিশ থাকে – এটা হৈছে ব্যৱসায়িক চিনেমা নিৰ্মাণ কৰি সাধাৰণ দৰ্শকক মনোৰঞ্জন দিয়া আৰু আনটো হৈছে কলাত্মক বা আৰ্ট-হাউছ ছবি নিৰ্মাণ কৰা । ভাগ্যৰ বলত, মই দুয়োটা কামেই কৰিব পাৰিলোঁ । মই বিগত ৪৫ বছৰ ধৰি জুৱা খেলি আহিছোঁ । মই এতিয়ালৈকে নিৰ্মাণ কৰা ৯৮ খন ছবিৰ ভিতৰত পাঁচটা ভাৰতীয় ভাষাত প্ৰায় ৮০ শতাংশ সফলতা লাভ কৰিছোঁ । মই ইয়াতকৈ বেছি একো আশা কৰিব নোৱাৰোঁ । ব্যক্তিগত কাৰণত মই ৯ বছৰ চিনেমা জগতৰ পৰা আঁতৰি আছিলোঁ আৰু এতিয়া হঠাতে, মই আগতকৈও অধিক ব্যস্ত হৈ পৰিছোঁ । যেতিয়ালৈকে মোৰ স্বাস্থ্যই সঁহাৰি দিব, মই কাম কৰি যাম ।"

লগতে পঢ়ক : 'ইক্কা' চিনেমাৰ জৰিয়তে অ’টিটিত আত্মপ্ৰকাশ ছানী দেওলৰ: অক্ষয় খান্নাৰ সৈতে পুনৰ মিলন

TAGGED:

হেইৱান চিনেমা
প্ৰিয়দৰ্শনৰ সাক্ষাৎকাৰ
হেৰা ফেৰী পৰিচালক
অক্ষয় কুমাৰ আৰু ছেইফ আলী খান
PRIYADARSHAN INTERVIEW

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.