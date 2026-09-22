‘ভাওনাৰ ৰাতি’ৰ দৃশ্যগ্ৰহণ আৰম্ভ, যুৱ পৰিচালকৰ সৈতে সহযোগিতা বাহাৰুল ইছলামৰ
অসমীয়া লোক-সংস্কৃতিৰ পটভূমিত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া অসমীয়া ছবি ‘ভাওনাৰ ৰাতি’ৰ দৃশ্যগ্ৰহণ আৰম্ভ ৷ এই ছবিখনে অসমীয়া সংস্কৃতিক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব- জ্যেষ্ঠ অভিনেতা বাহাৰুল ইছলাম ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2026 at 1:25 PM IST
টীয়ক : টীয়কৰ এগৰাকী যুৱ পৰিচালকে এখন নতুন চিনেমা নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈছে ৷ ইতিমধ্যে টীয়কত ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণো আৰম্ভ হৈছে ৷ এই নতুন ছবিখন নিৰ্মাণৰ সন্দৰ্ভত কালি টীয়কৰ কলিয়াপানী গোহাঁই গাঁৱৰ নামঘৰত এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ যায় ।
টীয়কৰ দৰে অঞ্চল এটাৰ পৰা এখন চিনেমা নিৰ্মাণ হ'বলৈ ওলাইছে, ই প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰে বাবে গৌৰৱৰ বিষয় ৷ এই নতুন অসমীয়া ছবি ‘ভাওনাৰ ৰাতি’ৰ দৃশ্যগ্ৰহণস্থলীত উপস্থিত থাকি অভিনেতা বাহাৰুল ইছলামে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ উল্লেখ্য যে, এই নতুন ছবিখনৰ বাবে সহযোগিতা কৰিছে যুৱ পৰিচালক কৃষ্ণকান্ত বৰা আৰু জ্যেষ্ঠ অভিনেতা বাহাৰুল ইছলামে ৷
অভিনেতা বাহাৰুল ইছলামে কয়, "নৱ-প্ৰজন্মৰ একাংশ শিক্ষিত যুৱচামৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ সুযোগ পাই মই বৰ উৎসাহিত হৈছোঁ । মোৰ মতে এইখন ছবিয়ে অসমীয়া সংস্কৃতিক বিশ্ব দৰবাৰত চিনাকি কৰাব, কাৰণ ইয়াৰ পটভূমি সম্পূৰ্ণ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ওপৰত আধাৰিত, অসমীয়া চিনেমাৰ উত্তৰণৰ বাবে ই অতি জৰুৰী । লগতে এইসকল যুৱক-যুৱতীয়ে যিদৰে সমগ্ৰ বিষয়টো উপস্থাপন কৰিছে, খুব কম অসমীয়া ছবিতহে এনে হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৷ ছবিখনে এক সুন্দৰ ৰূপ পাব বুলি মোৰ ধাৰণা হৈছে ।"
টীয়কৰ সু-সন্তান যুৱ পৰিচালক কৃষ্ণকান্ত বৰাই পৰিচালনা কৰিছে ‘ভাওনাৰ ৰাতি’ ছবিখন ৷ দৃশ্যগ্ৰহণৰ কাম ইতিমধ্যে টীয়কৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আৰম্ভ হৈ গৈছে । উল্লেখনীয় যে, এই ছবিখন সত্যজিৎ ৰায় ফিল্ম এণ্ড টেলিভিছন ইনষ্টিটিউটে প্ৰযোজনা কৰিছে ৷ ছবিখন সম্পূৰ্ণৰূপে অসমীয়া সমাজৰ পটভূমিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ অসমীয়া ভাষা-সংস্কৃতিৰ লগতে অসমীয়াৰ সমাজ ব্যৱস্থা সুন্দৰভাৱে এই ছবিখনত প্ৰতিফলিত হ’ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে ছবিখনৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ।
পৰিচালক কৃষ্ণকান্ত বৰাই কয়, "সৰুৰে পৰা এই পটভূমিতে ডাঙৰ হৈছোঁ । ভাওনা দেখিছোঁ, কৰিছোঁ । বাহিৰত পঢ়া-শুনা কৰি ভাওনা-সংস্কৃতিৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ দায়বদ্ধতা বুজি এই ছবিখন কৰিবলৈ লৈছোঁ । এই ছবিখন এখন ৰোমাণ্টিক ছবি, য'ত অসমীয়াৰ ভাওনা তথা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি প্ৰেম, মানুহৰ মানুহৰ প্ৰতি প্ৰেম, গাঁৱৰ চহা পৰিৱেশ পৰিস্ফুত হ'ব । ছবিখনৰ জৰিয়তে আমাৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতি দাঙি ধৰাই আমাৰ প্ৰয়াস ।"
ভাওনা অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থাৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ ৷ ভাওনাই অসমীয়াৰ এক অনন্য পৰিচয় বহন কৰে ৷ ই হৈছে পঞ্চদশ শতিকাৰ শেষৰ দশকত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে প্ৰৱৰ্তন কৰা এক প্ৰকাৰৰ পৰম্পৰাগত আৰু ধৰ্মীয় নাট্যশৈলী ৷ জনসাধাৰণৰ মাজত নৈতিক সজাগত আনিবলৈ শংকৰদেৱে এই ভাওনাৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৷ শংকৰদেৱে ভাওনাৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিল আৰু মাধৱদেৱে তেওঁৰ সহযোগিতাৰে ভাওনাক এক চহকী ৰূপ দিছিল ৷
উল্লেখ্য যে, এই বছৰটোত অসমৰ ঠায়ে ঠায়ে বহু ভাওনা কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ’ল ৷ ইয়াৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্যে আছিল, মহাপুৰুষ দুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিক জীয়াই ৰখা ।
লগতে পঢ়ক : সোণাপুৰত জনস্ৰোত : ভাওনাৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত জুবিন দিৱসৰ সামৰণি