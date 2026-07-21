ETV Bharat / entertainment

হঠাতে OTT-ৰ পৰা কিয় আঁতৰাই দিয়া হ’ল ‘সত্লুজ’? পৰিচালক হানী ত্ৰেহানৰ বিস্ফোৰক ভাষ্য

"নিষেধাজ্ঞাই বিভেদ আনিব পৰা নাই, ‘সত্লুজ’ চিনেমাখনে পঞ্জাববাসীক একগোটহে কৰিলে" — পৰিচালক হানী ত্ৰেহান ৷

Director Honey Trehan's interview truth about film 'Satluj' and Jaswant Singh Khalra
হঠাতে OTT-ৰ পৰা কিয় আঁতৰাই দিয়া হ’ল ‘সত্লুজ’? (Photo: Special arrangement)
author img

By Seema Sinha

Published : July 21, 2026 at 5:24 PM IST

20 Min Read
Choose ETV Bharat

'সত্লুজ' ছবিখন নিষিদ্ধ কৰাৰ পাছত এতিয়া ই চিনেমা গৃহৰ অবিহনেই অধিক সংখ্যক সাধাৰণ লোকৰ ওচৰ পাইছেগৈ বুলি পৰিচালক হানী ত্ৰেহানে 'ইটিভি ভাৰত'ক জনাইছে । তেওঁলোকে কৈছিল চিনেমাখনে মানুহক বিভক্ত কৰিব, কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে ই মানুহক একত্ৰিতহে কৰিছে বুলি পৰিচালকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।

মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী যশৱন্ত সিং খালৰাৰ জীৱনৰ আধাৰত নিৰ্মিত 'সত্লুজ' ছবিখন চেঞ্চৰশ্বিপ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ বিতৰ্কৰ বাবে প্ৰিমিয়াৰ হোৱাৰ পিছতেই হঠাতে এটা অ’টিটি প্লেটফৰ্মৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছিল । ইয়াৰ পিছতে পঞ্জাবৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনে ইয়াক সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ গৈছে ৷

পঞ্জাবৰ গাঁৱে-ভূঞে আৰু চহৰসমূহত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক তথা ধৰ্মীয় সংগঠনে এই ছবিখনৰ ব্যাপক ৰাজহুৱা প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । স্থানীয় ৰাইজ, সামাজিক গোট আৰু ধৰ্মীয় সংস্থাসমূহে আগভাগ লৈ মুকলি স্থানত ছবিখন প্ৰদৰ্শন কৰিছে । পৰিচালক হানী ত্ৰেহানৰ মতে, এই ছবিখনে ৰাজ্যখনৰ বাবে এক মলম হিচাপে কাম কৰিছে । ই হিন্দু আৰু শিখ ধৰ্মৰ লোকসকলক একগোট কৰিছে, যাতে তেওঁলোকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিজৰ অতীতৰ এক স্পৰ্শকাতৰ ইতিহাস একেলগে চাব আৰু আলোচনা কৰিব পাৰে ।

Director Honey Trehan's interview truth about film 'Satluj' and Jaswant Singh Khalra
চলচ্চিত্ৰ 'সত্লুজ' ৰ এটি দৃশ্যগ্ৰহণ (Photo: Special arrangement)

মূলত 'পঞ্জাব ৯৫' নামেৰে নিৰ্মিত এই ছবিখনত ১৯৮০ আৰু ১৯৯০ চনৰ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহৰ সময়ছোৱাৰ কাহিনী দেখুওৱা হৈছে । ইয়াত মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী যশৱন্ত সিং খালৰাই আৰক্ষীৰ দ্বাৰা চিনাক্তহীন মৃতদেহসমূহৰ গোপন আৰু নিয়মবহিৰ্ভূত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ দৰে হাজাৰ হাজাৰ গোপন তথ্য ফাদিল কৰিবলৈ চলোৱা প্ৰচেষ্টাক প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে ।

কোনো ধৰণৰ আগজাননী নিদিয়াকৈ বিগত ৫ জুলাইত ছবিখন অ’টিটি প্লেটফৰ্মৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হয় । ২০২২ চনৰে পৰা ছবিখনৰ মুক্তি বন্ধ হৈ আছিল । কেন্দ্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ প্ৰমাণীকৰণ ব’ৰ্ডে আৰক্ষীৰ সন্দৰ্ভত থকা দৃশ্যসমূহত ১২৭ টা কাট আৰু সম্পাদনা কৰাৰ দাবী জনোৱাৰ বাবে ছবিখন প্ৰায় তিনি বছৰ ধৰি ওলমি আছিল । চেঞ্চৰ ব’ৰ্ডৰ এই দাবীসমূহ মানি নলৈ নিৰ্মাতাসকলে ছবিখনৰ নাম সলনি কৰি 'সত্লুজ' ৰাখে আৰু কোনো কাট নোহোৱাকৈ মূল ছবিখন মনে মনে অ’টিটি প্লেটফৰ্ম 'ZEE5'ত মুক্তি দিয়ে । মুক্তিৰ ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ভাৰতৰ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰণালয়ে ইয়াত হস্তক্ষেপ কৰে । বাধ্যতামূলক চৰকাৰী প্ৰমাণীকৰণ অবিহনে মুক্তি দিয়া আৰু সুৰক্ষা সম্পৰ্কীয় কাৰণ দৰ্শাই মন্ত্রণালয়ে 'ZEE5'ক সমগ্ৰ বিশ্বতে ছবিখনৰ সম্প্ৰচাৰ বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

Director Honey Trehan's interview truth about film 'Satluj' and Jaswant Singh Khalra
এতিয়া পঞ্জাবৰ প্ৰতিটো গুৰুদ্বাৰ আৰু ঘৰেই হৈ পৰিছে ‘সত্লুজ’ৰ চিনেমা হল! (Photo: Special arrangement)

পৰিচালক হানী ত্ৰেহানে ছবিখনৰ প্ৰভাৱৰ সন্দৰ্ভত এইদৰে কয়, "প্ৰশাসনে মোৰ ছাৰে তিনি বছৰ সময় নষ্ট কৰিলে আৰু এই ছবিখনে আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ অৱনতি ঘটাব বুলি দোহাই দি কেতিয়াও মোক প্ৰমাণপত্ৰ নিদিলে । মই চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰোঁ যে এই ছবিখনে আচলতে কি ক্ষতি কৰিলে ? এই ছবিখনে সমগ্ৰ পঞ্জাববাসীক এটা ছাতিৰ তললৈ আনি একগোট কৰিছে । ধৰ্ম, জাতি, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ছবিখনক অপৰিসীম মৰম দিছে... সকলোৱে লংগৰ খাই একেলগে বহি এই ছবিখন চাই আছে ।"

Director Honey Trehan's interview truth about film 'Satluj' and Jaswant Singh Khalra
এক্সক্লুছিভ সাক্ষাৎকাৰ পৰিচালক হানী ত্ৰেহানৰ সৈতে (Photo: Special arrangement)

তেওঁ আৰু উল্লেখ কৰে, "যশৱন্ত সিং খালৰাৰ কাহিনী এতিয়া পঞ্জাবৰ প্ৰতিটো ঘৰ পাইছেগৈ । সম্ভৱতঃ চিনেমা হল বা ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত এইসকল লোকে ছবিখন চাবলৈ সুযোগ নাপালেহেঁতেন । চিনেমা হলত টিকট কাটি চিনেমা চোৱাটো সকলোৰে বাবে সম্ভৱ নহয় । কিন্তু এতিয়া পঞ্জাবৰ প্ৰায় প্ৰতিখন গাঁৱতে মহিলা, শিশু, ধনী, দুখীয়া, হিন্দু, মুছলমান... সকলোৱে একেলগে বহি 'সতলুজ' চাইছে । ছবিখন এতিয়া প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ ওচৰ পাইছেগৈ । যদি ই চিনেমা হলত মুক্তি পালেহেঁতেন, হয়তো ইমান সংখ্যক মানুহে ইয়াক কেতিয়াও চাবলৈ নাপালেহেঁতেন ।"

১৯৯০ চনৰ পটভূমিত নিৰ্মিত এই ছবিখনত পঞ্জাবৰ এক ভয়াৱহ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহৰ সময় দেখুওৱা হৈছে, যেতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটো মূলতঃ আৰক্ষীৰ কঠোৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছিল । জনপ্ৰিয় অভিনেতা তথা গায়ক দিলজিৎ দোছাঞ্জে ইয়াত যশৱন্ত সিং খালৰাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । খালৰা আছিল এজন বেংক মেনেজাৰ, যিয়ে পঞ্জাব আৰক্ষীৰ একাংশ দুৰ্নীতিপৰায়ণ বিষয়াৰ বেয়া কামবোৰ ফাদিল কৰিছিল ।

Director Honey Trehan's interview truth about film 'Satluj' and Jaswant Singh Khalra
মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী যশৱন্ত সিং খালৰাৰ জীৱনৰ আধাৰত নিৰ্মিত 'সত্লুজ' (Photo: Special arrangement)

হাজাৰ হাজাৰ সাধাৰণ নাগৰিকক কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ ধৰি নি, ‘উগ্ৰপন্থী’ সজাই ভূৱা সংঘৰ্ষত হত্যা কৰা কাৰ্য প্ৰত্যক্ষ কৰি খালৰাই ইয়াৰ এক ফৰেনছিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল । পৌৰ নিগমৰ নথি-পত্ৰ পৰীক্ষা কৰি, তথ্য জনাৰ অধিকাৰ সদৃশ চৰকাৰী দলিল সংগ্ৰহ কৰি আৰু শ্মশানৰ খৰিৰ ব্যৱহাৰৰ হিচাপ উলিয়াই তেওঁ এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য লাভ কৰে । তেওঁ প্ৰমাণ কৰি দিয়ে যে, সন্ধানহীন হোৱা লোকসকলক নাইকীয়া কৰিবলৈ চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত হাজাৰ হাজাৰ অবৈধ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হৈছিল । সেই সময়ৰ ৰাজনৈতিক উৎপীড়ন আৰু আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰৰ দৰে স্পৰ্শকাতৰ বিষয়সমূহ তুলি ধৰাৰ বাবেই ছবিখন তীব্ৰ চেঞ্চৰশ্বিপৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় । ইয়াৰ ফলতেই ছবিখনৰ মুক্তিৰ বাবে দীৰ্ঘ চাৰি বছৰীয়া এক আইনী যুঁজ চলাবলগীয়া হৈছিল নিৰ্মাতাগোষ্ঠীয়ে ।

Director Honey Trehan's interview truth about film 'Satluj' and Jaswant Singh Khalra
পৰিচালক হানী ত্ৰেহান (Photo: Special arrangement)

পৰিচালক হানী ত্ৰেহানে ছবিখনৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে উঠা অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত এইদৰে কয়, "আমি এই ছবিখন চিনেমা হলত মুক্তি পোৱাৰ আশাৰে সদায় 'অৰ্দাস' (শিখ ধৰ্মৰ প্ৰাৰ্থনা) কৰিছিলোঁ । কিন্তু ভগৱানে হয়তো ভাবিলে, 'তোমালোকে কেৱল চিনেমা হলৰ কথা কিয় কৈ আছা ? এই ছবিখন দেশৰ প্ৰতিটো গুৰুদ্বাৰতে চলোৱা ।'" ছবিখন কোনো প্ৰচাৰধৰ্মী নহয় আৰু ই হিন্দু-শিখৰ মাজত কোনো বিভেদ সৃষ্টি নকৰে বুলি তেওঁ জোৰ দি কয়, "তেওঁলোকে কৈছিল মোৰ চিনেমাখনে মানুহক বিভক্ত কৰিব, কিন্তু বাস্তৱত ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটাহে হ'ল ।"

চৰকাৰীভাৱে নিষিদ্ধ হোৱাৰ পিছতো 'ষ্ট্ৰেইছেণ্ড ইফেক্ট' (Streisand effect - অৰ্থাৎ কোনো বস্তু লুকুৱাব খুজিলে ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তা অধিক বৃদ্ধি পোৱা পৰিঘটনা)ৰ বাবে ছবিখনৰ ব্যাপক অনানুষ্ঠানিক প্ৰদৰ্শন আৰম্ভ হয় । এই সন্দৰ্ভত ত্ৰেহানে কয়, "সকলোবোৰ তেতিয়াই আৰম্ভ হৈছিল, যেতিয়া দিলজিতে এটা ভিডিঅ’ প’ষ্ট কৰি কৈছিল যে ছবিখন Zee5-ত মুক্তি পাব । কিন্তু ইয়াক চিনেমা হলত চাবলৈ পোৱা হ’লে অধিক ভাল আছিল । দিলজিতৰ এই প’ষ্টটো দেখাৰ পিছত গাঁৱৰ একাংশ লোকে ডাঙৰ LED স্ক্ৰীণ আৰু প্ৰজেক্টৰ স্থাপন কৰে । ৰাইজে ক’লে যে, এই ছবিখন কেৱল চিনেমা নহয়, ই এক আৱেগ । তেওঁলোকে দিলজিতক উদ্দেশ্যি ক’লে, "দিলজিৎ, তুমি কৈছিলা চিনেমাখন হ’লত মুক্তি পাব লাগিছিল, সেয়েহে আমি চিনেমা হলটোকে তুলি আমাৰ 'পিন্দ' অৰ্থাৎ গাঁৱলৈ লৈ আহিলোঁ..."। ইয়াৰ পৰাই এই আন্দোলনটোৰ সূচনা হৈছিল ।"

Director Honey Trehan's interview truth about film 'Satluj' and Jaswant Singh Khalra
মুখ্য চৰিত্ৰত দিলজিৎ দোছাঞ্জ (Photo: Special arrangement)

বিগত ৫ জুলাই, দেওবাৰে ভাৰতত ছবিখনৰ সম্প্ৰচাৰ আঁতৰাই দিয়াৰ পিছত এটা আন্তঃবিভাগীয় কমিটী গঠন কৰা হয় । এই কমিটীয়ে প্ৰযোজকসকললৈ এখন চিঠি প্ৰেৰণ কৰি ছবিখনৰ ওপৰত থকা নিষেধাজ্ঞা বাহাল ৰখা হ’ব বুলি জনায় । এই সন্দৰ্ভত আচৰিত প্ৰকাশ কৰি পৰিচালক হানী ত্ৰেহানে ছবি নিৰ্মাণৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়াটো এইদৰে বুজাই, "এজন সাধাৰণ মানুহে চিনেমা নিৰ্মাণৰ আঁৰৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বুজি নাপায় । পৰিচালকে প্ৰযোজকক কাহিনীটো জনোৱাৰ পিছত, প্ৰযোজকে চিত্ৰনাট্যখন আইনী ফাৰ্মলৈ পৰীক্ষা কৰিবলৈ পঠিয়ায় । আইনী বিশেষজ্ঞসকলে কি দেখুৱাব পাৰি আৰু কি নোৱাৰি, তাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে । আইনী ফাৰ্মখনে ছবিখনত ধন বিনিয়োগ কৰাটো সুৰক্ষিত হ'ব বুলি সেউজ সংকেত দিয়াৰ পিছতহে প্ৰযোজকে চিনেমাখনত টকা খটায় । ইয়াত এক বুজন পৰিমাণৰ ধন জড়িত হৈ থাকে ।"

ত্ৰেহানে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয় যে, চিনেমাখন নিৰ্মাণৰ পূৰ্বে আৰু নিৰ্মাণৰ পিছতো ই সকলো ধৰণৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়া পাৰ কৰিছিল । আনকি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰাও চিনেমাখনে অনুমতি লাভ কৰিছিল । কিন্তু কোনো মূৰ্খামি বা অন্য কোনো অজ্ঞাত কাৰণত এতিয়া তেওঁলোকৰ ছবিখন আবদ্ধ হৈ পৰিছে ।

পৰিচালক ত্ৰেহানে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি আৰু কয়, "OTT প্লেটফৰ্মত মুক্তি দিবলৈ কোনো চিবিএফচি প্ৰমাণপত্ৰৰ প্ৰয়োজন নাই, তেন্তে এয়া কি হৈ আছে ? এইয়া জোৰ-জুলুম নহয়নে ? আচল সমস্যাটো ক’ত মই সঁচাকৈ নাজানো আৰু আমি কেতিয়াও জানিবও নোৱাৰিম... এই সকলোবোৰ ৰাজনৈতিক । দেশৰ আদালতৰ এই ছবিখনক লৈ কোনো আপত্তি নাই । মই এজন আইন মানি চলা নাগৰিক, আদালতে যি ক’ব মই তাকেই মানি চলিম ।"

Director Honey Trehan's interview truth about film 'Satluj' and Jaswant Singh Khalra
‘সত্লুজ’ ছবিখনক লৈ কিয় ভয় খাইছে চৰকাৰে ? (Photo: Special arrangement)

তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে, "মই চিবিএফচিয়ে পৰামৰ্শ দিয়া ১২৭ টা কাট কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰা নাই । মই কেৱল এই কাটবোৰ কৰাৰ এটা যুক্তিসংগত কাৰণহে জানিব বিচাৰিছোঁ । কাৰণটো জনাটো মোৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ । যদি কোনোবাই কেইজনমান ব্যক্তিৰ ব্যক্তিগত ৰাজনীতিৰ স্বাৰ্থত বা কাৰোবাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ মোক এই কাটবোৰ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাব খোজে, মই তেনেধৰণৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা নহয় । মই তেনে কাম কেতিয়াও নকৰোঁ । আপুনি হঠাতে আহি এইবোৰ কাটিবলৈ আৰু নিজৰ মতে সালসলনি কৰিবলৈ ক’লেই মই নকৰোঁ । তেন্তে আপুনি নিজেই এখন চিনেমা বনাওক । মই যদি সেই ১২৭ টা কাট কৰিবলৈ মান্তি হ’লোহেঁতেন, তেন্তে গোটেই চিনেমাখনৰ পৰা কেৱল ট্ৰেইলাৰটোহে বাকী থাকিলহেঁতেন । আৰু মই যদি সেই ট্ৰেইলাৰটোও চেঞ্চৰশ্বিপৰ বাবে দিলোহেঁতেন, চাগৈ তেওঁলোকে সেই ট্ৰেইলাৰটোৰ ওপৰতো আকৌ ১২৭ টা কাট দিলেহেঁতেন ।"

যেতিয়া ছবিখনক লৈ মূল আপত্তি আৰু ইমানবোৰ কাট কৰিবলৈ কোৱাৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্য কি আছিল বুলি সোধা হৈছিল, তেতিয়া ত্ৰেহানে কয়, "মই সেই সালসলনিবোৰ কৰাৰ কোনো যুক্তিসংগত কাৰণ বিচাৰি নাপালোঁ । তেওঁলোকে ছবিখনৰ পৰা 'পঞ্জাব' শব্দটোকে আঁতৰাব বিচাৰিছিল । চিবিএফচিয়ে কৈছিল যে, পঞ্জাব বুলি কোৱাৰ পৰিৱেৰ্তে 'ইয়াত' আৰু 'তাত' বুলি কওক । তেওঁলোকে আমি 'পঞ্জাব আৰক্ষী' শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰাটো বিচৰা নাছিল । আনকি দিল্লী, দেশ, ছিষ্টেম, ষ্টেট, নিয়মবহিৰ্ভূত, ন্যায়পালিকা আৰু আইন আদি শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব বুলি আমাক কোৱা হৈছিল । আমাক আনকি ইন্দিৰা গান্ধীৰ নাম ল’বলৈও মানা কৰা হৈছিল । চিনেমাখনত এটা সংলাপ আছে— "ইন্দিৰা গান্ধী মৰাৰ ১১ বছৰ হ’ল আৰু পঞ্জাব চৰকাৰ গঠন হোৱা তিনি বছৰ..."। এই সংলাপটো সম্পূৰ্ণ ঐতিহাসিক তথ্যৰ ওপৰত আধাৰিত । শ্ৰীমতী গান্ধীক ১৯৮৪ চনত হত্যা কৰা হৈছিল আৰু 'সত্লুজ' ছবিখন ১৯৯৫ চনৰ পটভূমিত নিৰ্মিত— যিটো বছৰত যশৱন্ত সিং খালৰাক অপহৰণ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল ।"

চিনেমাখন নিৰ্মাণ কৰাৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে হানী ত্ৰেহানে এইদৰে কয়, "এই চিনেমাখন খালৰাৰ ৰাজনীতিৰ ওপৰত নহয়, ই তেওঁৰ জীৱনৰ ওপৰতহে আধাৰিত । কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰথম দাবীটোৱেই হ’ল চিনেমাখনৰ পৰা খালৰাৰ নামটো আঁতৰাব লাগে । মই যশৱন্ত সিং খালৰাক যশৱন্ত সিং বুলিয়েই মাতিম... কেইজনমান ব্যক্তিৰ লেতেৰা ৰাজনীতিক সমৰ্থন কৰিবলৈ মই তেওঁৰ নামটো কাটি দিব নোৱাৰোঁ । কাইলৈ এই একেই মানুহবোৰে আকৌ ক’ব— ‘শুনক, আপুনি কি চিনেমা বনালে, মূল মানুহজনৰ নামটোকে ল’ব নোৱাৰিলে’ ।"

Director Honey Trehan's interview truth about film 'Satluj' and Jaswant Singh Khalra
নিষেধাজ্ঞা নেওচি পঞ্জাবত ঘৰে ঘৰে 'সত্লুজ' (Photo: Special arrangement)

তেওঁ আৰু উল্লেখ কৰে, "মোৰ চিনেমাখনৰ মূল উদ্দেশ্য হ’ল মানৱ অধিকাৰ উলংঘন আৰু ‘পঞ্জাব ডিপ ষ্টেট’ৰ (Punjab Deep State - অৰ্থাৎ শাসনযন্ত্ৰৰ আঁৰৰ গোপন ক্ষমতা) ক’লা অধ্যায় ফাদিল কৰা । কোনো এখন ৰাজ্যত যদি কিবা পদক্ষেপ লোৱা হয়, সেয়া কেৱল ৰাজনীতিবিদসকলেহে কৰে । মই তেওঁলোকৰ ৰাজনীতিৰ বিৰোধীও নহয় । মই তেওঁলোকক সন্দেহ কৰাৰ সুবিধা দিছোঁ... মই যদি মোৰ চিনেমাখন চলাব বিচাৰোঁ, তেওঁলোকে দেশ চলাব বিচাৰে । সম্ভৱতঃ ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকৰ নিজা কাৰণ থাকিব পাৰে । কিন্তু আমি এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত বাস কৰোঁ । আচলতে 'সত্লুজ' কেৱল যশৱন্ত সিং খালৰাৰ বায়’পিক নহয় । মই খালৰাৰ চৰিত্ৰটোৰ মাধ্যমেৰে সেই সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহৰ সময়ছোৱাৰ কাহিনীহে ক’বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ । আপুনি যদি মন কৰে, চিনেমাখনৰ প্ৰথম ৫০ মিনিটত খালৰাৰ চৰিত্ৰটোৱেই নাই, চিনেমাখনৰ দ্বিতীয় ভাগতো তেওঁ নাই আৰু তেওঁ কেৱল শেষৰ ১৫ মিনিটতহে আহে ।"

পৰিচালক হানী ত্ৰেহানে প্ৰযোজকৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰা আৰু নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে এইদৰে কয়, "যেতিয়া প্ৰযোজকে মোক ফোন কৰি ১২৭ টা কাট কৰিয়েই আগবাঢ়িব লাগিব বুলি ক’লে, মই কেতিয়াও চিনেমাখন মুক্তি নিদিবলৈ কোৱা নাছিলোঁ । মই কৈছিলোঁ যে, মই বুজি পাওঁ আপোনাৰ টকা আবদ্ধ হৈ আছে । আপোনাৰ বিবেকে যদি সঁহাৰি দিয়ে, তেন্তে আপুনি এই কাটবোৰ কৰিব পাৰে । কিন্তু মোৰ একমাত্ৰ দাবী আছিল যে, যদিহে এই কাটবোৰ কৰা হয়, তেন্তে মোৰ আৰু দিলজিতৰ নাম এই চিনেমাখনৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগিব । কাৰণ মই এনেকুৱা চিনেমা বনোৱা নাছিলোঁ । বৰঞ্চ তেওঁলোকক ক’বলৈ দিয়ক যে, চিনেমাখন চিবিএফচি আৰু কাট তথা নিষেধাজ্ঞা জাপি দিব খোজা চৰকাৰী বিষয়াসকলেহে পৰিচালনা আৰু সম্পাদনা কৰিছে ।"

চিনেমাখনৰ বাবে কৰা গৱেষণা আৰু নিজৰ শৈশৱৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ আৰু উল্লেখ কৰে যে, ২০২০ চনৰ আশে-পাশে তেওঁ এই ছবিখনৰ গৱেষণা আৰু চিত্ৰনাট্য লিখাৰ কাম কৰিছিল । ত্ৰেহানে কয় যে, তেওঁ এই ছবিখনৰ বাবে বৰ বেছি গৱেষণা কৰিবলগীয়া হোৱা নাছিল । কাৰণ তেওঁৰ ঘৰ আছিল পঞ্জাবৰ তৰ্ন তাৰন নামৰ ঠাইখনত । তেওঁ এনেকুৱা এক আতংকময় পৰিৱেশৰ মাজতেই ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল আৰু নিজৰ চুবুৰী তথা আত্মীয়-স্বজনৰ মাজত এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটি থকা দেখা পাইছিল । তেওঁৰ মতে, সেই সময়ত মানুহে ইয়াতকৈও বহু বেছি ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছিল ।

যেতিয়া কমিটীৰ সদস্যসকলে ছবিখনত উল্লেখ কৰা ২৫,০০০ লোকৰ হত্যাকাণ্ডৰ সংখ্যাটোক অতিৰঞ্জিত বুলি আপত্তি দৰ্শাইছিল আৰু তেওঁ এই সংখ্যাটো ক’ৰ পৰা পালে বুলি সুধিছিল, তেতিয়া হানী ত্ৰেহানে কয়, "মোৰ এই চিনেমাখন খালাৰাৰ ওপৰত আধাৰিত... আপোনালোকে ইউটিউবলৈ গৈ তেওঁৰ ভাষণসমূহ শুনিব পাৰে, য’ত তেওঁ ২৫,০০০ লোকক অপহৰণ কৰি হত্যা কৰাৰ কথা স্পষ্টকৈ কৈছে । মই এজন দায়িত্বশীল নাগৰিক আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা হিচাপে কেৱল তেওঁৰ সত্যটোহে দেখুৱাইছোঁ । মই চিনেমাখনত 'আনুমানিক ২৫,০০০' বুলিহে উল্লেখ কৰিছোঁ । তেওঁলোকে এই সংখ্যাটো ৫,০০০ ৰ পৰা ৮,০০০ বুলি কৈছে, সেয়াও ঠিকেই আছে; সেইবাবেই মই 'আনুমানিক' শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ । এইবাৰ মই খালাৰাৰ সত্যটোহে তুলি ধৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ বাবে মই কাকো উত্তৰ দিবলৈ বাধ্য নহয় ।"

কমিটীৰ আন কিছুমান দাবীৰ উত্তৰত তেওঁ আৰু স্পষ্ট কৰে, "তেওঁলোকে মোক কৈছে যে, মই অৰ্ধ-সত্য দেখুৱাইছোঁ । যদি মোৰ দেখুওৱাটো অৰ্ধ-সত্যই হয়, তেন্তে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ সত্যটো দেখুৱাই নিদিয়ে কিয় ? তেতিয়া কি হ’ব বাৰু ?তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে, আমাৰ (পঞ্জাবৰ) ৩৫,০০০ হিন্দু লোকৰো মৃত্যু হৈছিল, কিন্তু সেই সন্দৰ্ভত কোনো সঠিক চৰকাৰী তথ্য বা ৰেকৰ্ড নাই । মই খালাৰাৰ জীৱনৰ কেৱল দুইৰ পৰা তিনি বছৰৰ সময়ছোৱাহে দেখুৱাইছোঁ... মই কেৱল সেই বিশেষ অধ্যায়টোক লৈহে চিনেমাখন বনাইছোঁ, তেওঁৰ সমগ্ৰ জীৱনটোক লৈ নহয় । গতিকে এইখন তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ বায়’পিক নহয় ।"

যশৱন্ত সিং খালৰাৰ অপৰিসীম সাহস আৰু ত্যাগৰ বিষয়ে পৰিচালক হানী ত্ৰেহানে এইদৰে বৰ্ণনা কৰে, "চিনেমাখন কেৱল এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত আধাৰিত, যিয়ে প্ৰথমতে একাংশ লোক সন্ধানহীন হোৱাৰ খবৰ পাইছিল । তাৰ পিছত ইয়াৰ অনুসন্ধান কৰিবলৈ গৈ তেওঁ এক বৃহৎ তথ্য লাভ কৰে । ইয়াৰ পাছত তেওঁ ভাৰতীয় আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল যদিও তাত একো সুফল পোৱা নাছিল । অৱশেষত তেওঁ ৰাষ্ট্ৰসংঘলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয় । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিষয়াসকলে তেওঁক সাৱধান কৰি দি কৈছিল যে, তেওঁ অজ্ঞাতে নিজৰ জীৱন বিপদাপন্ন কৰি তুলিছে আৰু তেওঁক হত্যা কৰা হ’ব পাৰে । গতিকে তেওঁলোকে খালৰাক তাতেই আশ্ৰয় লৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল ।"

কিন্তু খালৰাই এই প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল । খালৰাই কৈছিল যে, তেওঁ যদি বিদেশত আশ্ৰয় লয়, তেন্তে তেওঁৰ এই অভিযানটো তাতেই শেষ হৈ যাব । পঞ্জাবৰ ৰাইজে তেতিয়া কাকো বিশ্বাস নকৰিব, কাৰণ তেওঁলোকক এতিয়া এক উপশম বা মানসিক সান্ত্বনাৰ প্ৰয়োজন । এইবুলি তেওঁ পুনৰ পঞ্জাবলৈ উভতি আহে । তেওঁক যেতিয়া এই সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে পুনৰ ভাবিবলৈ কোৱা হৈছিল, তেতিয়া খালৰাই কৈছিল, ‘বীৰ-জী, সময় আহি পৰিছে । এতিয়া দেশৰ বাবে প্ৰাণ দিয়াৰ সময় সমাগত ।’ যেতিয়া এজন মানুহ অকলশৰীয়া হয় আৰু কোনো দায়িত্ব নাথাকে, তেতিয়া এনে অতিৰিক্ত পদক্ষেপ লোৱাটো সহজ হ’ব পাৰে । কিন্তু যেতিয়া এজন ব্যক্তিৰ পত্নী, এগৰাকী সাত বছৰীয়া কন্যা আৰু চাৰি বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তান থাকে, তেতিয়া সত্যৰ সপক্ষে থিয় হ’বলৈ বহুত বেছি সাহসৰ প্ৰয়োজন হয় । আনকি তেওঁক যেতিয়া অপহৰণ কৰা হৈছিল, তেতিয়াও তেওঁক এটা সুযোগ দিয়া হৈছিল । তেওঁক কোৱা হৈছিল যে, যদি তেওঁ অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়া এজনৰ নামটো ডায়েৰীৰ পৰা কাটি দিয়ে, তেন্তে তেওঁলোকে তেওঁক দেশ এৰি কানাডা, লণ্ডন বা আমেৰিকাত স্থায়ীভাৱে সংস্থাপিত হোৱাত সহায় কৰিব । কিন্তু তেওঁ কোনো প্ৰলোভনৰ ওচৰত আঁঠু নলৈ পঞ্জাবৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ কাষত থিয় দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল’লে ।

পৰিচালক হানী ত্ৰেহানে যশৱন্ত সিং খালৰাৰ নিৰপেক্ষতা আৰু চিনেমাখনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দৃশ্যসমূহৰ বিষয়ে এইদৰে কয়, "সেই ২৫,০০০ লোকৰ ভিতৰত ৮,০০০ হিন্দু লোক আছিল বাবেই তেওঁ কেতিয়াও নিজৰ অভিযান বন্ধ কৰা নাছিল বা কাৰো প্ৰতি বৈষম্যমূলক আচৰণ কৰা নাছিল । তেওঁৰ যুঁজখন আছিল আনুমানিক ২৫,০০০ অপহৰণৰ বিৰুদ্ধে, যাৰ ভিতৰত সকলো জাতি, ধৰ্ম আৰু সমাজৰ লোক জড়িত আছিল । একাংশ লোকে কৈছে যে, তেওঁ কেৱল নিজৰ সমাজৰ লোকৰ বাবেহে যুঁজিছিল... কিন্তু তেওঁলোকক এই কথা কোনে ক’লে ? তেওঁ কেৱল শিখসকলকহে বিচাৰি আছিল বুলি ভবাটো তেওঁলোকৰ ভুল ধাৰণাহে । চিনেমাখনত তেনে কোনো কথা কোৱা হোৱা নাই ।"

ৰাজনৈতিক নেতা আৰু চিনেমাখনৰ এক বিশেষ দৃশ্যৰ প্ৰসংগ টানি তেওঁ আৰু উল্লেখ কৰে, "যিবোৰ ৰাজনীতিবিদে কয়, ‘পঞ্জাবৰ হিন্দুসকল, আপোনালোক কেতিয়া সাৰ পাব ?’— তেওঁলোক আচলতে বধিৰ আৰু বোবা । তেওঁলোকে 'সত্লুজ' ছবিখন বাৰে বাৰে চোৱা উচিত । চিনেমাখনত যেতিয়া নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহে, তেতিয়া অল ইণ্ডিয়া এণ্টি-টেৰ’ৰিষ্ট ফ্ৰণ্টৰ অধ্যক্ষ এম. এছ. বিট্টা আৰু পঞ্জাব আৰক্ষীৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক প্ৰধান কে. পি. এছ. গিলে তেওঁক কয় যে, পঞ্জাবৰ পৰা উগ্ৰপন্থী নিৰ্মূল কৰা হৈছে আৰু এই কাম তেওঁলোকেই কৰিছে । ইয়াৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘আপোনালোকে সঠিক কামেই কৰিলে, কিন্তু এতিয়া শাসনযন্ত্ৰক নিজৰ কাম কৰিবলৈ দিয়ক । কাৰণ মই এই ৰাজ্যখনক আৰু আৰক্ষীৰ কঠোৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব নিবিচাৰোঁ ।’ ত্ৰেহানে কয় যে, চিনেমাখনত প্ৰতিটো কথা অতি স্পষ্টকৈ দেখুওৱা হৈছে । কিন্তু মই অনাহকত ঢোল বজাই জাহিৰ কৰা বিধৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা নহয় ।

পৰিচালক হানী ত্ৰেহানে ছবিখনৰ ভৱিষ্যত আৰু ই লাভ কৰা অভূতপূৰ্ব সঁহাৰিৰ সন্দৰ্ভত শেষত এইদৰে কয়, "মোৰ সন্দেহ হয় যে, কিবা ইতিবাচক পদক্ষেপ লোৱা হ’ব, কাৰণ তেওঁলোকৰ অহংকাৰ বহুত ডাঙৰ । বৰ্তমান চিবিএফচি আৰু তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰণালয়ে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক নিজৰ অহংকাৰৰ প্ৰশ্ন কৰি তুলিছে । কিন্তু মই সঁচাকৈয়ে অতি উৎসাহিত । অন্তত এই ছবিখন আনুষ্ঠানিকভাৱে আঢ়ৈ দিনৰ বাবে হ’লেও মুক্তি পালে আৰু মানুহে ইয়াক চাবলৈ সুযোগ পালে । যিকোনো চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাৰ বাবে তেওঁৰ সৃষ্টিটোক ৰাইজে দেখাতো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ।"

ৰাইজৰ মৰমৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি তেওঁ আৰু উল্লেখ কৰে, "মই ইমান ডাঙৰ সঁহাৰি আশা কৰা নাছিলোঁ । যদিও মই আত্মবিশ্বাসী আছিলোঁ আৰু জানিছিলোঁ যে ছবিখন তথা ইয়াৰ বাৰ্তা অতি প্ৰয়োজনীয় আছিল, তথাপিও মই লাভ কৰা মৰম আৰু প্ৰশংসা মোৰ কল্পনাৰ অতীত । মই এই ছবিখনৰ ভাগ্যক এখন ‘নিষিদ্ধ চলচ্চিত্ৰ’ হিচাপে গ্ৰহণ নকৰোঁ, কাৰণ তেনে কৰাটো বাক-স্বাধীনতা আৰু গণতন্ত্ৰৰ সম্পূৰ্ণ পৰিপন্থী । মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে 'সত্লুজ' ছবিখন ইমান সোনকালে এটা গণ-আন্দোলনত পৰিণত হ’ব আৰু মানুহে ইয়াক ইণ্টাৰনেটৰ পৰা ডাউনলোড কৰি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিব । ৰাইজৰ এই মৰম, শ্ৰদ্ধা আৰু উৎসাহে মোৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰি গৈছে ।"

লগতে পঢ়ক : 'ইক্কা' চিনেমাৰ জৰিয়তে অ’টিটিত আত্মপ্ৰকাশ ছানী দেওলৰ: অক্ষয় খান্নাৰ সৈতে পুনৰ মিলন

TAGGED:

যশৱন্ত সিং খালৰা
CBFC চিনেমা নিষেধাজ্ঞা
হানী ত্ৰেহান
DILJIT DOSANJH PUNJAB 95
SATLUJ HONEY TREHAN INTERVIEW

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.