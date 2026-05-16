টোপাতলীৰ বৈশাগু ফৌথাৰত পৰম্পৰাগত খেল-ধেমালি আৰু ব্যঞ্জনৰ জুতি !
চিফুং-মাদলৰ চেৱে চেৱে মুখৰিত ডিমৰীয়া ৷ টোপাতলীত উখল-মাখল পৰিৱেশত চতুৰ্দশ আন্তঃ ডিমৰীয়া ৰংজালী বৈশাগু উদযাপন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 16, 2026 at 8:12 AM IST
সোণাপুৰ: চিফুং আৰু মাদলৰ তালে তালে এতিয়া মুখৰিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ডিমৰীয়া অঞ্চল । অত্যন্ত উলহ-মালহৰে অনুষ্ঠিত হৈছে চতুৰ্দশ আন্তঃ ডিমৰীয়া 'ৰংজালী বৈশাগু' উৎসৱ । শুকুৰবাৰে ডিমৰীয়াৰ টোপাতলী অঞ্চল চিফুং-মাদলৰ চেৱে চেৱে আৰু বড়ো নৃত্য-গীতৰ সুমধুৰ সুৰেৰে মুখৰিত হৈ পৰে । নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা (ABSU)-ৰ ডিমৰীয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত 'ৰংজালী বৈশাগু ফৌথাৰ'ত এই উৎসৱটি এদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে । স্থানীয় ৰাইজৰ বিপুল উৎসাহ আৰু অংশগ্ৰহণেৰে চতুৰ্দশ আন্তঃ ডিমৰীয়া ৰংজালী বৈশাগু উৎসৱটি অতি উখল-মাখল পৰিৱেশত সম্পন্ন হয় ।
বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভণি
পুৱাৰে পৰা এক উখল-মাখল পৰিৱেশৰ মাজত এই উৎসৱৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হয় । সেই অনুসৰি, প্ৰথমে পতাকা উত্তোলন কৰে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা (ABSU)-ৰ ডিমৰীয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি অজিত খাখলাৰীয়ে । ইয়াৰ ঠিক পাছতে, শ্বহীদ তৰ্পণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ডিমৰীয়া জিলা ট্ৰাইবেল সংঘৰ সভাপতি বিদ্যাধৰ দৈমাৰীয়ে ।
পৰম্পৰা আৰু ক্ৰীড়াৰ সমাহাৰ
দিনৰ ভাগত অনুষ্ঠিত পৰম্পৰাগত খেল-ধেমালি প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ ভিতৰত বিশেষ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল 'গাহৰি ধৰা' আৰু 'হাঁহ ধৰা' খেল । খেল-ধেমালিৰ পাছতে ৰংজালী বৈশাগুৰ মুকলি সভাৰ অনুষ্ঠানটি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে বিশিষ্ট লোকশিল্পী গোলাপ বসুমতাৰীয়ে । বড়ো-কছাৰী সমাজৰ চহকী পৰম্পৰা অনুসৰি, এই অনুষ্ঠানতে কনিষ্ঠসকলে জ্যেষ্ঠসকলৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰি আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ লগতে সমাজৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলকো যথোচিত সন্মান জনোৱা হয় ।
পৰম্পৰাগত ব্যঞ্জন আৰু সামূহিক নৃত্য
উৎসৱৰ আন এক বিশেষ আকৰ্ষণ আছিল 'পৰম্পৰাগত ব্যঞ্জনৰ জুতি'। বড়ো সমাজৰ বিভিন্ন সুস্বাদু পৰম্পৰাগত খাদ্যসম্ভাৰে উৎসৱলৈ অহা প্ৰতিগৰাকী লোককে আপ্লুত কৰে । আনহাতে, ৰঙীন পৰম্পৰাগত সাজ-পাৰ পিন্ধি ডেকা-গাভৰু, কণ-কণ শিশু আৰু বৃদ্ধ—সকলোৱে মাদলৰ তালে তালে সামূহিক নৃত্যত আত্মহাৰা হৈ পৰে । ই সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এক অপূৰ্ব আনন্দময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ।
সুৰৰ মূৰ্চ্ছনাত উখল-মাখল সন্ধিয়া
সন্ধিয়া বন্তি প্ৰজ্জ্বলন কাৰ্যসূচীৰে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় । এই অনুষ্ঠানে উৎসৱৰ মাদকতা দুগুণে বৃদ্ধি কৰে । অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ৰমৈ ৰাণী ব্ৰহ্ম আৰু মনচৌম বড়োৰ সুমধুৰ গীতৰ শৰায়ে উপস্থিত সহস্ৰাধিক দৰ্শকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি ৰাখে । অতীতৰ পৰম্পৰা আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ৰক্ষাৰ সংকল্পৰে আয়োজিত এই বৰ্ণিল উৎসৱত ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ সহস্ৰাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে । ৰাইজৰ এই বিপুল উপস্থিতিয়ে সমগ্ৰ কাৰ্যসূচীক সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলে ।
লগতে পঢ়ক : কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত কাৰ্বি পোছাকেৰে বিশ্বৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ আইমী বৰুৱাৰ