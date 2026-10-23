বাতিল হোৱা নাই দিলজিত দোছাঞ্জৰ দিল্লী কনচাৰ্ট, মুম্বাইৰ শ্ব’টো আত্মঘাতী বোমাৰে উৰুওৱাৰ ধমকি
দিলজিত দোছাঞ্জৰ কনচাৰ্ট পাতিবলৈ দিল্লী আৰক্ষীয়ে অনুমতি দিছে বুলি আয়োজকে নিশ্চিত কৰিছে ৷ পিছে মুম্বাইৰ কনচাৰ্টত আক্ৰমণ কৰা হ’ব বুলি ই-মেইল আহিছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2026 at 5:22 PM IST
মুম্বাই : গায়ক-অভিনেতা দিলজিৎ দোছাঞ্জে কনচাৰ্ট পাতিবলৈ অনুমতি লাভ কৰিছে ৷ তেওঁৰ অ’ৰা ইণ্ডিয়া ট্যুৰৰ অংশ হিচাপে দিল্লীত ৩০ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ’ব এই কনচাৰ্ট ৷ নিৰাপত্তা পৰ্যালোচনাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে কনচাৰ্ট পাতিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ।
আয়োজক বুকমাইশ্ব’ লাইভে স্পষ্ট কৰি দিছে যে, কনচাৰ্ট বাতিল হোৱাৰ প্ৰতিবেদন শুদ্ধ নহয় । আইএনএছক দিয়া এক বিবৃতিত বুকমাইশ্ব’ লাইভে কয় যে, এই অনুষ্ঠানৰ অনুমতি সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছিল ৷ গতিকে শ্ব’ বাতিল কৰা হৈছে বুলি জনসাধাৰণক বিভ্ৰান্ত কৰা উচিত নহয় ।
আয়োজকে বুজাই দিলে যে, উৎসৱৰ বতৰ আৰু অধিক সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিল্লী আৰক্ষীয়ে অতিৰিক্ত সুৰক্ষা, যাতায়ত আৰু মানুহৰ ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কয় ।
বুকমাইশ্ব’ লাইভে কয় যে, তেওঁলোকে দিল্লী আৰক্ষীৰ সৈতে এক আন্তৰিক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে, বিশদ পৰিকল্পনা দাখিল কৰিছে আৰু কৰ্তৃপক্ষক সকলো নিৰাপত্তা আৰু যাতায়তৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰাৰ আশ্বাস দিছে । ইয়াৰ পিছতে অনুষ্ঠানটোৰ বাবে পুনৰ বিবেচনা কৰি অনুমতি প্ৰদান কৰা হয় ।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, “আমি দিল্লী আৰক্ষীৰ লগতে উপস্থিত হ’বলগীয়া লোকসকলৰ সৈতে স্থানীয় যাত্ৰীসকলৰ বাবেও এক ভাল অভিজ্ঞতা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।”
ইয়াৰ পূৰ্বে খবৰ ওলাইছিল যে, জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়ামত দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ কনচাৰ্ট অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দিল্লী আৰক্ষীয়ে অনুমতি দিয়া নাছিল ৷ নিৰাপত্তাজনিত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি আৰক্ষী অনুমতি দিয়া নাছিল বুলি খবৰ ওলাইছিল ।
২১ অক্টোবৰৰ এখন আনুষ্ঠানিক পত্ৰত দক্ষিণ জিলাৰ উপ-আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে আয়োজক বুকমাইশ্ব’ লাইভ প্ৰাইভেট লিমিটেডক জনাইছিল যে, দোছাঞ্জক লৈ সংগীত অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ অনুৰোধ অনুমোদন কৰিব পৰা নগ’ল । আৰক্ষীৰ পত্ৰখনত অনুমতি স্থগিত ৰখাৰ কাৰণ হিচাপে নিৰাপত্তাৰ ভাবুকি আৰু আইন-শৃংখলাক লৈ উদ্বেগৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে । অৱশ্যে ইয়াত ভাবুকিৰ প্ৰকৃতি সন্দৰ্ভত অধিক সবিশেষ দিয়া হোৱা নাই ।
দিল্লীৰ এই কনচাৰ্টৰ জৰিয়তে দোছাঞ্জে ‘অ’ৰা ইণ্ডিয়া ট্যুৰ’ৰ আৰম্ভণি কৰিব । দেশৰ কেইবাখনো চহৰত ছয় সপ্তাহ ধৰি এই সংগীত ভ্ৰমণ চলি থাকিব । এই ভ্ৰমণ তালিকাত ইন্দোৰ, আহমেদাবাদ, মুম্বাই, বেংগালুৰু, আৰু লক্ষ্ণৌ আদি চহৰ অন্তভুক্ত হৈ আছে ।
এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে, বৰ্তমান মুম্বাইত এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছে ৷ টাইগাৰ শ্ৰফৰ সৈতে ঘটি যোৱা গুলীচালনাৰ ঘটনাটোৱে সকলোকে মৰ্মাহত কৰি তোলাৰ লগতে সকলোৰে মনত নিৰাপত্তাক লৈ ভয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷
আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক আটক কৰাৰ পাছত এই কথাও পোহৰলৈ আহিছে যে, দুৰ্বৃত্তৰ মূল লক্ষ্য টাইগাৰ নাছিলেই, তেওঁক আক্ৰমণ কৰাৰ পূৰ্বে অভিযুক্তই অমিতাভ বচ্চন, ছলমান খানকে ধৰি বিভিন্নজনৰ ঘৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল ৷ আজি খবৰ ওলাইছে যে, এতিয়া অমিতাভ বচ্চনৰ ঘৰৰ ওপৰত চকু আছে দুৰ্বৃত্তৰ ৷ মুম্বাই পুলিচে জনাই যে, তেওঁলোকলৈ এটা ই-মেইল আহিছে, য’ত উল্লেখ আছে যে- অমিতাভ বচ্চনৰ বাংলো জলছা তেওঁলোকে বোমাৰে উৰুৱাই দিব ৷
Mumbai | A school located in the BKC area of Mumbai has received an email threatening to target Amitabh Bachchan's bungalow. Further investigation underway: Mumbai Police— ANI (@ANI) October 23, 2026
T 5893 - चलो— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 23, 2026
ই-মেইলটোত দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ নামো উল্লেখ আছে ৷ ২৭ নৱেম্বৰত মুম্বাইৰ মহালক্ষ্মী ৰেচক’ৰ্ছত হ’বলগীয়া দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ কনচাৰ্টত আত্মঘাতী আক্ৰমণ কৰা হ’ব বুলি উল্লেখ আছে । এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছত অনুৰাগীসকল ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক :
দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ কনচাৰ্ট বাতিল, অনুমতি নিদিলে দিল্লী আৰক্ষীয়ে
গুলীচালনাৰ পূৰ্বে গুলীচালনাকাৰীয়ে বিগ বি, ছলমান খান আৰু অন্যান্য তাৰকাৰ ঘৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰে