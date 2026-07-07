ETV Bharat / entertainment

মুক্তিৰ মাত্ৰ দুদিন পিছতে জী-৫ৰ পৰা বিলোপ 'সতলুজ': চৰকাৰে দৰ্শালে সুৰক্ষাজনিত কাৰণ

'সতলুজ' নিষিদ্ধকৰণ বিতৰ্ক: 'দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ' চলিব পাৰিলে আমাৰ চিনেমাখন কিয় নোৱাৰে? – প্ৰশ্ন নিৰেন ভট্টৰ---

diljit dosanjh Satluj ban controversy: If Kashmir Files kerala story can run why can't our movie Niren Bhatt asks
ZEE5-ৰ পৰা হঠাতে আঁতৰিল দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ 'সতলুজ' (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 7, 2026 at 3:14 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: পৰ্দাত সদায় মনোৰঞ্জনহে বিচাৰি পোৱা যায় বুলি ভবাসকলেও এতিয়া ভাবিছে- এনেকুৱা কি আছে দিলজিতে অভিনয় কৰা সতলুজ চিনেমাখনত যে মুক্তিৰ পিছতে ছবিখন অ’টিটি প্লেটফৰ্মৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হ’ল ? আৰু লগতে ছবিখনক লৈ সামাজিক মাধ্যমত ইমান হৈ-চৈ কিয় ?

'সতলুজ' চলচ্চিত্ৰখনক 'ভাৰত-বিৰোধী' আখ্যা দিয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে লেখক নিৰেন ভট্টই, লগতে 'দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ' আৰু 'দ্য কেৰালা ষ্ট'ৰী'ৰ দৰে ছবি চলি থকাৰ সময়ত কেৱল তেওঁলোকৰ ছবিখনক লক্ষ্য কৰাৰ বিষয়ত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । জী-৫ৰ পৰা ছবিখন আঁতৰোৱাৰ পিছত তেওঁ কয় যে, এইখন কোনো ৰাজনৈতিক নহয়, কেৱল মানৱ অধিকাৰৰ ওপৰত আধাৰিত কাহিনীহে ।

জী-৫ প্লেটফৰ্মৰ পৰা দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ চলচ্চিত্ৰ 'সতলুজ' হঠাতে আঁতৰাই দিয়া কাৰ্যই এক নতুন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে । চলচ্চিত্ৰখনৰ লেখক নিৰেন ভট্টই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে, অন্য ৰাজনৈতিকভাৱে সংবেদনশীল চিনেমাৰ তুলনাত তেওঁলোকৰ ছবিখনৰ সৈতে কিয় এনে ধৰণৰ সুকীয়া ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । পূৰ্বে 'পঞ্জাৱ ৯৫' নামেৰে নামকৰণ কৰা 'সতলুজ' ছবিখনে চেঞ্চৰশ্বিপৰ সমস্যাক লৈ প্ৰায় চাৰি বছৰ ধৰি আৱদ্ধ হৈ থকাৰ পিছত বিগত শুকুৰবাৰে জী-৫-ত মুক্তি লাভ কৰিছিল । কিন্তু আচৰিত ধৰণে, মুক্তিৰ মাত্ৰ দুদিন পিছতেই কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী বা আনুষ্ঠানিক স্পষ্টীকৰণ নিদিয়াকৈ ছবিখন প্লেটফৰ্মখনৰ পৰা নোহোৱা হৈ পৰে ।

চলচ্চিত্ৰখনক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ সন্দৰ্ভত লেখক নিৰেন ভট্টই এয়া কোনো 'ভাৰত-বিৰোধী' অপপ্ৰচাৰ হ’ব পাৰে বুলি উঠা অভিযোগক তীব্ৰভাৱে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে । প্ৰশাসনে এই ছবিখন ভাৰত-বিৰোধী গোটসমূহে অপব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বুলি আশংকা কৰা খবৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ দি ভট্টই কয়, "এই যুক্তি একেবাৰেই গ্ৰহণযোগ্য নহয় । যদি 'দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ' আৰু 'দ্য কেৰালা ষ্ট'ৰী' চলিব পাৰে, তেন্তে সেইবোৰক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শক্তিৰ হাথিয়াৰ বুলি কিয় আখ্যা দিয়া হোৱা নাই ? কেৱল আমাৰ চিনেমাখনকে কিয় বাছি লোৱা হৈছে যাৰ দ্বাৰা উগ্ৰপন্থী শক্তিয়ে হঠাতে অপব্যৱহাৰ কৰিব ? আপুনি এটা সৰল জীৱনীমূলক কাহিনীক হেঁচা মাৰি ধৰিবলৈ এনেধৰণৰ ভিত্তিহীন আৰু কাল্পনিক সিদ্ধান্ত ল’ব নোৱাৰে । এই কথাৰ কোনো যুক্তিয়েই নাই ।"

চলচ্চিত্ৰখনৰ মুক্তি আৰু ইয়াক আঁতৰাই দিয়াৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত কোনো স্পষ্ট যোগাযোগ নথকাৰ বাবেও ভট্টই গভীৰ নিৰাশা প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁৰ মতে, ছবিখনৰ আচল সমস্যাটো কি, সেই বিষয়ে নিৰ্মাতাসকলক এতিয়াও স্পষ্টকৈ জনোৱা হোৱা নাই । তেওঁ কয় যে, তেওঁলোকে কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা বছৰ বছৰ ধৰি কেৱল মৌনতাৰহে সন্মুখীন হৈছে । চিনেমাখনৰ কোনবোৰ দৃশ্য আপত্তিজনক আছিল বা এই সিদ্ধান্তসমূহ কোনে লৈছিল, সেই বিষয়ে কোনো সঠিক স্পষ্টীকৰণ দিয়া হোৱা নাছিল । ভট্টই লগতে উল্লেখ কৰে যে জী-৫ৰ পৰা ছবিখন আঁতৰাই দিয়াৰ পিছতো এতিয়ালৈকে ইয়াৰ কোনো স্পষ্ট কাৰণ দৰ্শোৱা হোৱা নাই ।

জী-৫ প্লেটফৰ্মত কোনো ধৰণৰ প্ৰচাৰ অবিহনেই 'সতলুজ' ছবিখন মুক্তি দিয়াৰ পিছতেই এই নতুন বিতৰ্কৰ সূচনা হয় । মুক্তিৰ কিছু সময়ৰ পিছতেই ষ্ট্ৰীমিং প্লেটফৰ্মখনে ছবিখন আঁতৰাই দিয়ে । যদিও জী-৫এ এই সিদ্ধান্তৰ সন্দৰ্ভত ৰাজহুৱাকৈ কোনো কাৰণ দৰ্শোৱা নাই, পৰৱৰ্তী সময়ত এক চৰকাৰী সূত্ৰই এটা সংবাদ সংস্থাক জানিবলৈ দিয়ে যে সুৰক্ষাজনিত কাৰণৰ বাবেহে ছবিখন আঁতৰোৱা হৈছে ।উক্ত সূত্ৰটোৰ মতে, ছবিখন অ’টিটি প্লেটফৰ্মত মুক্তি দিয়া হৈছিল কাৰণ ষ্ট্ৰীমিং প্লেটফৰ্মত মুক্তিৰ বাবে চিনেমাট’গ্ৰাফ এক্টৰ অধীনত চেলুলয়ড ছবিৰ দৰে কেন্দ্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ প্ৰমাণীকৰণ ব’ৰ্ড বা চেঞ্চৰ ব’ৰ্ডৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ প্ৰয়োজন নহয় । কিন্তু এই মুক্তিৰ কথা চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাৰ পিছত, সুৰক্ষাজনিত কাৰণ দেখুৱাই মধ্যস্থতাকাৰী নীতি-নিৰ্দেশনাৰ অধীনত প্লেটফৰ্মখনক ছবিখন আঁতৰাবলৈ কোৱা হৈছিল ।

'সতলুজ' ছবিখন মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী যশৱন্ত সিং খালৰাৰ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত । তেওঁ ১৯৮৪ চনৰ পৰা ১৯৯৪ চনৰ ভিতৰত পঞ্জাৱত প্ৰায় ২৫,০০০ অচিনাক্ত লোকক বেআইনীভাৱে শৱদাহ কৰাৰ অভিযোগ পোহৰলৈ আনিছিল । চলচ্চিত্ৰখনত দিলজিৎ দোছাঞ্জে খালৰাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । হনী ট্ৰেহানৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই ছবিখন মেকগাফিন পিকচাৰ্ছ আৰু আৰএছভিপিৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । দিলজিতৰ উপৰিও ছবিখনৰ অভিনয় শিল্পীসকলৰ ভিতৰত আছে অৰ্জুন ৰামপাল, কনৱলজিৎ সিং, সুবিন্দৰ ভিকী আৰু গীতিকা বিদ্যা ওহ্লিয়ান ।

লগতে পঢ়ক : ৰিতেশ দেশমুখৰ আৱেগিক ক্ষণ: 'মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্ৰ' হোৱাৰ বাবে কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণিতে শুনিছিল কটু কথা

TAGGED:

সতলুজ চিনেমা বিতৰ্ক
দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ সতলুজ
নিৰেন ভট্ট সতলুজ লেখক
জছৱন্ত সিং খালৰা জীৱনীমূলক চিনেমা
SATLUJ MOVIE CONTROVERSY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.