টৰণ্ট’ বিশ্ববিদ্যালয়ত দিলজিৎ দোছাঞ্জক লৈ পাঠ্যক্ৰম, খবৰ পাই কি ক’লে তাৰকাগৰাকীয়ে ?

টৰণ্ট’ বিশ্ববিদ্যালয়ত দিলজিৎ দোছাঞ্জক লৈ পাঠ্যক্ৰম, খবৰ পাই কি ক’লে তাৰকাগৰাকীয়ে ?
টৰণ্ট’ বিশ্ববিদ্যালয়ে দিলজিৎ দোছাঞ্জক লৈ আৰম্ভ কৰা এক বিশেষ পাঠ্যক্ৰমৰ সন্দৰ্ভত জনপ্ৰিয় পঞ্জাবী গায়ক তথা অভিনেতাগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 29, 2026 at 12:58 PM IST
হায়দৰাবাদ : বিশ্বজুৰি খলকনি তোলা পঞ্জাবী তাৰকা দিলজিৎ দোছাঞ্জক লৈ কানাডাৰ টৰণ্ট’ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিছে । এই কথা জানিব পাৰি দিলজিতে ধেমেলীয়া সুৰত কয় যে তেওঁলোকে তেওঁৰ বিষয়ে কি পঢ়ুৱাব, সেই বিষয়ে তেওঁ নিজে একো নাজানে । তেওঁ লগতে কয় যে তেওঁ কেৱল দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ আৰু তেওঁৰ ইংৰাজী ভাষাতো দখল সিমান ভাল নহয় । গতিকে এটা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত তেওঁৰ দৰে এজন ব্যক্তিক লৈ কি আলোচনা হ’ব পাৰে, তাক লৈ তেওঁ নিজেই আচৰিত হৈছে ।
আৱেগিক দিলজিৎ দোছাঞ্জ
টৰণ্ট’ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমৰ চৰ্চাৰ মাজতে শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাৰ জনপ্ৰিয় শ্ব’ ‘দ্য টুনাইট শ্ব’ (The Tonight Show)’ত জিম্মী ফেলনৰ সৈতে হোৱা এক কথোপকথনত দিলজিৎ দোছাঞ্জ আৱেগিক হৈ পৰা দেখা গৈছে । দিলজিতে জিম্মী ফেলনৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত কানাডাৰ ভেনকুভাৰত তেওঁ শেহতীয়াকৈ কৰা অনুষ্ঠানটোৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে । তেওঁ কয়, "১৯১৪ চনত যেতিয়া ভাৰতীয়সকল প্ৰথমবাৰৰ বাবে কানাডালৈ গৈছিল, তেতিয়া তেওঁলোকক ষ্টেডিয়ামত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হোৱা নাছিল । মোৰ অনুষ্ঠানটো যিটো ষ্টেডিয়ামত হৈছিল, তাৰ পৰা মাত্ৰ দুই কিলোমিটাৰ দূৰত্বতে বিখ্যাত ‘কোমাগাটা মাৰু’ (গুৰু নানক জাহাজ) কাণ্ডটো সংঘটিত হৈছিল । যিখন চহৰত এসময়ত আমাৰ মানুহক বাধা দিয়া হৈছিল, সেই একেখন চহৰৰে এটা ষ্টেডিয়ামত আজি ৫৫,০০০ দৰ্শকে মোৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ অহাটো অতি ডাঙৰ আৰু গৌৰৱৰ কথা ।"
ভেনকুভাৰৰ ঐতিহাসিক ঘটনা
দিলজিতে উল্লেখ কৰা এই ঘটনাটো আছিল ১৯১৪ চনৰ, যেতিয়া 'কোমাগাটা মাৰু' নামৰ এখন জাপানী জাহাজ ৩৫০ জনতকৈও অধিক যাত্ৰী লৈ ভেনকুভাৰত উপস্থিত হৈছিল । এই যাত্ৰীসকলৰ বেছিভাগেই আছিল পঞ্জাবৰ শিখ ধৰ্মৰ লোক, যাৰ সৈতে কিছুসংখ্যক মুছলমান আৰু হিন্দু লোকো আছিল ।
সেই সময়ৰ কানাডা চৰকাৰে তেওঁলোকৰ দেশত প্ৰৱেশৰ ক্ষেত্ৰত বৈষম্যমূলক নীতি অৱলম্বন কৰিছিল । "নিৰন্তৰ যাত্ৰা" (Continuous Journey) নামৰ এক কঠোৰ নিয়মৰ দোহাই দি কানাডা কৰ্তৃপক্ষই ভাৰতীয় যাত্ৰীসকলক জাহাজৰ পৰা নামিবলৈ অনুমতি নিদিলে । যাত্ৰীসকলক জোৰকৈ নিজা দেশলৈ উভতি যাবলৈ বাধ্য কৰা হৈছিল । যেতিয়া জাহাজখন পুনৰ ভাৰতত উপস্থিত হয়, তেতিয়া তেওঁলোকে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা হিংসাত্মক আক্ৰমণ আৰু কাৰাবাসৰ দৰে কঠিন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল ।
দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ সফলতা
অতীতৰ এই বৈষম্যমূলক ইতিহাসৰ পটভূমিত আজিৰ দিনত সেই একেইখন চহৰতে ৫৫,০০০ মানুহৰ উপস্থিতিত ভাৰতীয় শিল্পী হিচাপে দিলজিতে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰাটো সঁচাকৈয়ে এক ঐতিহাসিক সফলতা ।
দিলজিতে আৱেগিক হৈ পুনৰ ক’লে, "গতিকে হয়, এতিয়া আমাৰ বাবে এয়া এক বিৰাট ডাঙৰ কথা: একেখন চহৰৰ এটা ষ্টেডিয়ামত ৫৫,০০০ মানুহৰ উপস্থিতি । যিখন ঠাইত আমাক এসময়ত সোমাবলৈ অনুমতি দিয়া হোৱা নাছিল, তাৰ পৰা মাত্ৰ দুই কিলোমিটাৰ নিলগত আজি আমি থিয় দিছোঁহি ।"
দিলজিৎ দোছাঞ্জক লৈ পাঠ্যক্ৰম
তাৰ পিছত ফেলনে উল্লেখ কৰে, "আচলতে টৰণ্ট’ৰ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আপোনাৰ বিষয়ে এটা পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিছে ।" উত্তৰত দিলজিতে কয়, "অ’ হয় ছাৰ । মই অৱশ্যে সেই বিষয়ে একো নাজানো, কাৰণ মই কেতিয়াও কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়লৈ যোৱা নাই । মই কেৱল দশম শ্ৰেণীটোহে পাছ কৰিছোঁ, সেইবাবেই মোৰ ইংৰাজীটো অলপ বেয়া । কিন্তু হয়, তেওঁলোকে টৰণ্ট’ বিশ্ববিদ্যালয়ত মোক লৈ এটা পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিছে ।"
ফেলনে দিলজিতক সুধিলে, "সেই পাঠ্যক্ৰমটোত কি পঢ়ুৱাব... আপুনি জানেনে তেওঁলোকে কি শিকাবলৈ গৈ আছে ?" দিলজিতে ধেমেলীয়াকৈ উত্তৰ দিলে, "আচলতে মই নিজেই নাজানো ।" তাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁক সোধা হ’ল যে মানুহৰ বাবে তেওঁৰ বাৰ্তা কি হ’ব, দিলজিতে অতি সুন্দৰকৈ উত্তৰ দিলে, "মোৰ বাৰ্তা হ’ল কেৱল— মৰম, ক্ষমা আৰু সন্মান । এয়াই মোৰ একমাত্ৰ বাৰ্তা ।"
