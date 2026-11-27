দিলজিৎ দোছাঞ্জ মুম্বাই কনচাৰ্ট ২০২৬: নিষিদ্ধ কৰা হৈছে বহু বস্তু, সম্পূৰ্ণ তালিকাখন চাওক
পোষ্টাৰ, পতাকা, মেকআপ একো নিব নোৱাৰিৱ কনচাৰ্টলৈ ৷ দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ শ্ব’ৰ পূৰ্বে জাৰি কৰা নতুন নিয়ম অনুসৰি এই বস্তুবোৰ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে; সম্পূৰ্ণ তালিকাখন চাওক-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 3:38 PM IST
হায়দৰাবাদ : পাঞ্জাবী গায়ক-অভিনেতা দিলজিৎ দোছাঞ্জ তেওঁৰ ‘অ’ৰা ইণ্ডিয়া ট্যুৰ ২০২৬’ৰ পৰৱৰ্তী শ্ব’—মুম্বাই কনচাৰ্টৰ বাবে সাজু হৈছে । অনুষ্ঠানৰ এদিন পূৰ্বে আয়োজকসকলে অনুৰাগীৰ প্ৰৱেশ সন্দৰ্ভত কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।
২৭ নৱেম্বৰত মহালক্ষ্মী ৰেচ ক’ৰ্ছত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে বুকমাইশ্ব’ৱে এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ শ্ৰোতা-দৰ্শকে উক্ত স্থানলৈ কি কি নিব পাৰিব সেই সন্দৰ্ভত এই তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
নিষিদ্ধ বস্তুৰ তালিকাত পতাকা, বেনাৰ, পোষ্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডিঅ’ডৰেণ্ট, মেকআপ প্ৰডাক্ট আৰু আনকি কলমলৈকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । এই নিষেধাজ্ঞাৰ কাৰণ হিচাপে নিৰাপত্তাজনিত উদ্বেগ উল্লেখ কৰি আয়োজকসকলে কনচাৰ্টলৈ যোৱা লোকসকলক শ্ব’ত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে গাইডলাইনসমূহ জানি ল’বলৈ আহ্বান জনাইছে ।
নিষিদ্ধ সামগ্ৰীৰ তালিকা
আয়োজকৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি কনচাৰ্টত উপস্থিত থকা লোকসকলে স্থানলৈ পতাকা, বেনাৰ, পোষ্টাৰ আনিব নোৱাৰিব । নিষিদ্ধ বস্তুৰ তালিকাত চোকা বস্তু—যেনে কটাৰী, ব্লে, আৰু ধাৰ থকা গহনা—লগতে লাইটাৰ আৰু লেজাৰ পইণ্টাৰ আদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ভিৰৰ মাজত পেলাব পৰা বস্তু যেনে পানীৰ বেলুন, কণী, মাৰ্কাৰ, কলম আদিও লৈ যাব নোৱাৰিব । ইয়াৰ উপৰিও কাঁচ, ধাতু বা প্লাষ্টিকৰ দৰে সামগ্ৰীৰে নিৰ্মিত খালী বটল নিষিদ্ধ বস্তুৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
অন্যান্য নিষিদ্ধ সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত আছে ছাতি, পেছাদাৰী কেমেৰা, ট্ৰাইপড, ছেল্ফি ষ্টিক, গ’প্ৰ’, ড্ৰ’ন আৰু ৰেকৰ্ডিং সঁজুলি । এৰ’ছল, স্প্ৰে-ছানস্ক্ৰীণ, ডিঅ’ডৰেণ্ট আৰু ক্ৰীমকে ধৰি মেকআপ সামগ্ৰী ভিতৰলৈ লৈ যোৱাৰ অনুমতি নাই । ডাঙৰ বেগ, বেকপেক, লেপটপ, টেবলেট আদিও নিষিদ্ধ ।
লগত কি লৈ যাব পাৰিব?
আয়োজকৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি কনচাৰ্টলৈ শ্ৰোতা-দৰ্শকে পাৱাৰ বেংক আৰু চিকিৎসকে লিখি দিয়া ঔষধ আনিব পাৰিব, যদিহে তেওঁলোকৰ হাতত পৰীক্ষণৰ উদ্দেশ্যে বৈধ প্ৰেছক্ৰিপশ্বন থাকে । দৰ্শকে প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰদান কৰা ফটো পৰিচয় পত্ৰও লৈ যাব লাগিব ।
আয়োজকসকলে শ্ৰোতা-দৰ্শকক বহু আগতেই উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ দীঘলীয়া শাৰীৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আৰু অনুষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে দিয়া নিৰ্দেশনা মানি চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে ।
পতাকা আৰু পোষ্টাৰ কিয় নিষিদ্ধ এই শ্ব’ত?
মন কৰিবলগীয়া যে, চলিত বৰ্ষৰ মে’ মাহত কানাডাৰ কেলগাৰীত দিলজিত দোছাঞ্জৰ কনচাৰ্টৰ সময়ত সংঘটিত হোৱা বিতৰ্কৰ কেইমাহমানৰ পাছতে এই পতাকা আৰু পোষ্টাৰ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি কনচাৰ্টৰ সময়ত একাংশ ব্যক্তিয়ে খালিস্তানৰ সমৰ্থনত পতাকা উৰুৱাই থকা দেখা গৈছিল ।
খবৰ অনুসৰি গায়কজনে নিৰাপত্তাৰক্ষীক অনুষ্ঠানটোত ব্যাঘাত জন্মাবলৈ চেষ্টা কৰাসকলক আঁতৰাই পেলাবলৈ কৈছিল—এই কাৰ্যৰ বাবে তেওঁ পাঞ্জাবী সম্প্ৰদায়ৰ কিছুমান বিশেষ শ্ৰেণীৰ লোকৰ সমালোচনাৰো সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল ।
কিন্তু পিছত দিলজিতে এটা ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীৰ জৰিয়তে এই বিতৰ্কক সম্বোধন কৰি স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, মানুহে নিজৰ পৰিচয় প্ৰকাশ কৰিবলৈ বা সমৰ্থন দেখুৱাবলৈ পতাকা বা বেনাৰ লৈ যোৱাত তেওঁৰ কোনো আপত্তি নাই । তেওঁ বুজাই দিলে যে, আন অনুৰাগীক অশান্তি দিয়া বা কনচাৰ্টত ব্যাঘাত জন্মোৱা ব্যক্তিসকলকহে তেওঁ আঁতৰাবলৈ কৈছিল ৷
ইফালে কিছুদিন পূৰ্বে, মুম্বাইৰ দিলজিতৰ কনচাৰ্টত বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি দিয়া হৈছিল । এই ভাবুকি আহিছিল খালিস্তানী সমৰ্থকৰ পৰা । এতিয়া পৰিস্থিতি চাই আয়োজকসকলে কিছুমান বিশেষ সামগ্ৰীৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ বেংগালুৰু কনচাৰ্টত বোমাৰ ভাবুকি, গোচৰ দাখিল
ভাৰত কাৰো পৈতৃক সম্পত্তি নহয়, সমালোচনাকাৰীক চোকা প্ৰত্যুত্তৰ দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ
বাতিল হোৱা নাই দিলজিত দোছাঞ্জৰ দিল্লী কনচাৰ্ট, মুম্বাইৰ শ্ব’টো আত্মঘাতী বোমাৰে উৰুওৱাৰ ধমকি