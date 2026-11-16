ভাৰত কাৰো পৈতৃিক সম্পত্তি নহয়, সমালোচনাকাৰীক চোকা প্ৰত্যুত্তৰ দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ
ইন্দোৰত কনচাৰ্টৰ সময়ত দিলজিৎ দোছাঞ্জে তেওঁৰ বিৰোধীসকলক উদ্দেশ্যি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁৰ অনুষ্ঠান বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা কৰা বুলিও উল্লেখ কৰে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 16, 2026 at 11:00 AM IST
হায়দৰাবাদ : দেওবাৰে ইন্দোৰত পাঞ্জাবী কণ্ঠশিল্পী দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ লাইভ কনচাৰ্ট অনুষ্ঠিত হয় । অনুষ্ঠানৰ সময়ত তেওঁ দাবী কৰে যে চহৰখনত তেওঁৰ অনুষ্ঠানটো বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল ৷ ৰাহত ইন্দোৰীৰ কবিতা আবৃত্তি কৰি ইন্দোৰত বিৰোধীসকলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে দিলজিৎ দোছাঞ্জে ৷
অনুৰাগীসকলক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰি কোনো ভয় অবিহনে ইন্দোৰ চহৰখনত উপস্থিত হয় কণ্ঠশিল্পী দিলজিৎ দোছাঞ্জ । তেওঁ বিখ্যাত কবিতাটোও আবৃত্তি কৰে, “হিন্দুস্তান কাৰো পৈতৃক সম্পত্তি নহয় ।”
আমি আগতেও ভয় কৰা নাছিলোঁ, আজিও কৰা নাই
দৰ্শকক ‘জয় শ্ৰী মহাকাল’ ধ্বনি দি দিলজিৎ দোছাঞ্জে লাইভ কনচাৰ্টৰ আৰম্ভণি কৰে । মঞ্চত দিলজিৎে মন্তব্য কৰিলে, "এইটো গান নাগাবা, সেইটো গান নাগাবা; এইটো কৰিব নোৱাৰি, সেইটো কৰিব নোৱাৰি—চাওক, এইখন মহাকালৰ ভূমি আৰু আমাক ইয়ালৈ অহাত কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে । আমি আগতে কেতিয়াও ভয় কৰা নাছিলোঁ আৰু আজিও ভয় কৰা নাই । জয় শ্ৰী মহাকাল ।"
ভাৰত কাৰোবাৰ পৈতৃক সম্পত্তি নেকি?
দিলজিৎে কনচাৰ্টত প্ৰয়াত উৰ্দু কবি ৰাহত ইন্দোৰীৰ বিখ্যাত গজলৰ কেইটামান শাৰীও আবৃত্তি কৰে । তেওঁ তলত দিয়া শাৰীবোৰ আবৃত্তি কৰে, "আমাৰ মুখৰ পৰা যি ওলাই আহে সেয়াই সত্য; আমাৰ মুখত তোমাৰ জিভা জানো আছে? যদি বিৰোধিতা হয়, তেন্তে হ’বলৈ দিয়ক—এয়া জীৱনতো নহয়; এই সকলোবোৰ কেৱল ধোঁৱা, বিশাল আকাশখন নিজেই নহয় । এই মাটিত সকলোৰে তেজ মিহলি হৈ আছে; ভাৰত কাৰো পিতৃৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহয় ।"
দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ ইন্দোৰ কনচাৰ্টত কিয় বাধা আৰোপ কৰা হ’ল?
দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ ইন্দোৰ কনচাৰ্টটো এনে এটা সময়ত অনুষ্ঠিত হয়, যেতিয়া জিলা শিশু সুৰক্ষা বিষয়াই অনুষ্ঠানৰ সময়ত দিলজিতৰ চাৰিটা গীত বজাব নালাগে বুলি সভাস্থলী পৰিচালনা সমিতিক নিৰ্দেশ দিছিল । এই জাননী ৬ নৱেম্বৰত মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন বিভাগৰ অধীনত কাম কৰা জিলা শিশু সুৰক্ষা বিষয়াই জাৰি কৰিছিল ।
ইয়াত ‘পটিয়ালা পেগ’, ‘৫ টাৰা’, ‘জীভ বিচ আফিম’ (যিটো গীত ‘কেছ’ বুলিও জনা যায়) আৰু ‘জট উথে ফায়াৰ কৰ্দা’ গীতৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল । দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ গীতৰ কথাই সৰু ল’ৰা-ছোৱালীৰ ওপৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বুলি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে বিষয়াসকলে । যিহেতু পাঁচ বছৰৰ ওপৰৰ শিশুসকলক কনচাৰ্টত অংশগ্ৰহণৰ অনুমতি দিয়া হৈছিল, সেয়েহে পৰিচালনা সমিতিক এই গীতসমূহ যাতে পৰিবেশনত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিবলৈ কোৱা হৈছিল ।
কি ক’লে পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে?
এই জাননীখনত ২০১৯ চনৰ জুলাই মাহত পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে গৃহীত কৰা আদেশৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে । মূলতঃ শব্দ প্ৰদূষণৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত আদালতে মদ, ড্ৰাগছ আৰু হিংসাক মহিমামণ্ডিত কৰা গীতৰ সন্দৰ্ভত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । আদালতে লক্ষ্য কৰিছিল যে সমগ্ৰ পঞ্জাৱ, হাৰিয়ানা, আৰু চণ্ডীগড়ত শেহতীয়াকৈ গীতৰ জৰিয়তে মদ, ড্ৰাগছ আৰু হিংসাৰ মহিমামণ্ডিতকৰণ বৰ্ধিত হৈছে । আদালতে আৰু কয়, "এনে গীতে সৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ ওপৰত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলায় ।"
আদালতে আৰক্ষী অধীক্ষকসকলক নিৰ্দেশ দিছিল যে লাইভ প্ৰদৰ্শনৰ সময়ত যাতে মদ, ড্ৰাগছ আৰু হিংসাৰ মহিমামণ্ডিত কৰা গীত পৰিৱেশন কৰা নহয় ৷
২০ ডিচেম্বৰলৈ ভাৰতত থাকিব দিলজিৎ
‘অ’ৰা ইণ্ডিয়া ট্যুৰ ২০২৬’ৰ অংশ আছিল ইন্দোৰত অনুষ্ঠিত এই কনচাৰ্ট ৷ ৩০ অক্টোবৰত দিল্লীৰ পৰা আৰম্ভ হয় দোছাঞ্জৰ এই ট্যুৰ । সেই কনচাৰ্টটোও আৰক্ষীৰ অনুমতি আৰু নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাক লৈ অনিশ্চয়তাৰ মাজত হৈছিল । দোছাঞ্জে ২০ ডিচেম্বৰলৈকে ভাৰতত থাকিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু বাকী সকলো শ্ব’ৰ বাবে বৰ্তমান তেওঁ প্ৰস্তুতি চলাই আছে ।
লগতে পঢ়ক : পাঞ্জাবীক যুঁজিবলৈ শিকাব নালাগে: দিলজিৎ দোছাঞ্জে দিল্লীৰ কনচাৰ্টত সমালোচকক চোকা উত্তৰ দিয়ে