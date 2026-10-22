ETV Bharat / entertainment

দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ কনচাৰ্ট বাতিল, অনুমতি নিদিলে দিল্লী আৰক্ষীয়ে

৩০ অক্টোবৰত জে এল এন ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ কনচাৰ্টৰ অনুমতি নিদিলে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ৷

Delhi Police deny permission for Diljit Dosanjh's October 30 concert at JLN Stadium
গায়ক দিলজিৎ দোছাঞ্জ (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 22, 2026 at 4:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : গায়ক দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ অনুৰাগীৰ বাবে এটা দুঃখবৰ ৷ জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পীগৰাকীৰ সংগীতানুষ্ঠান এটা বাতিল কৰা হৈছে ৷ সংগীতানুষ্ঠানটো দিল্লীত হোৱাৰ কথা আছিল ৷ তেওঁৰ সংগীতানুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই থকা অনুৰাগীসকলে এতিয়া আৰু কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব ৷

দিল্লী আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ৩০ অক্টোবৰত জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া কনচাৰ্টৰ বাবে তেওঁলোকে অনুমতি প্ৰদান নকৰিলে ৷

দিল্লীৰ কনচাৰ্ট তেওঁৰ অ’ৰা ইণ্ডিয়া ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে অনুষ্ঠিত কৰাৰ যো-জা চলোৱা হৈছিল ৷ আৰক্ষীয়ে অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰাৰ বাবে কৰা অনুৰোধ পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিছতো নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত অনুমোদন জনাব নোৱাৰিলে ৷

দক্ষিণ দিল্লীৰ উপ-আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে টিকটিং প্লেটফৰ্ম বুকমাইশ্ব’লৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ৷ পত্ৰখনৰ তথ্য অনুসৰি, ভাবুকি সম্পৰ্কীয় ইনপুট, উৎসৱৰ বতৰত নিৰাপত্তাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু অন্যান্য আইন-শৃংখলাৰ চিন্তাৰ বাবে অনুৰোধ অনুমোদন কৰিব পৰা নগ'ল ।

ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত পাঞ্জাবী কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ লাইভ অনুষ্ঠান চাবলৈ অনুৰাগীসকলে আগ্ৰহেৰে বাট চাই থকাৰ সময়তে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।

দোছাঞ্জে বিশ্বৰ কেইবাটাও ডাঙৰ স্থানত প্ৰদৰ্শনী কৰিছে, যেনে নিউয়ৰ্কৰ মেডিছন স্কোৱাৰ গাৰ্ডেন আৰু লণ্ডনৰ ৱেম্বলী ষ্টেডিয়াম । তেওঁ ৱেম্বলী ষ্টেডিয়ামত প্ৰধান প্ৰদৰ্শনী কৰা আৰু সকলো টিকট বিক্ৰী কৰা প্ৰথমজন পাঞ্জাবী শিল্পী হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷

উল্লেখ্য যে, ৩০ অক্টোবৰৰ পৰা নতুন দিল্লীৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত দিলজিতে এই সংগীত ভ্ৰমণ আৰম্ভ কৰাৰ কথা আছিল । ইয়াৰ পিছতে দিল্লী-এনচিআৰ, ইন্দোৰ, আহমেদাবাদ, মুম্বাই, বেংগালুৰু, লক্ষ্ণৌ আৰু চণ্ডীগড়ত ধাৰাবাহিকভাৱে কনচাৰ্ট পৰিৱেশন কৰাৰ কথা । খবৰ অনুসৰি, কলকাতাকো ভ্ৰমণসূচীত সংযোজন কৰা হৈছে । যদিও প্ৰথমতে দিল্লী কনচাৰ্ট ১ নৱেম্বৰত হোৱাৰ কথা আছিল পিছলৈ তাৰিখটো ৩০ অক্টোবৰলৈ সলনি কৰা হয় । কিন্তু দিল্লী আৰক্ষীৰ অনুমতি সম্পৰ্কীয় সমস্যা আৰু নিৰাপত্তা সম্পৰ্কীয় জটিলতাৰ বাবে দিল্লীৰ অনুষ্ঠানটো বাতিল কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :

টৰণ্ট’ বিশ্ববিদ্যালয়ত দিলজিৎ দোছাঞ্জক লৈ পাঠ্যক্ৰম, খবৰ পাই কি ক’লে তাৰকাগৰাকীয়ে ?

দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ ‘ন’ টেনশ্বন’ মন্ত্ৰ, বাহিৰ কৰি পেলাওক তেনেকুৱা মানুহ

TAGGED:

DILJIT DOSANJH DELHI CONCERT
দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ কনচাৰ্ট বাতিল
জে এল এন ষ্টেডিয়াম
গায়ক দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ খবৰ
DILJIT DOSANJH CONCERT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.