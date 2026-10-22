দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ কনচাৰ্ট বাতিল, অনুমতি নিদিলে দিল্লী আৰক্ষীয়ে
৩০ অক্টোবৰত জে এল এন ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ কনচাৰ্টৰ অনুমতি নিদিলে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 4:04 PM IST
হায়দৰাবাদ : গায়ক দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ অনুৰাগীৰ বাবে এটা দুঃখবৰ ৷ জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পীগৰাকীৰ সংগীতানুষ্ঠান এটা বাতিল কৰা হৈছে ৷ সংগীতানুষ্ঠানটো দিল্লীত হোৱাৰ কথা আছিল ৷ তেওঁৰ সংগীতানুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই থকা অনুৰাগীসকলে এতিয়া আৰু কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব ৷
দিল্লী আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ৩০ অক্টোবৰত জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া কনচাৰ্টৰ বাবে তেওঁলোকে অনুমতি প্ৰদান নকৰিলে ৷
STORY | Delhi Police denies permission for Diljit Dosanjh's Oct 30 concert at JLN stadium Delhi Police has denied permission for Punjabi singer Diljit Dosanjh's scheduled concert at Jawaharlal Nehru Stadium on October 30, citing security concerns and the festive season, an official said on Thursday. READ: https://t.co/cORgJqZ5or— Press Trust of India (@PTI_News) October 22, 2026
দিল্লীৰ কনচাৰ্ট তেওঁৰ অ’ৰা ইণ্ডিয়া ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে অনুষ্ঠিত কৰাৰ যো-জা চলোৱা হৈছিল ৷ আৰক্ষীয়ে অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰাৰ বাবে কৰা অনুৰোধ পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিছতো নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত অনুমোদন জনাব নোৱাৰিলে ৷
দক্ষিণ দিল্লীৰ উপ-আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে টিকটিং প্লেটফৰ্ম বুকমাইশ্ব’লৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ৷ পত্ৰখনৰ তথ্য অনুসৰি, ভাবুকি সম্পৰ্কীয় ইনপুট, উৎসৱৰ বতৰত নিৰাপত্তাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু অন্যান্য আইন-শৃংখলাৰ চিন্তাৰ বাবে অনুৰোধ অনুমোদন কৰিব পৰা নগ'ল ।
ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত পাঞ্জাবী কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ লাইভ অনুষ্ঠান চাবলৈ অনুৰাগীসকলে আগ্ৰহেৰে বাট চাই থকাৰ সময়তে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।
দোছাঞ্জে বিশ্বৰ কেইবাটাও ডাঙৰ স্থানত প্ৰদৰ্শনী কৰিছে, যেনে নিউয়ৰ্কৰ মেডিছন স্কোৱাৰ গাৰ্ডেন আৰু লণ্ডনৰ ৱেম্বলী ষ্টেডিয়াম । তেওঁ ৱেম্বলী ষ্টেডিয়ামত প্ৰধান প্ৰদৰ্শনী কৰা আৰু সকলো টিকট বিক্ৰী কৰা প্ৰথমজন পাঞ্জাবী শিল্পী হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷
উল্লেখ্য যে, ৩০ অক্টোবৰৰ পৰা নতুন দিল্লীৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত দিলজিতে এই সংগীত ভ্ৰমণ আৰম্ভ কৰাৰ কথা আছিল । ইয়াৰ পিছতে দিল্লী-এনচিআৰ, ইন্দোৰ, আহমেদাবাদ, মুম্বাই, বেংগালুৰু, লক্ষ্ণৌ আৰু চণ্ডীগড়ত ধাৰাবাহিকভাৱে কনচাৰ্ট পৰিৱেশন কৰাৰ কথা । খবৰ অনুসৰি, কলকাতাকো ভ্ৰমণসূচীত সংযোজন কৰা হৈছে । যদিও প্ৰথমতে দিল্লী কনচাৰ্ট ১ নৱেম্বৰত হোৱাৰ কথা আছিল পিছলৈ তাৰিখটো ৩০ অক্টোবৰলৈ সলনি কৰা হয় । কিন্তু দিল্লী আৰক্ষীৰ অনুমতি সম্পৰ্কীয় সমস্যা আৰু নিৰাপত্তা সম্পৰ্কীয় জটিলতাৰ বাবে দিল্লীৰ অনুষ্ঠানটো বাতিল কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
টৰণ্ট’ বিশ্ববিদ্যালয়ত দিলজিৎ দোছাঞ্জক লৈ পাঠ্যক্ৰম, খবৰ পাই কি ক’লে তাৰকাগৰাকীয়ে ?
দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ ‘ন’ টেনশ্বন’ মন্ত্ৰ, বাহিৰ কৰি পেলাওক তেনেকুৱা মানুহ