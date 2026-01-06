সাধাৰণ ঘৰৰ ল’ৰাৰ পৰা গ্ল'বেল ষ্টাৰলৈকে, দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ এই যাত্ৰা সঁচাই অনুপ্ৰেৰণাদায়ক

সাধাৰণ ঘৰৰ ল’ৰাৰ পৰা গ্ল'বেল ষ্টাৰলৈকে, দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ এই যাত্ৰা সঁচাই অনুপ্ৰেৰণাদায়ক
আজি পাঞ্জাবী কণ্ঠশিল্পী দিলজিৎ দোছাঞ্জে ৪২ সংখ্যক জন্মদিন উদযাপন কৰিছে । শিল্পীগৰাকীৰ ৫টা হিট গান শুনো আহক -
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 6, 2026 at 4:56 PM IST
হায়দৰাবাদ: গ্ল’বেল আইকন দিলজিৎ দোছাঞ্জে আজি ৪২ সংখ্যক জন্মদিন উদযাপন কৰিছে ৷ অনুৰাগীয়ে বহুত মৰমলগা শুভেচ্ছাৰে শিল্পীগৰাকীৰ দিনটো বিশেষ কৰি তুলিছে ৷ বৰ্তমান সময়ত দিলজিৎ দোছাঞ্জে নিজকে এগৰাকী শীৰ্ষস্থানীয় সংগীতশিল্পী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
পঞ্জাৱৰ গৌৰৱ দোছাঞ্জে পৰম্পৰাগত লোকসংগীতক পপ আৰু হিপ-হপৰ সৈতে সংযোগ কৰি বিশ্ব দৰবাৰত সংগীতক এক অনন্য মাত্ৰাৰে উপস্থাপন কৰিছে ৷ দোছাঞ্জৰ সংগীত ধুমুহাৰ দৰে বিয়পি পৰিছে । তেওঁৰ আচৰিত মঞ্চ উপস্থিতিয়ে সদায় দৰ্শকক মুহি আহিছে । এক কথাত ক’বলৈ গ’লে বৰ্তমান দিলজিৎ দোছাঞ্জে সংগীত জগতত শাসন চলাই আছে বুলিয়ে ক’ব পাৰি ।
তলৰ তালিকাত দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ কেইটামান হিট গান উল্লেখ কৰা হ’ল-
বৰ্ণ টু শ্বাইন (২০২০)
'বৰ্ণ টু শ্বাইন'- পাঞ্জাবী গায়ক দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ এই গীতটোৱে তেওঁক পঞ্জাৱৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি অৰ্জন কৰাত সহায় কৰিছিল । এই গীতটি G.O.A.T এলবামৰ অন্যতম এটা জনপ্ৰিয় গীত । বৰ্তমানলৈকে গীতটোৱে ৪৮৫ মিলিয়ন ভিউজ লাভ কৰিছে ।
দু ইউ ন’ (২০১৬)
এই গ্ল’বেল হিট গীতটোত দিলজিৎ দোছাঞ্জে তেওঁৰ প্ৰেমিকাক তেওঁৰ অনুভৱ বুজি পাইছে নেকি বুলি সুধিছে । লছ এঞ্জেলছত শ্বুট কৰা এই মিউজিক ভিডিঅ’টোৱে এতিয়ালৈকে ২৯.৬ কোটি ভিউজ লাভ কৰিছে ।
লেম্বৰ্গিনী (২০১৬)
দিলজিৎ দোছাঞ্জে এই গীতটোত আধুনিক জীৱনশৈলীত এক পৰম্পৰাগত স্পৰ্শ যোগ কৰিছে । এই গীতটোৰ সুৰবোৰ যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় আৰু গাবলৈ সহজ ৷ তেওঁ গীতটোত নিজৰ ষ্টাইলিছ গাড়ী আৰু ৰোমাঞ্চৰ বিষয়ে কয় । এই গীতটিয়ে এতিয়ালৈকে ৪১৬ নিযুত ভিউজ লাভ কৰিছে ।
লাভাৰ (২০২১)
দিলজিৎ দোছাঞ্জে এই গীতটোৰে পাঞ্জাবী সংগীত জগতলৈ এক সতেজ ঢৌ কঢ়িয়াই আনিছে, এই গীতটোৰ ছন্দ এনেকুৱা যে ই আপোনাক লগে লগে নাচিবলৈ বাধ্য কৰে । এই গীতটোৱে এতিয়ালৈকে ১৯ কোটি ১০ লাখ ভিউজ লাভ কৰিছে ।
৫ তাৰা (২০১৫)
তেওঁৰ ‘৫ তাৰা’ গীতটোৱে ভগ্ন হৃদয়ৰ মানুহৰ অনুভৱ বৰ্ণনা কৰিছে । ইয়াৰ আকৰ্ষণীয় হুক আৰু গধুৰ ঢোলৰ বিটৰ সৈতে এই ট্ৰেকটো মূলতঃ পাঞ্জাবী বিয়া আৰু পাৰ্টীত বজোৱা হয় ।
লগতে পঢ়ক : দীপিকাৰ হাতৰ আখৰক উপহাস কৰিছিল বিগ বিয়ে, প্ৰিয়ংকা হৈ পৰিছিল অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ অনুৰাগী