পাঞ্জাবীক যুঁজিবলৈ শিকাব নালাগে: দিলজিৎ দোছাঞ্জে দিল্লীৰ কনচাৰ্টত সমালোচকক চোকা উত্তৰ দিয়ে
চিজেপিৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত ‘সতলুজ’ ছবি সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দিলজিৎ দোছাঞ্জে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 1:31 PM IST
হায়দৰাবাদ : দিল্লীত অনুষ্ঠিত ‘অ’ৰা ইণ্ডিয়া ট্যুৰ’ৰ সময়ত সমালোচকক চোকা উত্তৰ দিলে পাঞ্জাবী গায়ক তথা অভিনেতা দিলজিৎ দোছাঞ্জে । মঞ্চৰ পৰা দিলজিতে মন্তব্য কৰে যে, পাঞ্জাবীসকলক নিজৰ অধিকাৰৰ বাবে কেনেকৈ যুঁজিব লাগে সেই বিষয়ে শিকোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই । তেওঁৰ এই বক্তব্যই এতিয়া বহু আলোচনাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
গোটেই কথাটো কি জানি লওক
দৰাচলতে কেইমাহমানৰ আগতে দিল্লীত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত দিলজিৎ দোছাঞ্জে যিকোনো এটা পক্ষৰ সপক্ষে মুকলিকৈ কথা ক’বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল । সেই সময়ত তেওঁ এগৰাকী শিল্পী বুলি উল্লেখ কৰি, শিল্পীয়েই হৈ থাকিবলৈ দিয়ক বুলি কৈছিল । এই মন্তব্যৰ পিছতেই একাংশ লোকে দিলজিতক সমালোচনা কৰে । সমালোচকসকলে তেওঁৰ সতলুজ ছবিখনৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল ।
মঞ্চৰ পৰা কি ক'লে দিলজিৎ দোছাঞ্জে?
দিল্লীৰ কনচাৰ্টৰ সময়ত দিলজিতে এই বিতৰ্কক লৈ নিজৰ মৌনতা ভংগ কৰে । তেওঁ কয়, "মই আপোনালোক সকলোকে ভাল পাওঁ । মই এজন শিল্পী । যদি মই মৌন হৈ থাকিবলৈ বাছি লৈছোঁ, তেন্তে মোক মৌন হৈ থাকিবলৈ দিয়ক । মই আপোনালোক সকলোকে সমৰ্থন কৰো, কিন্তু পাঞ্জাবীক যুঁজিবলৈ শিকোৱাৰ চেষ্টা নকৰিব ।"
তেওঁৰ ছবিখনক উপহাস কৰা সকলৰ প্ৰতিও সঁহাৰি জনাই দিলজিতে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, তেওঁ ছবিখন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আৰু দৰ্শকৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ দীঘলীয়া যুঁজ কৰিবলগীয়া হৈছিল ৷ সেই ছবিখনক এতিয়া কিছুমান মানুহে ঠাট্টা কৰি আছে । তেওঁ লগতে কয় যে, কোনোবাই তেওঁক ঘৃণা কৰিলেও তেওঁ বহুতে ভাল পায় ।
ছ’চিয়েল মিডিয়াতো উত্তৰ দিলে
ইনষ্টাগ্ৰাম লাইভৰ সময়ত দিলজিৎ দোছাঞ্জে উল্লেখ কৰে যে, কিছুমান মানুহে ইচ্ছাকৃতভাৱে তেওঁৰ বিষয়ে নেতিবাচক কথা বিয়পাইছে । কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, এনেবোৰ কথাই তেওঁক আমনি নকৰে আৰু তেওঁ নিজৰ কামত মনোনিৱেশ কৰি যাব ।
অভিজিৎ দীপকেই দিলজিতৰ বাবে এটা পোষ্ট লিখে
দিলজিতৰ এই বক্তব্যৰ পিছতে ‘ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী’ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেই ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা দীঘলীয়া পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে । তেওঁ নিজৰ পোষ্টটোৰ শিৰোনাম দিছিল ‘দিলজিৎ পাজীৰ বাবে’।
দীপকেই লিখিছে যে, জুন মাহত সংঘটিত প্ৰতিবাদৰ সময়ত দিলজিতে কৰা এটা মন্তব্যই তেওঁক আঘাত দিছিল । অৱশ্যে দিলজিতৰ সৈতে তেওঁৰ কোনো ব্যক্তিগত বিবাদ নাই । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, তেওঁ সদায় দিলজিতৰ অনুৰাগী আছিল আৰু আজিও তেওঁৰ গীত শুনি থাকে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, তেওঁ আনকি চিকাগোত দিলজিতৰ কনচাৰ্ট চাবলৈও গৈছিল ।
অভিজিৎ দীপকেই নিজৰ পোষ্টত আৰু লিখিছে যে, এটা বিষয়ত মতানৈক্যৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে দিলজিতৰ প্ৰতি তেওঁৰ সন্মান কমিছে । তেওঁ দিলজিতক তেওঁক সৰু ভাই বুলি গণ্য কৰি ইয়াতেই বিষয়টোৰ অন্ত পেলাবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
মন কৰিবলগীয়া যে, দিল্লীৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়ামত ৩০ অক্টোবৰত দিলজিৎ দোছাঞ্জে ‘অ’ৰা ইণ্ডিয়া ট্যুৰ’ আৰম্ভ কৰে । কনচাৰ্টৰ সময়ত গীতেৰে অনুৰাগীক মনোৰঞ্জন দিয়াৰ লগতে তেওঁ নিজৰ পক্ষ উপস্থাপন কৰি পুৰণি বিতৰ্কটো সম্বোধন কৰে । এতিয়া ১৫ নৱেম্বৰত ইন্দোৰত সংগীতানুষ্ঠান কৰিবলৈ সাজু হৈছে দিলজিৎ দোছাঞ্জ ।
লগতে পঢ়ক :
দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ ‘ন’ টেনশ্বন’ মন্ত্ৰ, বাহিৰ কৰি পেলাওক তেনেকুৱা মানুহ
হঠাতে OTT-ৰ পৰা কিয় আঁতৰাই দিয়া হ’ল ‘সত্লুজ’? পৰিচালক হানী ত্ৰেহানৰ বিস্ফোৰক ভাষ্য