দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ ‘ন’ টেনশ্বন’ মন্ত্ৰ, বাহিৰ কৰি পেলাওক তেনেকুৱা মানুহ
দিলজিৎ দোছাঞ্জে শ্বেয়াৰ কৰিছে ‘ন’ টেনশ্বন’ মন্ত্ৰ- "যিয়ে আপোনাক টেনশ্বন দিয়ে, তেওঁক আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা বাহিৰ কৰি পেলাওক ৷"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 29, 2026 at 11:06 AM IST
হায়দৰাবাদ : গায়ক-অভিনেতা দিলজিৎ দোছাঞ্জে মানসিক চাপ সন্দৰ্ভত এটি বাৰ্তা শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ মানুহৰ জীৱনটো দুদিনীয়া, গতিকে সেই দুদিনীয়া জীৱনটোতো চাপ বৃদ্ধি কৰা লোকৰ সৈতে থকাৰ যুক্তি কি, দিলজিতৰ বাৰ্তাটোৱে তাকেই সুন্দৰকৈ ফুটাই তুলিছে ৷ দিলজিতে তেনে লোকক জীৱনৰ পৰা আঁতৰাই পেলাব লাগে বুলি স্পষ্টকৈ কৈছে ।
অনুৰাগীসকলক জীৱনটো উপভোগ কৰাৰ পৰামৰ্শ দি দিলজিতে আৰু কয়, "আনৰ মতামতক লৈ বেছি চিন্তা নকৰিব ৷" তেওঁ তেওঁৰ অনুসৰণকাৰীসকলক জীৱনটো জীয়াই থকাৰ এক সহজ সুত্ৰ আগবঢ়াই কয়, "যিকোনো ধৰণৰ চাপক নিজৰ ওপৰত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ নিদিব আৰু অন্য লোকৰ মতামত অনুসৰি নিজৰ জীৱন যাপন কৰিব নালাগে ।"
ভিডিঅ’টোত দেখা গৈছে যে, দিলজিতে চাহ একাপ লৈ মুকলি পৰিৱেশত কেমেৰালৈ পোনপটীয়াকৈ চাই নিজৰ মনৰ কথাখিনি কৈছে ৷ তেওঁ কৈছে, “টেনশ্বন ল’ব নালাগে । চিন্তা নকৰিবা । টেনশ্বন ল’ব নালাগে । যিজনে টেনশ্বন দিয়ে, তেওঁক আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা বাহিৰ কৰি পেলাওক । এই পৃথিৱীত কোনো টেনশ্বন নাই । আপোনাৰ বাবে কাৰো মতামত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব নালাগে ।”
মানসিক চাপ কঢ়িয়াই অনা মানুহৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰখাক লৈও তেওঁৰ পৰামৰ্শ দিয়ে ৷ তেওঁ কয়, “নিজৰ জীৱনটো উপভোগ কৰক । আৰু মই নাজানো আমি পুনৰ কেতিয়া স্বৰ্গত লগ হ’ম । সেইকাৰণে জীৱনটো উপভোগ কৰক ।”
ভিডিঅ’টো শ্বেয়াৰ কৰিছে ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট টীমদিলজিতগ্লোবেলে ৷ কেপশ্বনত লিখা আছে, “কোনো টেনশ্বন নাই । আপুনি নাজানে যে আপুনি আকৌ কেতিয়া এই পৃথিৱীলৈ উভতি আহিব ৷”
পেছাগতভাৱে দিলজিত পাঞ্জাবী সংগীত জগতৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় তাৰকা ৷ হিন্দী আৰু পাঞ্জাবী চিনেমাৰ অভিনেতা হিচাপেও তেওঁ যথেষ্ট প্ৰশংসা বুটলিছে ৷ তেওঁৰ সংগীত যাত্ৰাত ‘পাটিয়ালা পেগ’, ‘ডু ইউ ন’, ‘জি.অ’.এ.টি.’, ‘বৰ্ণ টু শ্বাইন’, ‘লাভাৰ’ আৰু ‘নৈনা’ আদি জনপ্ৰিয় গানবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছে আৰু তেওঁৰ চিনেমাৰ তালিকাত জাট এণ্ড জুলিয়েট, পঞ্জাব ১৯৮৪, উড়তা পঞ্জাব, গুড নিউজ, ছাদা, জোগী, হন্সলা ৰাখ আৰু অমৰ সিং চামকিলা আছে । তেওঁৰ চৰকাৰী চিনেমাৰ তালিকাত ২০২৬ ৰ মুক্তিপ্ৰাপ্ত চিনেমাবোৰো উল্লেখ আছে, যেনে সতলুজ, ব’ৰ্ডাৰ ২ আৰু মে ৱাপছ আউংগা ৷
ইমটিয়াজ আলীৰ অমৰ সিং চামকিলা ছবিখনত অমৰ সিং চামকিলাৰ চৰিত্ৰত দিলজিতৰ অভিনয়ে আন্তৰ্জাতিক দৰ্শকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে । তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এমি বঁটাত এজন অভিনেতাৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিনয়ৰ বাবে মনোনয়ন লাভ কৰে ।
লগতে পঢ়ক :
হঠাতে OTT-ৰ পৰা কিয় আঁতৰাই দিয়া হ’ল ‘সত্লুজ’? পৰিচালক হানী ত্ৰেহানৰ বিস্ফোৰক ভাষ্য
দিল্লীৰ ছাত্ৰ আন্দোলনক সমৰ্থন দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ: পুনৰ 'দেশদ্ৰোহী' আখ্যা পোৱাৰ আশংকা!
টৰণ্ট’ বিশ্ববিদ্যালয়ত দিলজিৎ দোছাঞ্জক লৈ পাঠ্যক্ৰম, খবৰ পাই কি ক’লে তাৰকাগৰাকীয়ে ?
মুক্তিৰ মাত্ৰ দুদিন পিছতে জী-৫ৰ পৰা বিলোপ 'সতলুজ': চৰকাৰে দৰ্শালে সুৰক্ষাজনিত কাৰণ