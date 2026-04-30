নিজৰ পুৰণি এখন ফটোক লৈ নষ্টালজিক অভিনেত্ৰী দিয়া মিৰ্জা

নিজৰ পুৰণি এখন ফটোক লৈ নষ্টালজিক অভিনেত্ৰী দিয়া মিৰ্জা
হিন্দী ছবিৰ অভিনেত্ৰী দিয়া মিৰ্জাই শেহতীয়াকৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত তেওঁৰ কৈশোৰ কালৰ এখন পুৰণি ফটো শ্বেয়াৰ কৰি অতীতৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰে ।
Published : April 30, 2026 at 10:40 AM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউডত খোজ পেলোৱাৰ আগৰ এখন বিৰল ফটো দিয়া মিৰ্জাই অনুৰাগীসকলৰ বাবে শ্বেয়াৰ কৰিছে । দিয়া মিৰ্জাই শ্বেয়াৰ কৰা এই পুৰণি ফটোখনত তেওঁৰ কিশোৰী অৱস্থাৰ এটা বিশেষ মুহূৰ্ত ধৰা দিছে, যিটো তেওঁ বলীউডত কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰাৰ বহু আগৰ ।
ফটোখন শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ লিখিছে, "পুৰণি ফটোবোৰ খুচৰি থাকোতে মই এইখন পালোঁ... মোৰ কৈশোৰ কালৰ ফটো খুব কমেইহে আছে । সকলো বস্তু আধুনিক, ডিজিটেল আৰু সহজলভ্য হোৱাৰ আগৰ সেইয়া আছিল মাত্ৰ কেইটামান থমকি ৰোৱা মুহূৰ্ত ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই ফটোখনত মই এনে এজনী ছোৱালীক লগ পালোঁ যাৰ কথা মই পাহৰিয়ে পেলাইছিলোঁ । তাইৰ চকুহাল শান্ত আছিল আৰু তাইৰ মাজত এক আত্মবিশ্বাস আছিল যিটো মই প্ৰায়েই পাহৰি যাওঁ । পৃথিৱীৰ কোলাহলবোৰে আমাক চুই যোৱাৰ আগৰ এক নিৰ্মল ছবি আছিল এইখন ।"
দিয়া মিৰ্জাই আগলৈ লিখিছে, "সেই কিশোৰীজনীৰ ওচৰলৈ ঘূৰি যোৱাৰ অনুভৱটোৱে মোক মানসিক শক্তি দিলে । ই যেন এটা পাহৰি থকা সত্যৰ ওচৰলৈ বা নিজৰ ঘৰখনলৈ ঘূৰি যোৱাৰ দৰে অনুভৱ । কি কথাই আমাক প্ৰকৃত সুখ দিয়ে, সেইয়া আমি সকলোৱে জানো । আমাৰ ভিতৰত এক স্বাভাৱিক জ্ঞান আৰু এটা কোমল কণ্ঠ থাকে যিয়ে আমাক সদায় সঠিক পথ দেখুৱাই । কিন্তু লাহে লাহে বাহিৰৰ পৃথিৱীখন কোলাহলপূৰ্ণ হৈ পৰে । আনৰ প্ৰত্যাশা, ভয় আৰু তুলনাই আমাৰ সেই অন্তৰৰ পোহৰটো কমাই পেলায় । সেইবাবেই আমি বাৰে বাৰে নিজৰ ওচৰলৈ ঘূৰি অহাটো প্ৰয়োজন । কাৰণ কেতিয়াবা পাছলৈ ঘূৰি চোৱাটোৱেই আগবাঢ়ি যোৱাৰ একমাত্ৰ উপায় হৈ পৰে ।"
যিসকলে নাজানে তেওঁলোকক জনাই থওঁ যে, দিয়া মিৰ্জাই মাত্ৰ ১৮ বছৰ বয়সতে ২০০০ চনত সন্মানীয় 'মিছ এছিয়া পেচিফিক ইণ্টাৰনেশ্বনেল' খিতাপ জয় কৰি বিনোদন জগতত খোজ পেলাইছিল । দিয়া মিৰ্জাই ২০০১ চনত অত্যন্ত জনপ্ৰিয় ছবি 'ৰেহনা হে তেৰে দিল মে' (Rehnaa Hai Terre Dil Mein) জৰিয়তে বলীউডত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল । বিগত বছৰবোৰত তেওঁ বহুতো উল্লেখনীয় ছবিত অভিনয় কৰিছে, যেনে— 'তুমকো না ভুল পায়েংগে', 'দশ', 'পৰিণীতা', 'লগে ৰহো মুন্না ভাই', 'সঞ্জু' ইত্যাদি ।
ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, দিয়া মিৰ্জা ব্যৱসায়ী বৈভৱ ৰেখীৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ অভ্যান নামৰ এটি পুত্ৰ সন্তান আছে ।
লগতে পঢ়ক : পিতৃৰ স্মৃতিত আৱেগিক অংকিতা লোখাণ্ডে: মা-দেউতা কাষত থাকোঁতেই আদৰ কৰাৰ আহ্বান