শব্দবোৰ কাগজতহে, সেইবোৰ কাৰ্যকৰী কৰা হৈছেনে ? চৰকাৰক প্ৰশ্ন দিয়া মিৰ্জাৰ

শব্দবোৰ কাগজতহে, সেইবোৰ কাৰ্যকৰী কৰা হৈছেনে ? চৰকাৰক প্ৰশ্ন দিয়া মিৰ্জাৰ
অভিনেত্ৰী দিয়া মিৰ্জাই শেহতীয়াকৈ মুম্বাই আৰু দিল্লীৰ দৰে চহৰত বৃদ্ধি পোৱা প্ৰদূষণৰ মাত্ৰাৰ বিষয়ে মুকলিকৈ কয়, চৰকাৰক পৰ্যাপ্ত কাম নকৰাৰ বাবে সমালোচনা কৰে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 26, 2026 at 11:24 AM IST
হায়দৰাবাদ : অভিনেত্ৰী দিয়া মিৰ্জাই শেহতীয়াকৈ মুম্বাই আৰু দিল্লীত বাঢ়ি অহা প্ৰদূষণক লৈ চৰকাৰৰ নিষ্ক্ৰিয়তাক সমালোচনা কৰে ৷ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কেৱল কাগজত নহৈ, বাস্তৱত পৰিকল্পনা ৰূপায়ণৰ আহ্বান জনায় । তেওঁ চৰকাৰক পৰিকল্পনাতকৈ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ দৃশ্যমান ফলাফলত গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান জনায় ।
কেৱল কাগজত নহয়, কামত লাগে ফলাফল
শেহতীয়াকৈ মুম্বাই আৰু দিল্লীৰ দৰে মহানগৰীত বৃদ্ধি পোৱা ভয়াৱহ প্ৰদূষণক লৈ অভিনেত্ৰী দিয়া মিৰ্জাই চৰকাৰৰ ভূমিকাক সমালোচনা কৰিছে । তেওঁৰ মতে, চৰকাৰৰ পৰিকল্পনাবোৰ কেৱল কাগজতে সীমাবদ্ধ নাৰাখি বাস্তৱত কাৰ্যকৰী কৰাৰ সময় আহি পৰিছে ।
জিৰো প্ৰাইজ (Zero Prize) মুকলি
'ৰেহনা হে তেৰে দিল মে' (RHTDM) খ্যাত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰতৰ প্ৰথমটো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰিৱেশ বঁটা 'জিৰো প্ৰাইজ' মুকলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । এই বঁটাটো বিশেষভাৱে প্ৰদূষণ হ্ৰাসৰ ফলাফলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰদান কৰা হ’ব । এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে বায়ু, পানী আৰু ভূমি প্ৰদূষণ ৰোধত যিসকলে প্ৰমাণযোগ্য সফলতা দেখুৱাব পাৰিব, তেওঁলোকক পোনপটীয়াকৈ আৰ্থিকভাৱে পুৰস্কৃত কৰা হ’ব ।
সংবাদ সংস্থা ANI-এ যেতিয়া তেওঁক সুধিছিল যে চৰকাৰে প্ৰদূষণ ৰোধৰ বাবে যথোচিত পদক্ষেপ লৈছে নেকি, তেতিয়া তেওঁ স্পষ্টকৈ "নাই লোৱা" বুলি উত্তৰ দিয়ে । তেওঁ কয় যে, কেৱল কাগজত আঁচনি বনাই থাকিলে নহ’ব, চৰকাৰে এতিয়া প্ৰকৃত ফলাফলৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিব লাগে ।
তেওঁ কয়, "দুৰ্ভাগ্যবশতঃ, এতিয়া আমি কেৱল কথাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাথাকি কাম কৰি দেখুওৱাৰ আৰু ফলাফল লাভ কৰাৰ সময় আহি পৰিছে । আমি এতিয়া তেনেবোৰ সফলতাক উদযাপন কৰা উচিত, যিবোৰ ইতিমধ্যে বাস্তৱত সম্ভৱ হৈ উঠিছে । উদাহৰণস্বৰূপে, ইন্দোৰ চহৰে যি সফলতা লাভ কৰিছে তাক আমি আদৰ্শ হিচাপে ল'ব পাৰো । তেওঁলোকে কেনেকৈ ইমান সুন্দৰকৈ আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ নিয়ম আৰু পদ্ধতিবোৰ গঢ়ি তুলিলে ? এইটো কিয় সমগ্ৰ ভাৰতজুৰি এটা অভিযান হৈ পৰা নাই ?"
তেওঁ আৰু কয়, "মানুহে ভিজা আৰু শুকান আৱৰ্জনাখিনি পৃথক কৰাক লৈ আমি এতিয়াও কিয় সংগ্ৰাম কৰি আছো ? যদিও মানুহে এয়া কৰা নাই, কিন্তু আৱৰ্জনা প্ৰদূষণৰ এটা ডাঙৰ কাৰক, নহয় জানো ? গতিকে আমি এইক্ষেত্ৰত ইয়াতকৈ বহু বেছি কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে ।"
দিয়াই লগতে কয়, "আমাৰ কাগজ-পত্ৰবোৰত বহুতো শক্তিশালী কথা আছে আৰু বহু শক্তিশালী আঁচনিও আছে । কিন্তু সেইবোৰ সঁচাকৈয়ে বাস্তৱত কাৰ্যকৰী হৈছেনে ? নাই হোৱা, যাৰ বাবে চৰকাৰী আঁচনি আৰু বাস্তৱৰ মাজত ইমান বৃহৎ পাৰ্থক্য দেখা গৈছে ।"
বায়ুৰ মানদণ্ড এক গুৰুতৰ চিন্তাজনক বিষয় হৈ পৰাৰ সময়তে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰিছে । দিল্লীৰ ভয়াৱহ বায়ু প্ৰদূষণৰ পিছত এতিয়া মুম্বাইয়ো একেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, যাৰ বাবে এতিয়া চেলেব্ৰিটীসকলেও এই বিষয়ে মাত মাতিবলৈ বাধ্য হৈছে ।
শেহতীয়াকৈ অভিনেত্ৰী ছাইয়ামী খেৰেও মুম্বাইৰ প্ৰদূষিত বায়ুৰ অৱস্থাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে যে দিনক দিনে বেয়াৰ ফালে যোৱা এই প্ৰদূষণে তেওঁৰ দৈনন্দিন জীৱনত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে । আনকি বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিটোক তেওঁ ক’ভিড-১৯ মহামাৰীৰ সময়ছোৱাৰ সৈতেও তুলনা কৰিছে ।
