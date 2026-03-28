ৰণবীৰ সিঙৰ এক্সন আৰু ছনাৱাৰৰ স্কুলৰ সৌন্দৰ্য : কিয় চৰ্চাত আছে 'ধূৰন্ধৰ'ৰ এই শ্বুটিং লোকেশ্বন ?

ৰণবীৰ সিঙৰ এক্সন আৰু ছনাৱাৰৰ স্কুলৰ সৌন্দৰ্য : কিয় চৰ্চাত আছে 'ধূৰন্ধৰ'ৰ এই শ্বুটিং লোকেশ্বন ?
সঞ্জয় দত্তই পঢ়া স্কুলতে হ’ল 'ধূৰন্ধৰ'ৰ শ্বুটিং: জানক হিমাচলৰ এই ঐতিহাসিক স্কুলখনৰ বিষয়ে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 28, 2026 at 9:17 AM IST
হায়দৰাবাদ : সঞ্জয় দত্তৰ ছবি 'ধূৰন্ধৰ' (Dhurandhar)-ৰ শ্বুটিং হিমাচল প্ৰদেশৰ কছৌলিত থকা বিখ্যাত লৰেন্স স্কুল, ছনাৱাৰ (The Lawrence School, Sanawar)-ত হৈছে । ই কেৱল এটা শ্বুটিংস্থলীয়েই নহয়, ই দেশৰ অন্যতম পুৰণি আৰু অভিজাত স্কুল । সঞ্জয় দত্তৰ উপৰিও ছেইফ আলী খান, অক্ষয় খান্না আৰু বহুতো বিখ্যাত ব্যক্তিয়ে এইখন স্কুলতে পঢ়া-শুনা কৰিছিল ।
স্কুলখনৰ প্ৰধান শিক্ষকে এটা সাক্ষাৎকাৰত জনাইছে যে কেনেকৈ ইয়াৰ ঐতিহাসিক ভৱন আৰু চৌহদত 'ধূৰন্ধৰ'ৰ শ্বুটিং সম্পন্ন হৈছে । শ্বুটিংৰ সময়ত সঞ্জয় দত্তৰ লগতে অৰ্জুন ৰামপাল আৰু ইলা অৰুণৰ দৰে তাৰকাসকলো তাত উপস্থিত আছিল । এই স্কুলখন ইয়াৰ চহকী ইতিহাস আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱা নামী-দামী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে সদায় চৰ্চাত থাকে ।
ৰণবীৰ সিং অভিনীত বোলছবি 'ধূৰন্ধৰ: দ্য ৰিভেঞ্জ' (Dhurandhar: The Revenge)-এ বক্স অফিচত অভূতপূৰ্ব সফলতা অৰ্জন কৰিছে । মুক্তিৰ মাত্ৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰতে ছবিখনে বিশ্বজুৰি ১,০০০ কোটি টকাৰ অধিক উপাৰ্জন কৰি এক অভিলেখ গঢ়িছে ।
উল্লেখ্য যে, ছবিখনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ কছৌলিত থকা বিখ্যাত লৰেন্স স্কুল, ছনাৱাৰত শ্বুটিং কৰা হৈছে । পাহাৰৰ কোলাত থকা এই স্কুলখন ইয়াৰ পুৰণি স্থাপত্য, সেউজীয়া পৰিৱেশ আৰু শান্ত পৰিৱেশৰ বাবে পৰিচিত । স্কুলখনৰ এই ধুনীয়া দৃশ্যসমূহে ছবিখনক এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে ।
লৰেন্স স্কুলৰ উপৰিও ছবিখনৰ শ্বুটিং দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বিদেশৰো বহু স্থানত সম্পন্ন হৈছে । ৰণবীৰ সিঙৰ শক্তিশালী অভিনয় আৰু এক্সনৰ লগতে এই সুন্দৰ লোকেশ্বনসমূহেও দৰ্শকৰ বিশেষ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।
লৰেন্স স্কুলৰ সৈতে পুৰণি সম্পৰ্ক
এয়া প্ৰথমবাৰ নহয় যে এই চিনেমাৰ দলটোৱে এই স্থানত শ্বুটিং কৰিছে । বিগত বছৰত মুক্তি পোৱা 'ধূৰন্ধৰ'ৰ প্ৰথম খণ্ডটোৰো কিছু অংশ এইখন স্কুলতে শ্বুটিং কৰা হৈছিল । স্কুলখনৰ প্ৰধান শিক্ষকে এটা সাক্ষাৎকাৰত জনাইছে যে এই শ্বুটিং ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অতি বিশেষ আছিল । তেওঁলোকৰ বাবে চিনেমাৰ জগতখন ওচৰৰ পৰা দেখাটো এটা ডাঙৰ সুযোগ আছিল ।
তাৰকাসকলৰ সৈতে সময়
অভিনেতা ৰণবীৰ সিঙে স্কুলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে সময় কটোৱাৰ লগতে কথা-বতৰাও পাতিছিল, যিটো তেওঁলোকৰ বাবে এটা চিৰস্মৰণীয় মুহূৰ্ত হৈ ৰ’ব । অভিনেত্ৰী য়ামী গৌতমো পৰিচালক আদিত্য ধৰৰ সৈতে স্কুললৈ আহিছিল আৰু তাৰ শান্ত তথা মনোৰম পৰিৱেশ উপভোগ কৰিছিল । চিনেমাখনৰ শ্বুটিঙে কেৱল দৃশ্যগ্ৰহণেই নহয়, স্কুলখনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকসকলৰ বাবেও এক সুখৰ পৰিৱেশ কঢ়িয়াই আনিছিল ।
প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে স্কুলখনৰ ঐতিহ্য আৰু বলীউডৰ সৈতে থকা ইয়াৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়েও কয় ৷ ছনাৱাৰত অৱস্থিত লৰেন্স স্কুল ১৮৪৭ চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল । ইয়াক এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি সহ-শিক্ষা (Co-educational) বৰ্ডিং স্কুল হিচাপে গণ্য কৰা হয় । ইয়াৰ শান্ত আৰু বিশেষ পৰিৱেশৰ বাবে এই স্কুলখন দীৰ্ঘদিন ধৰি চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বাবে এক প্ৰিয় স্থান হৈ পৰিছে ।
সঞ্জয় দত্তৰ বিশেষ সংযোগ
এক আমোদজনক তথ্য হ’ল যে, 'ধূৰন্ধৰ: দ্য ৰিভেঞ্জ'ত চৌধুৰী এছ.পি. আছলামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত নিজে এইখন স্কুলৰে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আছিল ।
এই স্কুলখন বহুতো নামী-দামী ব্যক্তিৰ সৈতে জড়িত । পূৰ্বতে বলৰাজ সাহানী, সুনীল দত্ত আৰু নাৰ্গিছ দত্তৰ দৰে প্ৰখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলে নিজৰ সন্তানৰ পঢ়া-শুনাৰ বাবে এইখন স্কুলকেই বাচনি কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰিও জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰীতি জিণ্টা, অভিনেতা ছৈফ আলী খান আৰু পূজা বেদীয়েও এইখন স্কুলতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল ।
'ধূৰন্ধৰ: দ্য ৰিভেঞ্জ' ছবিখন ২০২৫ চনৰ হিট চিনেমাখনৰ পৰৱৰ্তী খণ্ড । ইয়াৰ কাহিনী আগৰখন চিনেমাৰ পৰাই আগবঢ়াই নিয়া হৈছে । এই ছবিখনত ৰণবীৰ সিঙৰ লগতে আৰ মাধৱন, অক্ষয় খান্না আৰু ছাৰা অৰ্জুনেও গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ।
