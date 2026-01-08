সৰ্বাধিক উপাৰ্জনকাৰী ‘ধূৰন্ধৰ’, গৌৰৱান্বিত ৰণবীৰ সিং
ৰণবীৰ সিঙৰ ‘ধূৰন্ধৰ’ ছবিখনে ইতিহাস ৰচনা কৰিছে, ‘পুষ্পা ২’ক অতিক্ৰম কৰি এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰা হিন্দী ছবি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
হায়দৰাবাদ : ৰণবীৰ সিঙৰ ‘ধূৰন্ধৰ’ ছবিখনৰ বাবে এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত ৷ ছবিখনে ‘পুষ্পা ২: দ্য ৰুল’ক পৰাস্ত কৰি বক্স অফিচত সৰ্বকালৰ সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰা হিন্দী ছবি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
প্ৰবীণ বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ তৰণ আদৰ্শৰ মতে, ‘ধূৰন্ধৰ’এ আল্লু অৰ্জুনৰ ছবিখনৰ আজীৱন ব্যৱসায়ক অতিক্ৰম কৰি পঞ্চম সপ্তাহত মুঠ সংগ্ৰহ ৮৩১.৪০ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি কৰে । “এইটো #হিন্দী চলচ্চিত্ৰ ব্যৱসায়ৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মুহূৰ্ত । কিছুদিনৰ আগলৈকে #পুষ্পা২ #হিন্দী - #হিন্দী ভাষাত সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰা ছবিখনৰ ব্যৱসায়ক অতিক্ৰম কৰাটো কল্পনাতীত যেন লাগিছিল । কিন্তু অভিলেখবোৰ ভাঙিবলৈ আৰু প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈয়ে গঢ়ি তোলা হয় আৰু #ধূৰন্ধৰে ঠিক তেনেকুৱাই কৰিছে । অৱশেষত #Pushpa2 #Hindi ৰ *জীৱনজোৰা ব্যৱসায়ক অতিক্ৰম কৰি #ধূৰন্ধৰে পঞ্চম মঙলবাৰে [৩৩ দিন] সৰ্বকালৰ সৰ্বাধিক উপাৰ্জনকাৰী #হিন্দী ছবি হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ৷” এক্স পোষ্টত এইদৰে লিখিছে তৰণ আদৰ্শে ।
এই কৃতিত্বৰ পিছতে যশ ৰাজ ফিল্মছে এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি ভাৰতীয় চিনেমাৰ বাবে নতুন মাপকাঠী গঢ়ি তোলাৰ বাবে ছবিখনক প্ৰশংসা কৰিছে ৷ “ধূৰন্ধৰ কোনো ছবি নহয়..., ই ভাৰতীয় চিনেমাৰ এটি ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত যাক সদায় স্মৰণ কৰা হ'ব । সৰ্বকালৰ সৰ্বাধিক উপাৰ্জনকাৰী ভাৰতীয় ছবি (In a Single language) হোৱাৰ বাবে আদিত্য ধৰ আৰু জিঅ’ ষ্টুডিঅ’লৈ অভিনন্দন । আদিত্য ধৰৰ উদ্দেশ্যৰ স্পষ্টতা, নিৰ্ভীক উপস্থাপন আৰু কামৰ প্ৰতি অটল দায়বদ্ধতাই ভাৰতীয় চিনেমাৰ বাবে এক নতুন মাপকাঠী স্থাপন কৰিছে । লগতে এই ছবিখনৰ প্ৰতিগৰাকী কাষ্ট মেম্বাৰ আৰু টেকনিচিয়ানক নিজৰ সকলোখিনি দিয়াৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছো । আপোনালোকেই ধূৰন্ধৰ, যিয়ে ছবিখনৰ বাৰ্তাটোক ইমান উচ্চস্বৰে আৰু ইমান গৌৰৱেৰে ডাঙৰ পৰ্দাত বিস্ফোৰণ ঘটোৱাত সহায় কৰিলে । আমাক সৃষ্টিশীল উৎকৃষ্টতাৰ সন্ধানত আগবাঢ়ি যাবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰা চিনেমা দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ ৷” যশ ৰাজ ফিল্মছে বিবৃতিটোত এইদৰে কয় ।
অনুৰাগীয়ে বক্স অফিচত ‘ধূৰন্ধৰ’ৰ গতিক উদযাপন কৰি আছে ৷ মুখ্য অভিনেতা ৰণবীৰ সিঙেও গৌৰৱ প্ৰকাশ কৰিছে । যশ ৰাজ ফিল্মছৰ প্ৰশংসাৰ উত্তৰত ৰণবীৰে লিখিছে, “মোৰ প্ৰিয় আলমা মেটাৰ । কেৱল কেতিয়াবা গৌৰৱান্বিত কৰিব বিচাৰিছিলোঁ !” চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে ‘ধূৰন্ধৰে’ ভাৰতত নেট সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত ৮০০ কোটি টকাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰা প্ৰথমখন হিন্দী ছবি হিচাপে আন এক মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰিছিল ।
ছবিখন দুটা খণ্ডৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি হিচাপে পৰিকল্পনা কৰা হৈছে, ইয়াৰ ছিকুৱেল ২০২৬ চনৰ ঈদৰ সময়ত মুক্তি পোৱাৰ কথা ।
