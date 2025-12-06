'ধূৰন্ধৰ' আহিল, প্ৰথম দিনাই ভাঙিলে অভিলেখ
ৰাজকীয় মুক্তিৰে ডাঙৰ পৰ্দালৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন ৰণবীৰ কাপুৰৰ ৷ বক্স অফিচত ধুমুহা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 6, 2025 at 1:15 PM IST|
Updated : December 6, 2025 at 1:41 PM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ অভিনেতা ৰণবীৰ সিং চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আদিত্য ধৰৰ চিনেমা 'ধূৰন্ধৰ'ৰ সৈতে ডাঙৰ পৰ্দালৈ উভতি আহিছে আৰু আহিয়েই চোৰাংচোৱা একশ্যন থ্ৰীলাৰখনেৰে বক্স অফিচত খলকনি তুলি ভিন্ন অভিলেখ গঢ়ি তুলিছে । কালি ৫ ডিচেম্বৰত মুক্তি পোৱা ছবিখন ৰণবীৰৰ কেৰিয়াৰৰ আটাইতকৈ বৃহৎ মুক্তি হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷ বাণিজ্য বিশ্লেষকসকলে কৰা কেইবাটাও ভৱিষ্যদ্বাণীক ছবিখনে অতিক্ৰম কৰে ।
প্ৰথম দিনটোত 'ধূৰন্ধৰ'ৰ বক্স অফিচ সংগ্ৰহ
ইণ্ডাষ্ট্ৰী ট্ৰেকাৰ ছাকনিল্কৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতৰ বক্স অফিচত মুকলিৰ দিনটোত ধূৰন্ধৰে ২৭ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰে । এই আকৰ্ষণীয় আৰম্ভণিৰে ছবিখনে ২০২৫ চনৰ সৰ্ববৃহৎ মুক্তিৰ ভিতৰত অন্যতম ছবি হিচাপে স্থান লাভ কৰিছে । ছবিখনৰ প্ৰথম দিনৰ সংকলনে আহান পাণ্ডে আৰু অনীত পদ্দাৰ ব্লকবাষ্টাৰ ৰোমাণ্টিক ছবি ছাইয়াৰাকো অতিক্ৰম কৰিছে, যিয়ে প্ৰথম দিনটোত ভাৰতত ২১.৯ কোটি টকা নেট আৰু মুঠ ২৫.৭৫ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছিল । তাৰ উপৰিও ধূৰন্ধৰে শেহতীয়াকৈ মুক্তি পোৱা থাম্মাৰ মুকলিৰ দিনৰ সংগ্ৰহকো চেৰাই যায়, যিখন ছবিয়ে ২৪ কোটি টকা অৰ্জন কৰিছিল ।
ধূৰন্ধৰৰ মুক্তি উল্লেখনীয় আছিল, কিন্তু এতিয়াও ই এখন ছবিৰ পিছ পৰি আছে । ২০২৫ চনৰ শীৰ্ষ মুক্তি হৈছে বিকী কৌশল আৰু ৰশ্মিকা মান্দান্নাৰ ঐতিহাসিক একশ্যন ছবি চাভা । চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মুক্তি পোৱা ছবিখনে প্ৰথম দিনাই ৩১ কোটি টকাৰ নেট আৰু মুঠ ৩৭.২৫ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছিল ।
ৰণবীৰ সিঙৰ আজিলৈকে বৃহৎ মুক্তি
ধূৰন্ধৰৰ পূৰ্বে ৰণবীৰ সিঙৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মুক্তি হিচাপে সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীৰ পদ্মাৱত (২৪ কোটি টকা) আৰু ৰোহিত শ্বেট্টীৰ চিম্বা (২০.৭২ কোটি টকা) আছিল । প্ৰাথমিক ভৱিষ্যদ্বাণীত ইংগিত দিয়া হৈছিল যে ধূৰন্ধৰে হয়তো দুয়োখন ছবিকে অতিক্ৰম কৰিব পাৰে, আৰু এতিয়া অৱশেষত এই ছবিখন ৰণবীৰৰ এতিয়ালৈকে সৰ্বোচ্চ মুক্তি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
ধূৰন্ধৰ
জ্যোতি দেশপাণ্ডে আৰু লোকেশ ধৰৰ সৈতে আদিত্য ধৰে প্ৰযোজনা কৰা ধূৰন্ধৰ কান্দাহাৰ হাইজেক আৰু ২৬/১১ৰ মুম্বাই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণকে ধৰি বাস্তৱ জীৱনৰ পৰিঘটনাৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত । ২০০০ চনৰ পাকিস্তানৰ পটভূমিত নিৰ্মিত এই ছবিখনৰ কাহিনীটো কুখ্যাত লিয়াৰী গেংবোৰৰ সৰ্বনাশ কৰাৰ অভিযানত এজন ভাৰতীয় চোৰাংচোৱা (ৰণবীৰ সিং) ক কেন্দ্ৰ কৰি ঘূৰি থাকে ।
ৰণবীৰৰ উপৰিও ছবিখনত অভিনয় কৰিছে সঞ্জয় দত্ত, অক্ষয় খান্না, আৰ মাধৱন, অৰ্জুন ৰামপাল, সাৰা অৰ্জুন আৰু ৰাকেশ বেদীয়ে । ধূৰন্ধৰৰ ৰানটাইম ৩ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট ।
