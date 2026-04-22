‘ধূৰন্ধৰ’ৰ জয়জয়কাৰ: ব্ৰিটেইনতো গঢ়িলে নতুন অভিলেখ
ব্ৰিটেইনত ৰণবীৰ সিঙৰ ‘ধূৰন্ধৰ’ৰ ইতিহাস: ‘পাথান’ৰ অভিলেখ ভংগ কৰি শীৰ্ষস্থান দখল ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 22, 2026 at 7:32 PM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰণবীৰ সিঙৰ নতুন ছবি ‘ধূৰন্ধৰ-দ্য ৰিভেঞ্জ’ (Dhurandhar-The Revenge)-এ ব্ৰিটেইনত (UK) এক অভূতপূৰ্ব সফলতা অৰ্জন কৰিছে । এই ছবিখনে শ্বাহৰুখ খানৰ ২০২৩ চনৰ ব্লকবাষ্টাৰ ছবি ‘পাথান’ৰ অভিলেখ ভংগ কৰি ব্ৰিটেইনৰ বক্স অফিচত সৰ্বকালৰ এক নম্বৰ ভাৰতীয় ছবি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
‘ধূৰন্ধৰ-দ্য ৰিভেঞ্জ’ৰ ঐতিহাসিক গোলকীয় অভিলেখ
মুক্তিৰ ৩৩ সংখ্যক দিনত ‘ধূৰন্ধৰ-দ্য ৰিভেঞ্জ’ৰ মুঠ উপাৰ্জনে ব্ৰিটেইনৰ বক্স অফিচত ৪.৩৮৩ নিযুত পাউণ্ড (প্ৰায় ৫৫.৬ কোটি টকা) অতিক্ৰম কৰিছে । ইয়াৰ লগে লগে ছবিখনে শ্বাহৰুখ খানৰ ‘পাথান’ৰ অভিলেখ (৪.৩৮০ নিযুত পাউণ্ড বা ৫৫.৫ কোটি টকা) ভংগ কৰি ব্ৰিটেইনত সৰ্বকালৰ সৰ্বাধিক উপাৰ্জনকাৰী ভাৰতীয় ছবি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এই ছবিখনে আন এক ইতিহাস ৰচনা কৰিছে । উত্তৰ আমেৰিকাত ২৫ নিযুত ডলাৰৰ সীমা অতিক্ৰম কৰা ই প্ৰথমখন ভাৰতীয় ছবি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । তৃতীয় সপ্তাহৰ শেষত এই অঞ্চলটোত সকলোতকৈ বেছি উপাৰ্জন কৰা ভাৰতীয় চিনেমা হিচাপে ই নিজৰ নাম খোদিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই সফলতাই ছবিখনক বিশ্বজুৰি এক অন্যতম সফল ভাৰতীয় চিনেমা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ।
জাৰ্মানী আৰু নতুন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত সফলতা
এই ছবিখন জাৰ্মানীত ১ নিযুত পাউণ্ড উপাৰ্জন কৰা প্ৰথমখন ভাৰতীয় ছবি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । ইয়াৰ জৰিয়তে ছবিখনে এক নতুন আৰু বৃহৎ বিদেশী বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । জাৰ্মানীৰ উপৰিও ফিনলেণ্ডৰ দৰে দেশসমূহতো ছবিখনে উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰিছে, যাৰ ফলত বিশ্বজুৰি ছবিখনৰ জনপ্ৰিয়তা অধিক বৃদ্ধি পাইছে ।
ছবিখনৰ কাহিনী আৰু অভিনেতা-কলাকুশলী
দুটা খণ্ডৰ ছবি
‘ধূৰন্ধৰ’ হৈছে দুটা খণ্ডৰ এখন চিনেমা । ইয়াৰ প্ৰথমটো খণ্ড এক অতি গোপনীয় সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযানৰ ওপৰত আধাৰিত আছিল । ছবিখনত ৰণবীৰ সিঙৰ উপৰিও অক্ষয় খান্না, সঞ্জয় দত্ত, অৰ্জুন ৰামপাল, আৰ মাধৱন, ছাৰা অৰ্জুন, ৰাকেশ বেদী, গৌৰৱ গেৰা আৰু দানিশ পাণ্ডৰে অভিনয় কৰিছে ।
ছবিখনৰ কাহিনীৰ সাৰাংশ
প্ৰথম খণ্ডৰ পটভূমি: এই কাহিনীটো ভাৰতীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ এজন গুপ্তচৰৰ ওপৰত আধাৰিত । ভাৰতক লক্ষ্য কৰি চলোৱা এটা সন্ত্ৰাসবাদী নেটৱৰ্ক ধ্বংস কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ পাকিস্তানৰ কৰাচীৰ অপৰাধী চক্ৰ আৰু ৰাজনৈতিক শক্তিৰ মাজত গোপনে প্ৰৱেশ কৰে ।
ধূৰন্ধৰ: দ্য ৰিভেঞ্জ (দ্বিতীয় খণ্ড): ‘জিঅ’ ষ্টুডিঅ’ৰ বেনাৰত নিৰ্মিত এই ছবিখনত কাহিনীভাগ আৰু অধিক আগুৱাই লৈ যোৱা হৈছে । ইয়াত সেই একেজন ভাৰতীয় গুপ্তচৰে কৰাচীৰ অপৰাধ জগত আৰু পাকিস্তানৰ ৰাজনীতিত নিজৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখে । এইবাৰ তেওঁৰ মূল লক্ষ্য হৈছে ২৬/১১ (26/11) ৰ মুম্বাই আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ লোৱা আৰু দেশৰ প্ৰতি অহা তাতকৈও ডাঙৰ ভাবুকিসমূহৰ মোকাবিলা কৰা ।
‘ধূৰন্ধৰ’ ছবিখনৰ কাহিনীভাগ দক্ষিণ এছিয়াৰ বিভিন্ন বাস্তৱ ভূ-ৰাজনৈতিক (geopolitical) ঘটনা আৰু সংঘাতৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
আনহাতে সিদ্ধাৰ্থ আনন্দৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এক্সন থ্ৰীলাৰ ছবি ‘পাথান’ত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে শ্বাহৰুখ খানে । তেওঁৰ লগতে দীপিকা পাডুকন, জন আব্ৰাহাম, ডিম্পল কাপাড়িয়া আৰু আশুতোষ ৰাণাই গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । এইখন যশ ৰাজ ফিল্মছৰ ‘স্পাই ইউনিভাৰ্ছ’ৰ (YRF Spy Universe) চতুৰ্থখন ছবি । এই ছবিখনৰ জৰিয়তে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ইউনিভাৰ্ছৰ আন ছবিৰ চৰিত্ৰসমূহৰ মাজত মিলন ঘটোৱা হৈছে ।
ছবিখনত দেখা যায় যে, এজন নিৰ্বাসিত ‘ৰ’ (RAW) এজেণ্টে এজন পাকিস্তানী ‘আই.এছ.আই’ (ISI) এজেণ্টৰ সৈতে মিলি এজন দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়ে । এই অপৰাধীজন এসময়ত নিজে ‘ৰ’ এজেণ্ট আছিল যদিও পিছলৈ তেওঁ দেশদ্ৰোহী হৈ পৰিছিল আৰু এটা মাৰাত্মক লেবৰেটৰী-নিৰ্মিত ভাইৰাছেৰে ভাৰতক আক্ৰমণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ।
