ETV Bharat / entertainment

মই অসমৰ কথা কোৱা নাই, তেওঁ হিন্দুস্তানৰ মানুহৰ প্ৰিয় আছিল: বিবেক সিন্হা

‘জুবিন ক্ষেত্ৰ’ত বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা বিবেক সিন্হা ৷ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৷​

dhurandhar actor Vivek Sinha pays tribute to zubeen garg at zubeen kshetra
বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা বিবেক সিন্হা আৱেগিক হৈ পৰে (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 4, 2026 at 11:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ: তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এক বিশেষ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে অসমত উপস্থিত হৈছে বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা বিবেক সিন্হা ৷ ধূৰন্ধৰখ্যাত অভিনেতাগৰাকী শুকুৰবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত সোণাপুৰস্থিত ‘জুবিন ক্ষেত্ৰ’লৈ যায় ।​

তেওঁ অসমৰ হাৰ্টথ্ৰব, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ শেষ বিশ্ৰামস্থলীত অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচা অৰ্পণ কৰাৰ লগতে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি ধূপ-বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে । বলীউডৰ কেইবাখনো উল্লেখনীয় ছবিত অভিনয় কৰা অভিনেতা গৰাকীয়ে এই পবিত্ৰ স্থানত উপস্থিত হৈ প্ৰাণৰ শিল্পীজনাৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি একপ্ৰকাৰ আৱেগিক হৈ পৰে ।​

‘জুবিন ক্ষেত্ৰ’ত বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা বিবেক সিন্হা (ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গ আছিল সমগ্ৰ দেশৰে সম্পত্তি

​প্ৰাণৰ শিল্পীজনাৰ বিশাল জনপ্ৰিয়তাৰ কথা উল্লেখ কৰি অভিনেতা বিবেক সিন্হাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ​"তেওঁ অতি মহান ব্যক্তি আছিল । কেৱল অসমতে নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে তেওঁৰ এক বিশাল নাম আছিল আৰু দেশজুৰি তেওঁৰ অসংখ্য অনুৰাগী আছে । এনে এগৰাকী মহান শিল্পীক অকালতে হেৰুৱাবলগীয়া হোৱাটো সমগ্ৰ দেশৰে বাবে অতিশয় দূখৰ কথা আৰু ই এক অপূৰণীয় ক্ষতি ।"​

dhurandhar actor Vivek Sinha pays tribute to zubeen garg at zubeen kshetra
অসমত উপস্থিত হৈ জুবিনলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা বিবেক সিন্হাৰ (Photo : ETV Bharat Assam)

ন্যায়ৰ দাবীত চৰকাৰলৈ আহ্বান​

ইফালে, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত চলি থকা ন্যায়ৰ দাবীৰ বিষয়টোক লৈও অভিনেতাগৰাকীয়ে চৰকাৰক বিশেষ আহ্বান জনায় । তেওঁ কয় যে, ইতিমধ্যে প্ৰায় এটা বছৰেই হ’বলৈ হ’ল, কিন্তু জনসাধাৰণে এতিয়াও উচিত ন্যায় পোৱা নাই বুলি অনুভৱ কৰিছে ।​ যিহেতু প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে লাখ লাখ মানুহৰ আৱেগ আৰু ভগৱানৰ দৰে বিশ্বাস জড়িত হৈ আছে, সেয়েহে চৰকাৰে এইক্ষেত্ৰত আৰু অধিক তৎপৰতাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে, যাতে ইয়াৰ জৰিয়তে অসম তথা সমগ্ৰ দেশৰ জনসাধাৰণে উচিত ন্যায় লাভ কৰে আৰু সন্তুষ্ট হ’ব পাৰে ।​

dhurandhar actor Vivek Sinha pays tribute to zubeen garg at zubeen kshetra
শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (Photo : ETV Bharat Assam)
dhurandhar actor Vivek Sinha pays tribute to zubeen garg at zubeen kshetra
প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (Photo : ETV Bharat Assam)

বিবেক সিন্হাৰ জুবিন ক্ষেত্ৰৰ ভ্ৰমণে পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকী কেৱল অসমৰে নহয়, বৰং ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো কিমান প্ৰভাৱশালী আৰু জনপ্ৰিয় আছিল ৷

লগতে পঢ়ক : জুবিন ক্ষেত্ৰত নাম-প্ৰসংগত অংশগ্ৰহণ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ

TAGGED:

বলীউড অভিনেতা বিবেক সিন্হা
জুবিন ক্ষেত্ৰ
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবী
BOLLYUWOOD ACTOR ZUBEEN KSHETRA
VIVEK SINHA AT ZUBEEN KSHETRA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.