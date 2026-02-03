ETV Bharat / entertainment

ধূৰন্ধৰ ২ ৰ টিজাৰ : ক্ৰোধান্বিত ৰূপত ৰণবীৰ সিং, ছিকুৱেলত আছে উৰীৰ আইকনিক সংলাপ

ধূৰন্ধৰ ২ৰ টিজাৰ মুকলি, ৰণবীৰ সিঙক শক্তিশালী ৰূপত দেখা গৈছে । ব্লকবাষ্টাৰ ছিকুৱেলখন ১৯ মাৰ্চত মুক্তিৰ বাবে সাজু হৈছে ।

Dhurandhar 2 Teaser releases Ranveer Singh returns in fierce new avatar
ধূৰন্ধৰ ২ ৰ টিজাৰ (Photo: Film Poster)
Published : February 3, 2026 at 4:16 PM IST

হায়দৰাবাদ : অৱশেষত মুক্তি পালে "ধূৰন্ধৰ : দ্য ৰিভেঞ্জ"ৰ টিজাৰ, অনুৰাগীসকলক ব্লকবাষ্টাৰ স্পাই থ্ৰীলাৰৰ বহু প্ৰত্যাশিত ছিকুৱেলৰ প্ৰথম আভাস দিয়া হ’ল । ৩ ফেব্ৰুৱাৰী মঙলবাৰে নিৰ্মাতাসকলে টিজাৰটো মুকলি কৰি দৰ্শকৰ উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি কৰে ।

ধূৰন্ধৰ ২ৰ টিজাৰত কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰ হামজাক সম্পূৰ্ণ উগ্ৰ মোডত দেখা গৈছে । অনুমান হৈছে যে এই কাহিনীটো যেন অধিক যথেষ্ট নিষ্ঠুৰ হ’ব । ভিজুৱেলে ইংগিত দিছে যে ছিকুৱেলৰ কাহিনীভাগ প্ৰতিশোধৰ ওপৰত আধাৰিত, কিয়নো হামজাই ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত অপৰাধৰ বাবে প্ৰতিশোধ ল’বলৈ সাজু হৈছে । আদিত্য ধৰে তেওঁৰ প্ৰথম ছবি "উৰী: দ্য চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক"ৰ আইকনিক সংলাপ, "য়েহ নয়া হিন্দুস্তান হে, য়ে ঘৰ মে ঘুছেগা ভি আৰু মাৰেগা ভি" এই ছিকুৱেলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ।

২০২৫ চনৰ ব্লকবাষ্টাৰ ছবি ধূৰন্ধৰৰ প্ৰত্যক্ষ ছিকুৱেল হৈছে ধূৰন্ধৰ : দ্য ৰিভেঞ্জ । প্ৰথমখন চিনেমাৰ বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ বাবে দৰ্শকে অপেক্ষা কৰি আছে ৷ বিপদজনক চোৰাংচোৱা অভিযানৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰটোৰ ব্যক্তিগত যাত্ৰাইয়ো দৰ্শকক উৎকণ্ঠিত কৰি ৰাখিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

আদিত্য ধৰৰ পৰিচালনাত ২০২৫ চনৰ ৫ ডিচেম্বৰত মুক্তি পোৱা প্ৰথমটো কিস্তিত কৰাচীৰ অপৰাধীৰ জগতত এজন ভাৰতীয় চোৰাংচোৱাই অনুপ্ৰৱেশ কৰি সন্ত্ৰাসবাদী নেটৱৰ্ক ভাঙি পেলোৱা ঘটনা উপস্থাপন কৰা হৈছে ।

ইয়াত একশ্যন, ৰাজনীতি আৰু আৱেগিক নাটকৰ সংমিশ্ৰণ দেখিবলৈ পোৱা যায়, যিয়ে বৃহৎ সংখ্যক দৰ্শকৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰে । এই ছবিখনে বিশ্বজুৰি ১৩০০ কোটিতকৈ অধিক উপাৰ্জন কৰি ইতিহাসৰ সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰা বলীউড ছবিৰ ভিতৰত অন্যতম হিচাপে পৰিগণিত হয় ।

ছিকুৱেলখনত ৰণবীৰ সিঙৰ সৈতে অক্ষয় খান্না, সঞ্জয় দত্ত, আৰ মাধৱন, ছাৰা অৰ্জুন, অৰ্জুন ৰামপালকে ধৰি আন অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকল ঘূৰি আহিব ।

প্ৰথমটো খণ্ড কেৱল হিন্দী ভাষাত মুক্তি পাইছিল, কিন্তু দক্ষিণ ভাৰতত ছবিখনে এক শক্তিশালী অনুগামী গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হয় । এই চাহিদাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিৰ্মাতাসকলে পূৰ্বে এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি ছিকুৱেলখন বহুভাষিক হিচাপে মুক্তি দিয়াৰ কথা নিশ্চিত কৰিছিল ।

বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, "কেৱল হিন্দী ভাষাত মুক্তি পোৱাৰ পিছতো ধূৰন্ধৰে সমগ্ৰ দক্ষিণ ভাৰতত মুখ বাগৰি প্ৰশংসা লাভ কৰে । দক্ষিণৰ বিতৰক আৰু প্ৰদৰ্শকসকলে ধাৰাবাহিকভাৱে ডাব কৰা সংস্কৰণৰ বাবে দৰ্শকৰ প্ৰবল চাহিদা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল, অনুৰাগীসকলে ছবিখন আঞ্চলিক ভাষাত উপলব্ধ কৰাৰ বাবে সক্ৰিয়ভাৱে আহ্বান জনাইছিল ।"

ইয়াত আৰু লিখা আছে, "কেৱল দক্ষিণ ভাৰততে নহয়, বিশ্বজুৰি দক্ষিণ ভাৰতীয় দৰ্শকৰ চাহিদাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, নিৰ্মাতাসকলে ধূৰন্ধৰ ২ৰ সৈতে ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ স্থান সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, যাতে প্ৰতিটো অঞ্চলৰ দৰ্শকে প্ৰথম দিনাৰ পৰাই নিজৰ স্থানীয় ভাষাত ছবিখনৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰে ।"

এতিয়া দৰ্শকে দ্বিতীয় খণ্ডটো হিন্দী, তেলুগু, তামিল, কান্নাড়া, মালয়ালমকে ধৰি একাধিক ভাষাত উপভোগ কৰিব পাৰিব । ২০২৬ চনৰ ১৯ ​​মাৰ্চত এই ছবিখন মুক্তি পোৱাৰ কথা ।

