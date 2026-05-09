চিনেমাঘৰত দেখুওৱা নাছিল এই দৃশ্য ! ৩ মিনিটৰ নতুন ফুটেজেৰে অ’টিটিত ধুমুহা আনিবলৈ সাজু 'ধূৰন্ধৰ ২'
৫০ দিনৰ পাছতো অব্যাহত 'ধূৰন্ধৰ ২'-ৰ জনপ্ৰিয়তা ৷ এতিয়া অ’টিটিত মুক্তি পাব 'Raw and Undekha' সংস্কৰণ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 9, 2026 at 8:13 AM IST
হায়দৰাবাদ: বক্স অফিচত সফলতাৰে ৫০ দিন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছতো ৰণবীৰ সিং অভিনীত 'ধূৰন্ধৰ: দ্য ৰিভেঞ্জ' (Dhurandhar: The Revenge) চিনেমাখনৰ জনপ্ৰিয়তা কম হোৱা নাই । ছবিগৃহত ধুমুহা সৃষ্টি কৰাৰ পিছত এতিয়া চিনেমাখন অ’টিটি প্লেটফৰ্মত মুক্তিৰ বাবে সাজু হৈছে ।
অ’টিটি প্লেটফৰ্মত চিনেমাখনৰ এক বিশেষ 'ৰ’ এণ্ড অনডেখা' (Raw and Undekha) সংস্কৰণহে মুক্তি দিয়া হ'ব । অৰ্থাৎ চিনেমাঘৰত দেখুৱাব নোৱৰা বা কাটি দিয়া কিছুমান নতুন দৃশ্য এই সংস্কৰণত দৰ্শকে দেখিবলৈ পাব । এই খবৰে অনুৰাগীসকলৰ মাজত উৎসুকতা অধিক বৃদ্ধি কৰিছে ।
#DhurandharTheRevenge is coming on #Netflix (Internationally) on 14 May 2026 (15 May in some timezones)
With a Tagline of " raw & undekha"
2-3 min extended runtime (could just be credits) & uncensored abuses are expected.
india release: 14 may on #JioHotstar pic.twitter.com/LlyU2GdAC1
কেতিয়া আৰু ক’ত চাব পাৰিব ?
শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, ১৪ মে'ৰ পৰা চিনেমাখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নেটফ্লিক্স (Netflix)-ত ষ্ট্ৰীম কৰা হ’ব । ৩ মিনিটৰ অতিৰিক্ত দৃশ্যৰে নেটফ্লিক্সত আহি আছে 'ধূৰন্ধৰ: দ্য ৰিভেঞ্জ' ৷
বৰ্তমান চিনেমাখনৰ সেই বিশেষ সংস্কৰণটোক লৈয়েই সৰ্বত্ৰে চৰ্চা চলিছে, যিটো অ’টিটি (OTT) প্লেটফৰ্মত মুক্তি দিয়া হ’ব । নেটফ্লিক্সত চিনেমাখন 'ধূৰন্ধৰ: দ্য ৰিভেঞ্জ (ৰ’ এণ্ড অনডেখা)' নামেৰে তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে । ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল— চিনেমাঘৰত প্ৰদৰ্শিত নোহোৱা কিছুমান দৃশ্য এতিয়া দৰ্শকে ঘৰত বহিয়েই উপভোগ কৰিব পাৰিব ।
🔥 Hamza's back. Deeper. Darker. Deadlier.— OTT WEEK 🇮🇳 (@OTTWEEK) May 8, 2026
Dhurandhar: The Revenge (Raw & Undekha) — the unseen sequel that dominated 50 days in theatres is now coming straight to your screens.
🗓️ May 14 | Globally on @netflix | India on @JioHotstar
Ranveer Singh in his most raw form yet.… pic.twitter.com/liU0a3lkqf
ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি, চিনেমাখনৰ এই নতুন সংস্কৰণটোৰ মুঠ সময় হ’ল ৩ ঘণ্টা ৫২ মিনিট । আনহাতে, চিনেমাঘৰত মুক্তি পোৱা সংস্কৰণটোৰ সময় আছিল ৩ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট । অৰ্থাৎ, অ’টিটি সংস্কৰণত প্ৰায় ৩ মিনিটৰ অতিৰিক্ত ফুটেজ যোগ কৰা হৈছে । যদিও ৩ মিনিট সময় খুব কম যেন লাগে, তথাপিও এনে এখন বৃহৎ এক্সন থ্ৰীলাৰ চিনেমাত এই কেইমিনিটমানৰ নতুন দৃশ্যই কাহিনীভাগক বা চৰিত্ৰসমূহক এক নতুন মাত্ৰা দিব পাৰে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।
তাৰকাখচিত 'ধূৰন্ধৰ ২'
আদিত্য ধৰৰ নিৰ্দেশনাত নিৰ্মিত এই ছবিখনত ৰণবীৰ সিঙৰ লগতে সঞ্জয় দত্ত, আৰ মাধৱন আৰু অৰ্জুন ৰামপালৰ দৰে শক্তিশালী অভিনেতাৰ সমাহাৰ ঘটিছে । ছবিখন জিঅ’ ষ্টুডিঅ’ আৰু বি-৬২ ষ্টুডিঅ’ই যুটীয়াভাৱে প্ৰযোজনা কৰিছে । উল্লেখ্য যে, ২০২৫ চনৰ শেষৰ ফালে মুক্তি পোৱা ছবিখনৰ প্ৰথম খণ্ডটোৰ অভূতপূৰ্ব সফলতাৰ পিছত এই দ্বিতীয় খণ্ডটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু চলিত বৰ্ষৰ ১৯ মাৰ্চত ই বিশ্বজুৰি মুক্তি লাভ কৰিছিল ।
এই ছিকুৱেল (Sequel) বা দ্বিতীয় খণ্ডটোৱে জনপ্ৰিয়তাৰ দিশত প্ৰথম খণ্ডৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰিছে । মুক্তিৰ দিন ধৰি ছবিখনক লৈ দৰ্শকৰ মাজত ব্যাপক চৰ্চা অব্যাহত আছে । জানিব পৰা মতে, চিনেমাখনৰ এই বিশেষ 'ৰ’ এণ্ড অনডেখা' (Raw and Undekha) সংস্কৰণটো মুকলি কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য হ’ল যিসকল দৰ্শকে চিনেমাঘৰত ইতিমধ্যে কেইবাবাৰো ছবিখন চাইছে, তেওঁলোকক এক নতুন আৰু ব্যতিক্ৰমী অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰা ।
অ’টিটিতো জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষত 'ধূৰন্ধৰ': ভংগ কৰিছে গোলকীয় অভিলেখ
চিনেমাঘৰৰ লগতে অ’টিটি প্লেটফৰ্মতো এই চিনেমাখনৰ জনপ্ৰিয়তাই অভিলেখ গঢ়িছে । 'ছেকনিল্ক'ৰ (Sacnilk) প্ৰতিবেদন অনুসৰি, এই ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ প্ৰথমটো খণ্ডই নেটফ্লিক্সৰ গোলকীয় শীৰ্ষ ১০ খন চিনেমাৰ তালিকাত একেৰাহে ১০ সপ্তাহ ধৰি স্থান দখল কৰি আছিল ।
দশম সপ্তাহলৈকে সমগ্ৰ বিশ্বতে চিনেমাখন ১০১ নিযুততকৈও অধিক ঘণ্টা দৰ্শকে উপভোগ কৰিছিল । ১১তম সপ্তাহত চিনেমাখনে ৩২ নিযুত ভিউজৰ সীমা অতিক্ৰম কৰে । বিশেষকৈ দ্বিতীয় সপ্তাহত সৰ্বাধিক ৮.২ নিযুত ভিউজ লাভ কৰাৰ বিপৰীতে অষ্টম আৰু নৱম সপ্তাহতো ৩ নিযুতকৈ ভিউজ লাভ কৰি চিনেমাখনে নিজৰ আধিপত্য বজাই ৰাখিছিল । এই পৰিসংখ্যাই স্পষ্ট কৰি দিছে যে কেৱল ভাৰততে নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি এই চিনেমাখনৰ এক বিশাল অনুৰাগী আছে ।
Raw and Undekha সংস্কৰণটো ভাৰতত উপলব্ধ হ’বনে ?
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৰ্শকৰ বাবে নেটফ্লিক্সত এই চিনেমাখনৰ মুক্তি নিশ্চিত হৈছে যদিও ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো অলপ সুকীয়া । ভাৰতীয় দৰ্শকৰ বাবে চিনেমাখন 'জিঅ’ হটষ্টাৰ' (JioHotstar) প্লেটফৰ্মত ষ্ট্ৰীম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । বৰ্তমানলৈকে এইটো স্পষ্ট হোৱা নাই যে ভাৰতীয় দৰ্শকসকলে চিনেমাখনৰ অতিৰিক্ত দৃশ্য সম্বলিত 'ৰ’ এণ্ড অনডেখা' সংস্কৰণটো চাবলৈ পাব নে কেৱল চিনেমাঘৰত দেখুওৱা সংস্কৰণটোহে উপলব্ধ হ’ব । ভাৰতৰ অনুৰাগীসকল এতিয়া এই কথাটোক লৈহে উৎকণ্ঠাৰে ৰৈ আছে যে তেওঁলোকেও সেই বিশেষ ৩ মিনিটৰ অতিৰিক্ত ফুটেজ উপভোগ কৰাৰ সুযোগ পাবনে নাই ?
