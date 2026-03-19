'ধূৰন্ধৰ ২': ৰণবীৰ সিং-আদিত্য ধৰৰ দেশপ্ৰেমমূলক ব্লকবাষ্টাৰক চেলেব্ৰিটীৰ প্ৰশংসা
বক্স অফিচত 'ধূৰন্ধৰ ২'ৰ ধুমুহা, প্ৰতিশোধ হ’লে ধূৰন্ধৰৰ দৰে হ’ব লাগে ! ৰণবীৰ সিঙৰ অভিনয়ক 'বিষ্ট' আখ্যা, আপ্লুত আল্লু অৰ্জুন, প্ৰীতি জিণ্টা আৰু অন্যান্য ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 19, 2026 at 1:47 PM IST
হায়দৰাবাদ : আদিত্য ধৰৰ পৰিচালনাত মুক্তি পোৱা স্পাই থ্ৰীলাৰ 'ধূৰন্ধৰ ২' (Dhurandhar 2) এ এতিয়া সকলোৰে মাজত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে । আল্লু অৰ্জুন, প্ৰীতি জিণ্টা আৰু অনন্যা পাণ্ডেৰ দৰে আগশাৰীৰ তাৰকাসকলে ছবিখনক এক শক্তিশালী দেশপ্ৰেমমূলক 'ব্লকবাষ্টাৰ' বুলি অভিহিত কৰিছে । সকলোৱে একমুখে কৈছে— "প্ৰতিশোধ ল’লে ধূৰন্ধৰৰ দৰে ল’ব লাগে ।"
এইখন এখন স্পাই এক্সন থ্ৰীলাৰ (Spy Action Thriller) ছবি । ইয়াত দেশপ্ৰেম, গোপন অভিযান আৰু ভূ-ৰাজনৈতিক উত্তেজনাৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহ অতি সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰা হৈছে । প্ৰথমটো খণ্ডৰ দৰেই এই দ্বিতীয় খণ্ডটোৱেও দৰ্শক তথা চেলেব্ৰিটীসকলৰ পৰা অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । আদিত্য ধৰৰ পৰিচালনাত ৰণবীৰ সিং, আৰ মাধৱন, অৰ্জুন ৰামপাল, সঞ্জয় দত্ত, অক্ষয় খান্না আৰু ছাৰা অৰ্জুনৰ অভিনয়ৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে দৰ্শকে ৷
তেলুগু ছুপাৰষ্টাৰ আল্লু অৰ্জুনে 'ধূৰন্ধৰ ২' ছবিখন চাই সামাজিক মাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে ৷ ছবিখন চোৱা প্ৰথম কেইগৰাকীমান চেলেব্ৰিটীৰ ভিতৰত আল্লু অৰ্জুন অন্যতম । তেওঁ ছবিখনক "স্বেগ থকা দেশপ্ৰেম" (Patriotism with swag) বুলি অভিহিত কৰিছে । তেওঁৰ মতে, এইখন এনে এখন ছবি যিয়ে প্ৰতিগৰাকী দেশপ্ৰেমিকক গৌৰৱান্বিত কৰিব ।
Just Watched #Dhurandhar2⁰Patriotism with swag 🇮🇳— Allu Arjun (@alluarjun) March 18, 2026
A film that will make every patriot proud 🇮🇳⁰Many clap-trapping moments 👏🏽
BLAST! 💥
Congratulations to the entire team.⁰Fine performances by @ActorMadhavan garu & all actors . Technical brilliance .
So proud to have a…
তেওঁ লিখিছে, "এক ভাৰতীয় কাহিনী... আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শৈলী !" ছবিখনত থকা হাতচাপৰি বজাবলগীয়া উত্তেজনাপূৰ্ণ মুহূৰ্তবোৰক তেওঁ যথেষ্ট প্ৰশংসা কৰিছে । তেওঁ বিশেষকৈ আৰ মাধৱন আৰু ৰণবীৰ সিঙৰ অভিনয়ৰ উচ্চ প্ৰশংসা কৰিছে । পৰিচালক আদিত্য ধৰৰ কামক শলাগ লৈ আল্লু অৰ্জুনে কয় যে, ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এনে প্ৰতিভাক লৈ তেওঁ গৌৰৱবোধ কৰে । তেওঁৰ এই ইতিবাচক মন্তব্যই দৰ্শকৰ মাজত উন্মাদনাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
পৰিচিত অভিনেত্ৰী প্ৰীতি জিণ্টাই 'ধূৰন্ধৰ ২' ছবিখন চাই তেওঁৰ আৱেগিক প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে । প্ৰীতিয়ে ছবিখনক এক অবিশ্বাস্য আৰু মগ্ন কৰি ৰখা অভিজ্ঞতা বুলি অভিহিত কৰিছে । ছবিখনৰ কাহিনীৰ তীব্ৰতা ইমানেই বেছি যে তেওঁ কৈছে, "প্ৰতিশোধ হ’লে ধূৰন্ধৰৰ দৰেই হ’ব লাগে ।"
Just watched Dhurandhar 2 & all I wanna say is “Revenge ho toh Dhurandhar jaisa ho warna na ho 🔥🔥🔥🔥🔥”— Preity G Zinta (@realpreityzinta) March 18, 2026
Direction, Acting, music, editing, story, casting & every other department is MINDBLOWING 🌟🌟🌟🌟🌟The first thing mom said after watching the movie was that she wanted to… pic.twitter.com/ZRDDfqKFQJ
প্ৰীতিয়ে ৰণবীৰৰ অভিনয়ক আশ্চৰ্যকৰ বুলি আখ্যা দিছে । তেওঁৰ মতে ৰণবীৰৰ অভিনয়ত গভীৰতা আৰু আন্তৰিকতা স্পষ্ট হৈ পৰিছে । অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিচালনা, অভিনয়ৰ লগতে সংগীত আৰু সম্পাদনাৰো উচ্চ প্ৰশংসা কৰিছে । প্ৰীতিয়ে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁৰ মাকে ছবিখন ইমানেই ভাল পাইছে যে তেওঁ লগে লগে আকৌ চিনেমা হলত ছবিখন চাব বিচাৰিছে । ইয়াৰ পৰাই বুজা যায় যে ছবিখন বাৰে বাৰে চাব পৰাকৈ আকৰ্ষণীয় হৈছে । প্ৰীতিয়ে বিশেষকৈ ৰণবীৰ সিং আৰু আৰ মাধৱনৰ নিখুঁত অভিনয়ৰ শলাগ লৈছে ।
অন্যান্য তাৰকাসকলৰ লগতে চলচ্চিত্ৰ বিশেষজ্ঞসকলো 'ধূৰন্ধৰ ২' ছবিখনক লৈ অতিশয় উৎসাহিত হৈ পৰিছে । অনন্যা পাণ্ডেই চমু অথচ শক্তিশালী ভাষাৰে ছবিখনৰ প্ৰশংসা কৰিছে । তেওঁ ৰণবীৰ সিঙৰ অভিনয়ত মুগ্ধ হৈ তেওঁক এজন 'বিষ্ট' (Beast) অৰ্থাৎ অত্যন্ত শক্তিশালী অভিনেতা বুলি অভিহিত কৰিছে ।
পৰিচালক ৰাম গোপাল বাৰ্মাই তেওঁৰ স্বকীয় ধৰণে কৈছে, "যিসকলে এই ছবিখন চাইছে, তেওঁলোকে কেৱল ছবিখনক ভালপোৱাই নহয়, বৰঞ্চ ছবিখনৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হ'বলৈ বিচাৰিছে ।"
All who saw #Dhurandhar2 today told me that they just don’t LOVE #Dhurandhar2 , but they actually want to MARRY #Dhurandhar2— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 18, 2026
চলচ্চিত্ৰ বাণিজ্য বিশ্লেষকসকলেও ছবিখনক লৈ অতি ইতিবাচক সঁহাৰি দিছে ৷ এজন আগশাৰীৰ বিশ্লেষকে ছবিখনক এক 'মাষ্টাৰপিছ' বুলি আখ্যা দিছে আৰু ইয়াক উচ্চ ৰেটিং দিছে । তেওঁৰ মতে, এই দ্বিতীয় খণ্ডটোৱে দৰ্শকৰ প্ৰত্যাশা পূৰণ কৰাই নহয়, তাক অতিক্ৰম কৰি যাবলৈকো সক্ষম হৈছে । ছবিখনৰ কাহিনী ইমানেই ৰোমাঞ্চকৰ যে চাই থাকোঁতে বহুবাৰ গাৰ নোম শিয়ঁৰি উঠে । ছবিখনৰ বিশাল পৰিসৰ, নাটকীয়তা, এক্সন আৰু আৱেগিক গভীৰতাই সকলোকে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিছে ।
#OneWordReview...#DhurandharTheRevenge: MASTERPIECE.— taran adarsh (@taran_adarsh) March 18, 2026
Rating: ⭐️⭐️⭐⭐️½#Dhurandhar2 is CINEMA AT ITS BEST... Delivers on every front – scale, drama, emotions, action, performances and impact... Take a bow, #AdityaDhar – sure-shot EPIC BLOCKBUSTER. #Dhurandhar2Review
The… pic.twitter.com/IXP9Z36RTI
বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে ৰণবীৰ সিং হৈছে এই ছবিখনৰ "মেৰুদণ্ড আৰু আত্মা"। তেওঁৰ অভিনয়ত যি শক্তি, আৱেগ আৰু তীব্ৰতা দেখা গৈছে, সেয়া তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ এক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিগণিত হ’ব পাৰে । সঞ্জয় দত্ত, আৰ মাধৱন আৰু অৰ্জুন ৰামপালৰ শক্তিশালী উপস্থিতি আৰু তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰৰ বিভিন্ন স্তৰসমূহক দৰ্শকে যথেষ্ট পছন্দ কৰিছে ।
ব্যৱসায়িক সম্ভাৱনা
বক্স অফিচ: বাণিজ্য বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে ছবিখনে বক্স অফিচত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিব আৰু ই শ শ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ।
পৰিচালনাৰ সফলতা: পৰিচালক আদিত্য ধৰে প্ৰথমটো খণ্ডৰ দৰেই এইবাৰো তেওঁৰ যাদু অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
Saw ‘Dhurandhar: The Revenge’ at PVR Juhu in Bombay. Aditya Dhar has repeated the magic of the first part, ‘Dhurandhar’. Yet another blockbuster which will take the industry by storm and earn hundreds of crores of rupees! Hats off Jio, Dhar, Ranveer Singh, Arjun Rampal, Shashwat… pic.twitter.com/onyb4gJDBt— Komal Nahta (@KomalNahta) March 18, 2026
এই প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে 'ধূৰন্ধৰ ২' কেৱল ছিকুৱেল বা পৰৱৰ্তী খণ্ড নহয়, বৰঞ্চ ই এক বিশাল আৰু উচ্চাকাংক্ষী চিনেমাটিক অভিজ্ঞতা । শক্তিশালী অভিনয়, কঠিন কাহিনী আৰু দেশপ্ৰেমৰ ভাৱধাৰাই ছবিখনক সমালোচক আৰু দৰ্শক— উভয়ৰে মাজত জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছে ।
