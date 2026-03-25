ETV Bharat / entertainment

'ধূৰন্ধৰ ২'ৰ বিতৰ্কিত দৃশ্যক লৈ অভিনেতা আৰ মাধৱনৰ স্পষ্টীকৰণ

'ধূৰন্ধৰ ২'ৰ গুৰুবাণী পাঠৰ দৃশ্যক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কত মুখ খুলিলে মাধৱনে; মুম্বাইত ছবি নিৰ্মাতাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ ওচৰত অভিযোগ ।

অভিনেতা আৰ মাধৱন (Photo : Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 25, 2026 at 7:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : আদিত্য ধৰ পৰিচালিত 'ধূৰন্ধৰ ২: দ্য ৰিভেঞ্জ' (Dhurandhar 2: The Revenge) চিনেমাখনে বক্স অফিচত অভূতপূৰ্ব সফলতা অৰ্জন কৰিছে । কিন্তু এই ছবিখনৰ এটা বিশেষ দৃশ্যক লৈ সম্প্ৰতি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে ।

ছবিখনৰ এটা দৃশ্যত অভিনেতা আৰ মাধৱনে হাতত চিগাৰেট লৈ 'গুৰুবাণী'ৰ (শিখ ধৰ্মগ্ৰন্থৰ পবিত্ৰ বাণী) এটা শ্লোক পাঠ কৰা দেখা গৈছে । এই দৃশ্যটোৱে শিখ ধৰ্মীয় অনুভৱত আঘাত হানিছে বুলি একাংশই আপত্তি দৰ্শাইছে ।

এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মাধৱনে স্পষ্ট কৰি দিছে যে তেওঁলোকৰ কাৰোৰে মনত কাকো আঘাত দিয়াৰ কোনো অভিপ্ৰায় নাছিল । তেওঁৰ মতে, এইটো কেৱল চৰিত্ৰটোৰ খাতিৰতহে কৰা হৈছিল । তেওঁ জনাইছে যে এই দৃশ্যটোৰ জৰিয়তে কাৰো ধৰ্মীয় আবেগ বা অনুভূতিত আঘাত দিয়াৰ তেওঁলোকৰ কোনো উদ্দেশ্য নাছিল ।

তেওঁ লগতে কয় যে দৃশ্যটোৰ আৰম্ভণিতে হয়তো তেওঁৰ হাতত চিগাৰেট আছিল, কিন্তু তেওঁৰ সংলাপ (গুৰুবাণীৰ শ্লোক) কোৱাৰ বহু সময় আগতেই তেওঁ চিগাৰেটটো সম্পূৰ্ণৰূপে নুমুৱাই দিছিল ।

"এইটো এটা ভুল বুজাবুজিহে । মই নিশ্চিত যে এই দৃশ্যটোৰ চিত্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত পৰিচালক আদিত্য ধৰজীয়ে (যিয়ে এইবোৰ কথাত মোতকৈও বেছি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰে) মোক আগতীয়াকৈ কৈছিল যে— এই পবিত্ৰ শ্লোকটো পাঠ কৰাৰ সময়ত আপুনি চিগাৰেট খাব নোৱাৰিব । মুখৰ পৰা ধোঁৱা ওলাব নালাগিব, পৰ্দাত ধোঁৱা পৰিলক্ষিত হ’ব নোৱাৰিব আৰু হাতত চিগাৰেট থাকিব নালাগিব; কাৰণ এই শ্লোকটো আমাৰ বাবে অত্যন্ত পবিত্ৰ আৰু শুদ্ধ, "ইনষ্টা ভিডিঅ’ত এইদৰে কয় অভিনেতাগৰাকীয়ে ৷

মাধৱনে শিখ সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ অপৰিসীম শ্ৰদ্ধা থকাৰ কথা দোহাৰি এনেদৰে কয়, "প্ৰতিখন ছবি মুক্তি পোৱাৰ পূৰ্বে মই স্বৰ্ণ মন্দিৰলৈ (Golden Temple) যাওঁ । এই কথা সকলোৱে জানে । গতিকে মোক বিশ্বাস কৰক, কাৰো মনত আঘাত দিয়াৰ আমাৰ কোনো উদ্দেশ্য নাছিল ।"

বিতৰ্কিত দৃশ্যটোৰ বিষয়ে অধিক স্পষ্ট কৰি তেওঁ পুনৰ কয়, "দৃশ্যটোৰ একেবাৰে আৰম্ভণিত হয়তো মোৰ হাতত চিগাৰেট আছিল । কিন্তু তাৰ পিছত যেতিয়া দৃশ্যটো আৰম্ভ হয় আৰু বাকীসকলে কথা ক’বলৈ ধৰে, তেতিয়াই মই সঠিকভাৱে চিগাৰেটটো নুমুৱাই দিছিলোঁ ।"

মাধৱনে তেওঁৰ মন্তব্যৰ শেষৰ ফালে কয়, "মোৰ সংলাপ অহাৰ বহু আগতেই সেই দৃশ্যটোত কোনো ধোঁৱা নাছিল । আনকি দৃশ্যটো শেষ নোহোৱালৈকে তাত চিগাৰেটৰ কোনো চিন-চাবো নাছিল ।"

তেওঁ উল্লেখ কৰে যে জানি-বুজি বা নজনাকৈ যদি তেওঁ কাৰোবাৰ মনত আঘাত দিছে, তাৰ বাবে তেওঁ ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী ।

উল্লেখ্য যে, 'ধূৰন্ধৰ ২: দ্য ৰিভেঞ্জ'ৰ নিৰ্মাতাসকলে শিখ ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত হানিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি ইতিমধ্যে মুম্বাইত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।

TAGGED:

ধূৰন্ধৰ ২ বিতৰ্ক
শিখ ধৰ্মীয় অনুভূতি
গুৰবাণী শ্লোক
অসমীয়া চিনেমা সংবাদ
আৰ মাধৱন

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.