বিতৰ্কত আৰ মাধৱনৰ ‘ধূৰন্ধৰ ২’; ধূমপান কৰি গুৰুবাণী পাঠ কৰাক লৈ শিখ সম্প্ৰদায়ৰ মাজত তীব্ৰ ক্ষোভ
‘ধূৰন্ধৰ ২’ৰ পোষ্টাৰক লৈ তীব্ৰ বিতৰ্ক: আৰ মাধৱনৰ দৃশ্যই শিখ ধৰ্মীয় আৱেগত আঘাত সনাৰ অভিযোগ, মুম্বাইত এজাহাৰ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 23, 2026 at 11:27 AM IST
হায়দৰাবাদ : ‘ধূৰন্ধৰ দ্য ৰিভেঞ্জ’ (ধূৰন্ধৰ ২) ছবিখনৰ শেহতীয়া পোষ্টাৰক কেন্দ্ৰ কৰি এক নতুন বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত মুম্বাইৰ ‘শিখছ ইন মহাৰাষ্ট্ৰ’ নামৰ সংগঠনটোৱে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । সংগঠনটোৰ সভাপতি চৰ্দাৰ গুৰজ্যোৎ সিঙে এই এজাহাৰ দাখিল কৰি নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ।
তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে দাবী জনায় যে— সংশ্লিষ্ট আপত্তিজনক পোষ্টাৰখন অতি সোনকালে আঁতৰাব লাগে আৰু সেই বিশেষ দৃশ্যটো চিনেমাখনৰ পৰা বাদ দিব লাগে । তেওঁ সকীয়াই দিয়ে যে যদি এই দাবী মানি লোৱা নহয়, তেন্তে শিখ সম্প্ৰদায় অধিক আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিব পাৰে ।
The poster of the Pralay song from the film Dhurandhar 2 depicts a turbaned Sikh character holding a cigarette. This portrayal is deeply offensive and a serious violation of Sikh religious principles.— Paramjit Singh Sarna (@ParamjitSSarna) March 12, 2026
In Sikh tradition, tobacco is strictly prohibited and regarded as a Bajjar… pic.twitter.com/ZoThF3K5Vp
অভিযোগনামাত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, এই পোষ্টাৰখনে শিখ সম্প্ৰদায়ৰ ধৰ্মীয় অনুভূতিত গভীৰ আঘাত হানিছে । শিখ ধৰ্মত অত্যন্ত পবিত্ৰ আৰু আধ্যাত্মিক গুৰুত্ব থকা পাগুৰি পৰিধান কৰি ধূমপান কৰা দৃশ্যটো অতিশয় অপমানজনক বুলি অভিযোগত দৰ্শোৱা হৈছে ।
অভিযোগকাৰী পক্ষৰ মূল দাবীসমূহ হ’ল
- বিতৰ্কিত পোষ্টাৰখন অতি শীঘ্ৰে আঁতৰাব লাগে ।
- এই ভুল শুধৰণি নকৰা পৰ্যন্ত ‘ধূৰন্ধৰ ২’ ছবিখনৰ প্ৰদৰ্শন বন্ধ ৰাখিব লাগে ।
- ধৰ্মীয় আৱেগক অপমান কৰা দায়ী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।
এই সন্দৰ্ভত অভিযোগকাৰী চৰ্দাৰ গুৰজ্যোৎ সিঙে ‘ইটিভি ভাৰত’ক জনাই যে, ছবিখনৰ পোষ্টাৰ মুকলি হোৱাৰ লগে লগেই তেওঁলোকে আইনী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । তেওঁ ক্ষোভেৰে প্ৰকাশ কৰে যে চিনেমাৰ জৰিয়তে শিখ ধৰ্মক বাৰে বাৰে অপমানিত কৰা হৈছে ।
এই বিতৰ্কৰ মূল কাৰণটো হ’ল ছবিখনত আৰ মাধৱনে অভিনয় কৰা ‘অজিত সন্যাল’ চৰিত্ৰটোৰ এটা দৃশ্য । দৃশ্যটোত তেওঁক চিৰিৰে উঠি আহি হাতত চিগাৰেট লৈ ৰণবীৰ সিঙৰ সৈতে কথা পাতি থকা দেখা গৈছে । সেই সময়তে তেওঁ পাঠ কৰে: "সূৰা সো পহচানিয়ে জো লড়ে দীন কে হেত, পূৰ্জা পূৰ্জা কট মৰে কবহু না ছাড়ে খেত ।" উল্লেখনীয় যে, এই শাৰীটো শিখ ধৰ্মৰ দশম গুৰু শ্ৰী গুৰু গোবিন্দ সিং জীয়ে ‘দশম গ্ৰন্থ’ত লিখা পবিত্ৰ ‘গুৰুবাণী’ ।
অভিযোগকাৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত চৰ্দাৰ গুৰজ্যোৎ সিঙে কয় যে, ধূমপান কৰি পবিত্ৰ গুৰুবাণী পাঠ কৰাটো শিখ ধৰ্মৰ প্ৰতি এক চৰম অপমান । তেওঁ স্পষ্টকৈ দাবী জনাইছে যে, বিতৰ্কিত পোষ্টাৰখন তৎক্ষণাত আঁতৰাব লাগে লগতে চিনেমাখনৰ পৰা এই বিশেষ দৃশ্যটো সম্পূৰ্ণৰূপে কাটি পেলাব লাগে । তেওঁ সকীয়াই দিছে যে যদি এই দাবীসমূহ মানি লোৱা নহয়, তেন্তে শিখ সম্প্ৰদায় তীব্ৰ প্ৰতিবাদত নামিবলৈ বাধ্য হ’ব ।
