প্ৰথম দিনাই ১০০ কোটিৰ ক্লাবত 'ধূৰন্ধৰ ২', বলীউডৰ সৰ্বকালৰ সৰ্ববৃহৎ অ’পেনিং !
১০২ কোটি টকাৰে বক্স অফিচত 'ধূৰন্ধৰ ২'-ৰ ধুমুহা ৷ প্ৰথম দিনাই অভিলেখ ভংগকাৰী ১৪৫ কোটিৰ মুঠ উপাৰ্জন ৷ ৰণবীৰ সিঙৰ কেৰিয়াৰৰ শ্ৰেষ্ঠ আৰম্ভণি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 20, 2026 at 2:50 PM IST
হায়দৰাবাদ : ৰণবীৰ সিং অভিনীত আৰু আদিত্য ধৰৰ পৰিচালনাত মুক্তি পোৱা এক্সন স্পাই থ্ৰীলাৰ ছবি 'ধূৰন্ধৰ ২: দ্য ৰিভেঞ্জ' (Dhurandhar 2: The Revenge)-এ বক্স অফিচত ইতিহাস ৰচনা কৰিছে । ২০২৬ চনৰ ১৯ মাৰ্চত ছবিগৃহত মুক্তি পোৱা এই ছবিখনে প্ৰথম দিনাই অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে ।
বক্স অফিচ সংগ্ৰহ : প্ৰথম দিনটোতে ছবিখনে ১০০ কোটিতকৈ অধিক টকা উপাৰ্জন কৰিছে ।
নতুন অভিলেখ
'ধূৰন্ধৰ ২'-এ শ্বাহৰুখ খানৰ 'জোৱান' (Jawan) ছবিৰ ৰেকৰ্ড ভাঙি এতিয়ালৈকে বলীউডৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অ’পেনিং (Biggest Opener) লাভ কৰা ছবি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
'ধূৰন্ধৰ ২' ছবিখনে মুক্তিৰ পূৰ্বেই দৰ্শকৰ মাজত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছিল । এইখন পূৰ্বৰ 'ধূৰন্ধৰ' ছবিখনৰ ছিকুৱেল । ইয়াত পাকিস্তানত কৰ্মৰত ভাৰতীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ এজন এজেণ্টৰ কাহিনী দেখুওৱা হৈছে । গুপ্তচৰবৃত্তি, প্ৰতিশোধ আৰু ৰাজনৈতিক সংঘাতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ছবিখনৰ কাহিনীভাগ আগবাঢ়িছে ।
৩ ঘণ্টা ৪৯ মিনিটৰ দীঘলীয়া সময় আৰু 'A' (প্ৰাপ্তবয়স্কৰ বাবে) চাৰ্টিফিকেট পোৱা স্বত্বেও ছবিখন চাবলৈ চিনেমা হলত দৰ্শকৰ বিশাল ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে ।
পেইড প্ৰিভিউ (Paid Preview) সংগ্ৰহ
আনুষ্ঠানিক মুক্তিৰ আগদিনাই অৰ্থাৎ 'ডে ০' (Day 0) ত ছবিখনে ভাৰতত প্ৰায় ৪৩ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰে । 'ছেকনিল্ক' (Sacnilk) ৰ তথ্য অনুসৰি, ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰৰ ইতিহাসত এয়া এক অন্যতম অভিলেখ সৃষ্টিকাৰী আগতীয়া উপাৰ্জন ।
'ধূৰন্ধৰ ২' ছবিখনে মুক্তিৰ প্ৰথম দিনটোতে ভাৰতীয় বক্স অফিচত এক ঐতিহাসিক অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে । তলত ইয়াৰ বিতং তথ্য দিয়া হ’ল-
- প্ৰথম দিনৰ মুঠ উপাৰ্জন: 'ছেকনিল্ক' (Sacnilk)ৰ তথ্য অনুসৰি, বৃহস্পতিবাৰে ছবিখনে ভাৰতত মুঠ ১০২.৫৫ কোটি টকা (নেট) সংগ্ৰহ কৰিছে ।
- প্ৰদৰ্শনীৰ সংখ্যা : সমগ্ৰ দেশজুৰি ছবিখনৰ মুঠ ২১,৭২৮ টা শ্ব’ চলিছিল ।
বিভিন্ন ভাষাত উপাৰ্জনৰ হিচাপ
- হিন্দী: ৯৯.১০ কোটি টকা (সৰ্বাধিক সংগ্ৰহ) ।
- তেলুগু: ২.১২ কোটি টকা ।
- তামিল: ১.১৬ কোটি টকা ।
- মালায়ালম আৰু কানাড়া: ক্ৰমে ৯ লাখ আৰু ৮ লাখ টকা ।
'ধূৰন্ধৰ ২' ছবিখনে মুক্তিৰ মাত্ৰ এদিনীয়া যাত্ৰাতে ভাৰতীয় চিনেমাৰ ইতিহাসত এক অভূতপূৰ্ব সফলতা অৰ্জন কৰিছে ।
- মুঠ নেট (Net) সংগ্ৰহ: পেইড প্ৰিভিউ (Paid Previews) আৰু প্ৰথম দিনৰ উপাৰ্জন মিলাই ভাৰতত ছবিখনে এতিয়ালৈকে মুঠ ১৪৫.৫৫ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছে ।
- মুঠ গ্ৰছ (Gross) সংগ্ৰহ: কৰ (Tax) আদিকে ধৰি ছবিখনৰ সৰ্বমুঠ ভাৰতীয় উপাৰ্জন হৈছে প্ৰায় ১৭২.৬৩ কোটি টকা ।
এই বিশাল অংকৰ উপাৰ্জনেৰে 'ধূৰন্ধৰ ২'-এ ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ সৰ্বকালৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ 'অ’পেনিং' লাভ কৰা ছবি হিচাপে নিজৰ স্থান দখল কৰিছে । ছবিখনে মুক্তিৰ পূৰ্বেই বিশ্বজুৰি অগ্রিম টিকট বিক্ৰীৰ (Advance Booking) ক্ষেত্ৰতো নতুন অভিলেখ গঢ়িছে ।
- বিশ্বজুৰি অগ্রিম বিক্ৰী: মুক্তিৰ প্ৰথম সপ্তাহান্তৰ (Opening Weekend) বাবে সমগ্ৰ বিশ্বতে ছবিখনৰ ২৫০ কোটি টকাৰো অধিক টিকট আগতীয়াকৈ বিক্ৰী হৈছে । কিছুমান প্ৰতিবেদন অনুসৰি, এই সংখ্যা ২৬০-৩০০ কোটি টকাৰ ওচৰা-উচৰি হ’ব পাৰে ।
- ভাৰতীয় বজাৰ: কেৱল ভাৰততে ছবিখনৰ প্ৰায় ১৬০ কোটি টকাৰ অগ্ৰিম টিকট বিক্ৰী হৈছে ।
- বিদেশৰ বজাৰ: আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ পৰাও ছবিখনে ১০০ কোটি টকাতকৈ অধিক টকাৰ অগ্ৰিম বুকিং সংগ্ৰহ কৰিছে ।
এই পৰিসংখ্যাই প্ৰমাণ কৰে যে বিশ্বজুৰি দৰ্শকৰ মাজত ছবিখনক লৈ কিমান তীব্ৰ উছাহ আছিল ।
'ধূৰন্ধৰ ২' ছবিখনে বক্স অফিচত ভংগ কৰা কেইটামান উল্লেখনীয় অভিলেখ-
- বলীউডৰ সৰ্ববৃহৎ আৰম্ভণি: শ্বাহৰুখ খানৰ 'জোৱান' (৭৫ কোটি টকা) ছবিৰ অভিলেখ ভাঙি এইখন বলীউডৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ 'অ’পেনিং' লাভ কৰা ছবি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
- ১০০ কোটিৰ ইতিহাস: মুক্তিৰ প্ৰথম দিনাই ১০০ কোটি টকাৰ (নেট) সীমা অতিক্ৰম কৰা এইখন প্ৰথমখন হিন্দী ছবি ।
- পেইড প্ৰিভিউৰ অভিলেখ: ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰৰ ইতিহাসত ইয়াৰ 'পেইড প্ৰিভিউ' সংগ্ৰহ সৰ্বাধিক ।
- সৰ্বকালীন শীৰ্ষ ৫ ত স্থান: ভাৰতৰ সৰ্বকালৰ সৰ্ববৃহৎ ৫ খন 'অ’পেনিং' ছবিৰ তালিকাত 'ধূৰন্ধৰ ২'-এ নিজৰ স্থান সুৰক্ষিত কৰিছে ।
- দ্ৰুততম সংগ্ৰহ: মাত্ৰ এদিনতে ১০০ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰা অন্যতম দ্ৰুততম ছবি হিচাপে ই পৰিগণিত হৈছে ।
- অন্যান্য ডাঙৰ ছবিৰ তুলনাত: এই ছবিখনে 'সালাৰ' (৯২ কোটি), 'কল্কী ২৮৯৮ এডি' (৯৩ কোটি) আনকি 'কে.জি.এফ: চেপ্টাৰ ২' (১১৬ কোটি) ৰ দৰে ডাঙৰ ছবিৰ প্ৰথম দিনৰ উপাৰ্জনকো চেৰ পেলাইছে ।
ছবিখনত হামজা আলী মাজাৰী (যাক জস্কিৰাত সিং ৰাংগী বুলিও জনা যায়) নামৰ চৰিত্ৰটোৰ যাত্ৰা দেখুওৱা হৈছে । পাকিস্তানৰ অপৰাধ জগতত কেনেকৈ তেওঁৰ উত্থান ঘটে আৰু তাৰ মাজতে হোৱা বিশ্বাসঘাটকতা তথা ক্ষমতাৰ সংগ্ৰামক লৈ কাহিনীভাগ আগবাঢ়িছে । ইয়াত এক্সন, ৰাজনীতি আৰু আবেগিক নাটকৰ এক সুন্দৰ সংমিশ্ৰণ দেখিবলৈ পোৱা যায় ।
ৰণবীৰ সিঙৰ লগতে ছবিখনত সঞ্জয় দত্ত, অৰ্জুন ৰামপাল আৰু আৰ. মাধৱনৰ দৰে অভিজ্ঞ অভিনেতাৰ শক্তিশালী অভিনয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । ছবিখনৰ দৃশ্যসমূহ ভাৰত আৰু থাইলেণ্ডৰ বিভিন্ন স্থানত গ্ৰহণ কৰা হৈছে, যিয়ে ছবিখনক এক বিশাল আৰু আকৰ্ষণীয় ৰূপ প্ৰদান কৰিছে ।
