প্ৰতিটো মেজাজৰ বাবে এটা ধৰ্মেন্দ্ৰৰ গীত
ধৰ্মেন্দ্ৰৰ কেইটামান আইকনিক গীতলৈ উভতি চালে এই কথা সহজেই অনুমান কৰিব পাৰি যে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰতিটো ঋতুৰ অভিনেতা আছিল ৷
Published : November 25, 2025 at 12:46 PM IST
হায়দৰাবাদ : হিন্দী চিনেমাৰ "হি-মেন" হিচাপে তেওঁ খ্যাত আছিল যদিও ধৰ্মেন্দ্ৰ আছিল প্ৰতিটো ঋতুৰ অভিনেতা । যিকোনো ঋতুতে তেওঁৰ গান বাজিব পাৰে, লগতে মানুহৰ যিকোনো মেজাজাৰ বাবেও তেওঁৰ গান উপলব্ধ ৷
পৰ্দাত তেওঁ অনায়াসে যিকোনো চৰিত্ৰ ৰূপায়ন কৰিব পাৰে ৷ সেয়া লাগিলে কঠোৰ হৃদয়ৰ শক্তিশালী ভূমিকাই হওঁক নতুবা নাৰী মুখ্য চৰিত্ৰৰ সৈতে ৰোমাণ্টিক চিনেই হওঁক, ধৰ্মেন্দ্ৰ আছিল সকলোতে পাৰ্গত ৷
অভিনেতাগৰাকীয়ে ছটা দশক আৰু ৩০০ খন ছবিৰ এক উল্লেখনীয় কেৰিয়াৰ গঢ়ি তুলিছিল । তেওঁৰ উপস্থিতিয়ে পৰ্দাত যাদুৰ সৃষ্টি কৰিছিল । স্ক্ৰীণত তেওঁৰ ৰোমাণ্টিক দৃশ্যই দৰ্শকক মতলীয়া কৰি তুলিছিল ৷ মে জাট য়মলা পাগলা দীৱানাৰ দৰে গীতত চঞ্চল হৈ পৰা ধৰ্মেন্দ্ৰই দৰ্শককো নাচিবলৈ বাধ্য কৰিছিল ।
ধৰ্মেন্দ্ৰৰ কিছুমান কালজয়ী গীত আগবঢ়ালো :
- আজ মৌসম বড়া বেইমান হে :
১৯৭৩ চনৰ ছবি লোফাৰত ধৰ্মেন্দ্ৰই মুমতাজৰ সৈতে এই ৰোমাণ্টিক নম্বৰটোত ৰোমান্স কৰিছিল, যি দৰ্শকৰ মনত এতিয়াও সতেজ । অভিনেতাগৰাকীৰ কেৰিয়াৰৰ কিছুমান শ্ৰেষ্ঠ গীতত কণ্ঠদান কৰা মহম্মদ ৰফিয়ে গীতটো গাইছিল । আনন্দ বাক্ষীয়ে ৰচনা কৰিছিল এই গীতটো । ২০২৩ চনত কৰণ জোহৰৰ পৰিচালনাত ৰকি ঔৰ ৰাণী কি প্ৰেম কাহানীত এই গীতটো পুনৰ চৰ্চা কৰা হৈছিল য’ত ধৰ্মেন্দ্ৰক শ্বাবানা আজমীৰ সৈতে ৰোমান্স কৰা দেখা গৈছিল ।
- মে জাট য়মলা পাগলা দীৱানা :
১৯৭৫ চনৰ প্ৰতিজ্ঞা ছবিৰ এই গীতটোত ধৰ্মেন্দ্ৰক তেওঁৰ অতি নিৰ্বিকাৰ অৱতাৰ দেখা গৈছে । চিনেমাখনত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ধৰ্মেন্দ্ৰ আৰু হেমা মালিনীয়ে । লক্ষ্মীকান্ত-প্যাৰেলালৰ ৰচনাত ৰফীয়ে গাইছিল গানটো ৷ গানটোত মদ্যপান কৰা আৰু আনন্দত আত্মহাৰা ধৰ্মেন্দ্ৰই তেওঁৰ প্ৰেমৰ প্ৰতিদান পোৱা বুলি উপলব্ধি কৰাৰ পিছত আনন্দত নাচি থকা দেখা গৈছে ।
- য়ে দোস্তি হম নেহি তোড়েংগে :
শ্বোলেৰ এই গীতটো ছবিখনৰ দৰেই আইকনিক । ১৯৭৫ চনৰ ৰমেশ চিপ্পীৰ ছবি শ্বোলেৰ এই আইকনিক গীতটো অবিহনে বন্ধুত্ব দিৱস যেন সম্পূৰ্ণ নহয় । জয় (অমিতাভ বচ্চন) আৰু বীৰুৰ (ধৰ্মেন্দ্ৰ)ৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত বন্ধুত্বৰ গীতটোক জীৱন্ত কৰি তুলিছিল কিশোৰ কুমাৰ, মন্না দে, আৰ ডি বৰ্মনে ।
- হম বেৱাফা হৰ্গিজ নেহি থে :
এইটোও তিনি মহান মনিষীৰ সৃষ্টি : আনন্দ বাক্ষী, আৰ ডি বৰ্মন, আৰু কিশোৰ কুমাৰ । বাক্ষীৰ গীতৰ কথাই হৃদয় বিদাৰক আৰু হেৰুওৱাৰ যন্ত্ৰণা অন্বেষণ কৰে । এই বিষাদময় গানটো ১৯৭৮ চনৰ দ্বিভাষিক ভাৰত-আমেৰিকান ছবি শালীমাৰৰ আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় হৃদয় বিদাৰক গীত ।
- ড্ৰীম গাৰ্ল :
১৯৭৭ চনৰ ড্ৰীম গাৰ্ল নামৰ ছবিখনৰ এই গীতটোৱে হেমা মালিনীক ড্ৰীম গাৰ্ল হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰায় । এই কালজয়ী ৰোমাণ্টিক ট্ৰেকত লক্ষ্মীকান্ত-প্যাৰেলালৰ সংগীত, আনন্দ বাক্ষীৰ কথা আৰু কিশোৰ কুমাৰৰ কণ্ঠই ধৰ্মেন্দ্ৰ আৰু হেমা মালিনীৰ যুটিক হিন্দী চিনেমাত অমৰ কৰি তুলিলে ।
২৪ নৱেম্বৰত ইহ সংসাৰ ত্যাগ কৰা ধৰ্মেন্দ্ৰই নিজৰ কৰ্মেৰে প্ৰজ্ন্মৰ পাছত প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব ৷
