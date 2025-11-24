কোনখন ছবিৰ বাবদ আহিছিল ধৰ্মেন্দ্ৰৰ প্ৰথমটো ডাঙৰ পে-চেক ?
১৯৬৩ চনৰ এখন ছবিৰ বাবে প্ৰথমটো ডাঙৰ পাৰিশ্ৰমিক লাভ কৰিছিল ধৰ্মেন্দ্ৰই ৷ সেই ধন কেনেকৈ খৰচ কৰিছিল জানিবলৈ সম্পূৰ্ণ কাহিনীটো পঢ়ক -
হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ জনপ্ৰিয় তাৰকা হোৱাৰ পূৰ্বে ধৰ্মেন্দ্ৰ আছিল এজন সাধাৰণ যুৱক, যাৰ চকুত আছিল ডাঙৰ কিবা এটা কৰাৰ সপোন ৷ আজি তেওঁ হি-মেন নামেৰে বিখ্যাত আৰু তেওঁৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম, নিষ্ঠা আৰু সম্পন্ন সফলতাৰ কাহিনীয়ে তাৰ পিছৰ প্ৰতিটো প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰে ।
১৯৬০ চনত দিল ভি তেৰা হম ভী তেৰে ছবিখনেৰে ধৰ্মেন্দ্ৰই অভিষেক ঘটায় । তেওঁ এই ছবিখনৰ পৰা ৫১ টকা উপাৰ্জন কৰিছিল, যিখন ছবিয়ে আগন্তুক অভিনয় কেৰিয়াৰত অগ্ৰগতিৰ বাবে এক অসাধাৰণ মঞ্চ গঢ়ি তুলিছিল । এই ছবিখনে তেওঁক তাৰকা হিচাপে গঢ়ি তোলা নাছিল যদিও অভিনয় কলা শিকি থকাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ কাম কৰি থাকিল আৰু নিজক প্ৰমাণ কৰি গৈ থাকিল ।
১৯৬৪ চনত আয়ী মিলন কি বেলাই ধৰ্মেন্দ্ৰক খ্যাতি অৰ্জনত সহায় কৰে ৷ আমোদজনকভাৱে সেইটোৱেই আছিল তেওঁ অভিনয় কৰা একমাত্ৰ নেতিবাচক ভূমিকা ৷ এই ছবিখন শেষ কৰাৰ পিছত তেওঁলৈ আকৰ্ষণীয় আৰু বহু ৰোমাণ্টিক চিনেমাৰ অফাৰ আহে ।
এক সাক্ষাৎকাৰৰ সময়ত ধৰ্মেন্দ্ৰই তেওঁৰ প্ৰাৰম্ভিক দিনৰ কাহিনী আৰু প্ৰথম পাৰিশ্ৰমিক পোৱাৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰিছিল ৷ বন্দিনী (১৯৬৩)ৰ বাবে প্ৰায় ৫,০০০ টকা পাইছিল, য'ত তেওঁ নুতনৰ সৈতে কাম কৰিছিল ৷ মহান পৰিচালক বিমল ৰয় আৰু গুৰু দত্তক ধন্যবাদ জনাইছিল অভিনেতাগৰাকীয়ে । প্ৰথমটো ডাঙৰ পাৰিশ্ৰমিক পোৱাত যুৱ অভিনেতাজন আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিছিল আৰু যিকোনো অন্য যুৱক আৰু সপোন দেখা মানুহে বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে কৰাৰ দৰেই তেখেতেও অৰ্জন কৰা সকলোখিনি উদযাপনত খৰচ কৰিছিল ।
ধৰ্মেন্দ্ৰই স্মৰণ কৰি কয়, "আমি সাগৰৰ পাৰলৈ গৈ উদযাপন কৰিছিলো । হাঁহি, পানীয় আৰু বহুত ধেমালি আছিল । আমি একো গুৰুত্ব দিয়া নাছিলো । মজা আছিল । মই উপভোগ কৰিব বিচাৰিছিলো আৰু মোৰ সুখ শ্বেয়াৰ বিচাৰিছিলো, এয়াই সকলো ।"
৫১ টকা উপাৰ্জনৰ পৰা বৰ্তমানৰ ৪৫০ কোটি টকালৈকে ধৰ্মেন্দ্ৰই প্ৰমাণ কৰে যে কঠোৰ পৰিশ্ৰমে কি কৰিব পাৰে ৷ ছবিৰ বাহিৰেও তেওঁ ৰিয়েল এষ্টেট আৰু আতিথ্য সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ কৰিছিল ।
