অৱশেষত অসংখ্য পঁইতাচোৰাই বাট সলাবলৈ বাধ্য কৰিলে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক
ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগক লৈ তাৰকাসকলে কিদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে চাও আহকচোন-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 25, 2026 at 4:01 PM IST|
Updated : July 25, 2026 at 4:57 PM IST
হায়দৰাবাদ : এটা গচকতে মৰি যায় পঁইতাচোৰা ! কিন্তু গণিব নোৱাৰাকৈ পঁইতাচোৰা গাৰ ফালে উৰি আহিলে কৰিব কি আপুনি ? বাটটো সলাবই লাগিব ৷
দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত ইমান দিনে কিহৰ ভিৰ, কিহৰ ব্যস্ততা সকলোৰে অৱগত ৷ দিনে-ৰাতিয়ে ৰাস্তাতে বহি-শুই নিজৰ সুন্দৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে মাত মাতি থকা সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে যেন আজি সকাহ পালে ৷ ইমান দিনে অপেক্ষা কৰি থকা খবৰটো অৱশেষত আহিল ৷ চৰকাৰে মানি ল’লে দাবী ৷ চকী এৰিলে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে ৷ মোদীলৈ লিখিলে দুই পৃষ্ঠাজোৰা পদত্যাদ পত্ৰ ৷
July 25, 2026
ঘটনা আৰম্ভ হয় NEET পেপাৰ ফাদিল হোৱাৰ পিছৰ পৰা ৷ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলে বহুকেইখন ঘৰলৈ কঢ়িয়াই আনিলে কাল অমানিশা ৷ মানসিকভাৱে ভাগি পৰি 20 জনতকৈও অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বাচি ল’লে আত্মহননৰ পথ ৷ বহুত সোমাই পৰিলে ঘৰৰ চাৰি বেৰৰ মাজত ৷ পৰিয়ালসমূহত নিমাও মাও পৰিৱেশ ৷ তেনেতে ভাৰতৰ ছাত্ৰ সমাজৰ বাবে মছীহা হৈ আহিল সক্ৰিয় সমাজকৰ্মী সোণম ৱাংচুক ৷
সোণম ৱাংচুকে আৰম্ভ কৰিলে অনশন ৷ অনশনৰ মঞ্চ ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী, যিটো গঠন হৈছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তে কৰা এটা মন্তব্যৰ পাছত ৷ হয় কটাক্ষৰ যোগেদিয়েই অনলাইন যোগে গঠন হোৱা এটা পাৰ্টী ক’কৰোচ্ছ জনত পাৰ্টী ৷ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকে ৷ তেনেদৰেই আৰম্ভ হ’ল এটি আন্দোলনৰ ৷
হাত মিলালে দীপকে আৰু ৱাংচুকে ৷ অনশনৰ সময়ছোৱাত ঘটি গ’ল বহুত ঘটনা ৷ অনশনৰ পৰাই উঠাই লৈ যোৱা হৈছিল সোণম ৱাংচুকক ৷ হাস্পতাললৈ লৈ যোৱাৰ পাছত পত্নীয়ে পোৱা নাছিল লগ কৰাৰ অনুমতি ৷ অকলশৰীয়া হৈ পৰা দীপকে ভাগি পৰিছিল কান্দোনত ৷ তাৰ মাজতে প্ৰতিবাদস্থলীত শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিজৰ দাবী উত্থাপন কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত দিল্লী আৰক্ষীৰ লাঠীচাৰ্জ, নিৰ্মম বৰ্বৰতা, যিয়ে লোকচক্ষুৰ দৃষ্টি কাঢ়ে আৰু দিল্লী আৰক্ষী সামাজিক মাধ্যমত ট্ৰ’লৰ চিকাৰ হয় ৷
কিন্তু এই সকলোবোৰৰ অন্তত আজি আহিল সকলোৱে শুনিবলৈ বিচাৰি থকা খবৰটো ৷ পদৰ পৰা আঁতৰিল ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ৷ ইয়াৰ পিছতে মনোৰঞ্জন ক্ষেত্ৰখনৰ বহুতেই নিজৰ মনৰভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ এবাৰ চকু ফুৰাও আহক-
লগতে পঢ়ক : মই বিৰোধ কৰিবলৈ যোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু অন্যায় দেখি মনে মনে থাকিব নোৱাৰিলোঁ: ৰিয়া অহীৰ