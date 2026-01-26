ETV Bharat / entertainment

পদ্ম বিভূষণেৰে সন্মানিত ধৰ্মেন্দ্ৰ: আৱেগিক হৈ পৰিল হেমা মালিনী, ঈশাই ক'লে- "দেউতা..."

পদ্ম বিভূষণৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে প্ৰয়াত প্ৰবীণ অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰ । সুখ প্ৰকাশ কৰিছে হেমা মালিনী আৰু ঈশা দেওলে ।

DHARMENDRA honoured with PADMA VIBHUSHAN AWARD Hema Malini Esha Deol express happiness
পদ্ম বিভূষণেৰে সন্মানিত ধৰ্মেন্দ্ৰ (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 26, 2026 at 1:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : সদ্যপ্ৰয়াত অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰক মৰণোত্তৰভাৱে পদ্ম বিভূষণ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে । ধৰ্মেন্দ্ৰৰ উপৰিও প্ৰবীণ মালয়ালম অভিনেতা মাম্মুট্টী, গায়িকা অলকা য়াগনিক, অভিনেতা আৰ মাধৱনক কলাক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে পদ্ম বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হ’ব । এই ঘোষণাৰ পিছতে ড্ৰীমগাৰ্ল তথা বিজেপিৰ সাংসদ হেমা মালিনীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ।

প্ৰয়াত স্বামী ধৰ্মেন্দ্ৰক ভাৰতৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্ম বিভূষণ বঁটা প্ৰদান কৰাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে হেমা মালিনীয়ে ৷ সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁ ।

ধৰ্মেন্দ্ৰৰ এখন ফটো আৰু তেওঁৰ বাবে বিশেষ টোকাৰে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে পোষ্টটোত লিখিছে, "মই অতি গৌৰৱান্বিত যে চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ আগবঢ়োৱা অপৰিসীম অৱদানক স্বীকৃতি দি চৰকাৰে ধৰম জীক সন্মানীয় পদ্ম বিভূষণ বঁটাৰে সন্মানিত কৰিছে ।"

পদ্ম বিভূষণৰ বাবে ধৰ্মেন্দ্ৰৰ নাম ঘোষণা কৰাত হেমা মালিনী আৱেগিক হৈ পৰে । এটা সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ চিন্তা-চৰ্চা শ্বেয়াৰ কৰি কয়, “গোটেই পৰিয়ালটো অতি সুখী । কিন্তু তেওঁ জীয়াই থকা অৱস্থাত পোৱা হ’লে ভাল আছিল । তথাপিও আমি সুখী । তেওঁ ইয়াৰ যোগ্য আছিল ।"

ধৰ্মেন্দ্ৰৰ কন্যা অভিনেত্ৰী ঈশা দেওলেও এই বিশেষ মুহূৰ্তত আনন্দ প্ৰকাশ কৰে । ঈশাই নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীত দেউতাকৰ পুৰণি ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰি কেপশ্যনত লিখিছে, "আমাৰ পিতৃক সন্মানীয় পদ্ম বিভূষণেৰে সন্মানিত কৰা হৈছে বুলি শুনি সুখী । লাভ ইউ, পাপা ।"

দেওবাৰে ধৰ্মেন্দ্ৰক মৰণোত্তৰভাৱে পদ্মবিভূষণ বঁটা প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ বিপৰীতে সতীশ শ্বাহকো মৰণোত্তৰভাৱে পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । পদ্ম বঁটা লাভ কৰা ছবি উদ্যোগৰ আন সদস্যসকলৰ ভিতৰত আছে মালয়ালম চিনেমাৰ কিংবদন্তি মাম্মুট্টী, যাক পদ্ম ভূষণেৰে সন্মানিত কৰা হ’ব । লগতে পদ্ম ভূষণৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে প্ৰবীণ প্লেবেক গায়িকা অলকা য়াগনিক আৰু বিজ্ঞাপন জগতৰ কিংবদন্তি প্ৰয়াত পীয়ুষ পাণ্ডে ।

উল্লেখ্য যে, বলীউডৰ অন্যতম প্ৰিয় তাৰকা আছিল ধৰ্মেন্দ্ৰ । ১৯৩৫ চনত পঞ্জাৱত জন্মগ্ৰহণ ধৰ্মেন্দ্ৰৰ বিগত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহত ৮৯ বছৰ বয়সত মৃত্যু হয় ।

লগতে পঢ়ক : "মই এইটো বঁটা হিচাপে নহয়, এটা দায়িত্ব বুলিহে গণ্য কৰোঁ": পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে সন্মানিত আৰ মাধৱন

TAGGED:

DHARMENDRA PADMA VIBHUSHAN AWARD
HEMA MALINI ON DHARMENDRA
PADMA AWARDS 2026
ধৰ্মেন্দ্ৰ
DHARMENDRA PADMA AWARD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.