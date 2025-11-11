ETV Bharat / entertainment

পাপাৰ সুস্বাস্থ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰাসকলক ধন্যবাদ : ঈশা দেওল

ঈশা দেওলে দিলে পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ খবৰ ৷ সংবাদ মাধ্যমক মিছা বাতৰি বিয়পোৱাৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ ক’লে ধৰ্মেন্দ্ৰ কন্যাই ৷

dharmendra health update : ESHA DEOL issues statement on father's condition
ধৰ্মেন্দ্ৰ (Photo: IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 11, 2025 at 10:07 AM IST

হায়দৰাবাদ : অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰৰ কন্যা অভিনেত্ৰী ঈশা দেওলে মঙলবাৰে পিতৃৰ মৃত্যুৰ বাতৰি খণ্ডন কৰিছে । অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰৰ মৃত্যু হোৱা বুলি উল্লেখ কৰা সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি অভিনেত্ৰী ঈশা দেওলে কয় যে ধৰ্মেন্দ্ৰৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা সুস্থিৰ আৰু তেওঁ লাহে লাহে সুস্থ হৈ উঠিছে ৷ এই সংবেদনশীল মুহূৰ্তত ঈশাই পৰিয়ালৰ বাবে সকলোৰে পৰা গোপনীয়তা বিচাৰিছে ।

ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলত ঈশা দেওলে লিখিছে, "দেখা গৈছে যে সংবাদ মাধ্যম যেন অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ আছে আৰু ভুৱা বাতৰি বিয়পাইছে । মোৰ দেউতা সুস্থিৰ আৰু সুস্থ হৈ উঠিছে । আমি সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো যে আমাৰ পৰিয়ালক গোপনীয়তা দিয়ক । পাপা সোনকালে সুস্থ হৈ উঠাৰ বাবে কৰা প্ৰাৰ্থনাৰ বাবে ধন্যবাদ ।"

